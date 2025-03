Samuel Doria Medina está al frente del voto opositor y su techo electoral es de 51%, señala encuesta de Claure

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Encuesta muestra que Doria Medina lidera el voto opositor y es el único que puede ganar a Andrónico; encuesta de Panterra: Con 76% de rechazo, «el presidente Arce es el dirigente con peor imagen del país»; y, advierten que las encuestas generan confusión y deforman escenario político. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Encuesta muestra que Doria Medina lidera el voto opositor y es el único que puede ganar a Andrónico

Aunque afirmó que no será candidato, el político mejor posesionado rumbo a las elecciones generales de agosto es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien tiene una intención de voto de 25%. Entre los opositores, el que lidera es Samuel Doria Medina, con una intención de voto de 16%, seguido de Tuto Quiroga (15%), Chi Hyun Chung (13%) y Manfred Reyes Villa (11%) de los votos, según la «súper encuesta» encargada por Marcelo Claure a la consultora Panterra. «Se ratifica que Samuel es el candidato de la oposición con mayor intención de votos. Además, también es el candidato de la oposición con mayor favorabilidad. Y el único de los opositores que le ganaría en una segunda vuelta a Andrónico Rodríguez. Por tanto, es el único con posibilidades de ganarle al MAS», publicó en X la presidenta de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes.

– Si la oposición va dividida, Andrónico gana con 9 puntos sobre Samuel y 10 más que Tuto

Si la oposición va dividida a las elecciones generales, Andrónico Rodríguez (25%) gana con nueve puntos de ventaja sobre Samuel Doria Medina (16%) y 10 más que Jorge Tuto Quiroga (15%), según los resultados de la encuesta publicada la noche del domingo por el empresario Marcelo Claure. «Que haya varios candidatos debilita y fragmenta la posibilidad de un cambio», titula la lámina presentada por el actor político que busca terminar con la continuidad del MAS en el Gobierno. En la lista de «candidato de primera opción», el senador Rodríguez saca ventaja a todos los postulantes de la oposición. En este apartado, Chi Hyun Chung se queda cuarto con 13% y Manfred Reyes Villa acaba con 11%. El trabajo se llevó a cabo con 5.000 entrevistas «cara a cara» en 112 provincias del país, con un margen de error de solo 1,4%.

– «Súper encuesta» de Claure muestra que Samuel puede alcanzar un «techo» de 51

La «súper encuesta» encargada por el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure a la consultora Panterra muestra que Samuel Doria Medina es el candidato de oposición que tiene más posibilidades de crecer respecto a sus competidores, con un 51%. A Doria Medina le siguen Chi Hyun Chung (44), el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (43) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (42). Asimismo, aunque no sea precandidato, se contabiliza al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (48). El trabajo se llevó a cabo con 5.000 entrevistas «cara a cara» en 112 provincias del país, con un margen de error de solo 1,4%. La encuesta fue realizada del 5 al 23 de marzo de 2025 mediante entrevistas presenciales, con un nivel de confianza del 95%.

– Encuesta de Panterra: Con 76% de rechazo, «el presidente Arce es el dirigente con peor imagen del país»

Además de medir la preferencia e intención de voto para las elecciones generales, la «súper encuesta» que elaboró la consultora Panterra examinó las cifras de «rechazo» que tiene la población por los dirigentes políticos. En ese orden, el presidente Luis Arce es quien conserva «la peor imagen del país», con un rechazo que llega al 76%. «La favorabilidad de los políticos en Bolivia está en menos cero, pero al que peor le va es al presidente Arce, que tiene un rechazo del 76%», explicó Marcelo Claure, financiador del trabajo divulgado el domingo. En la categoría de «rechazo» que incluye el estudio fueron tomados en cuenta Samuel (38%), Andrónico (38%), Chi (32%), Manfred (39%), Tuto (42%), Camacho (49%), Evo (54%) y el mandatario. Arce tiene 10% de «favorabilidad», el número más bajo de todos, en tanto que el rechazo que genera suma 76%.

– Inflación y falta de combustible son los dos temas que más preocupan a los bolivianos, según encuesta

La subida de los precios y la escasez de carburantes son los dos temas que más preocupan a los bolivianos y que consideran que el futuro gobierno debe atender con urgencia, concluye la encuesta de la consultora Panterra. En la lámina de «las preocupaciones de la gente», la inflación y el aumento de precios se ubica en el primer lugar (57%) entre nueve alternativas referidas a los temas que más afligen a los bolivianos. En el segundo lugar está la falta de acceso a la gasolina y diésel (47%), en tanto que la corrupción al interior del Gobierno (46%) se ubica en el tercer lugar. La situación laboral y desempleo (38%), la pobreza (32%), el sistema de salud (25%), la mala gestión de recursos naturales (21%), la inestabilidad política (17%) y la falta de acceso a una buena educación completan la lista (15%).

– Advierten que las encuestas generan confusión y deforman escenario político

En el contexto preelectoral de Bolivia, las encuestas han adquirido un protagonismo tal que, lejos de esclarecer el panorama político, han generado mayor confusión en la opinión pública. La diversidad de estudios difundidos en medios de comunicación y redes sociales ha provocado interpretaciones contradictorias y avivado sospechas sobre la veracidad y la intencionalidad detrás de sus resultados. El investigador social Roger Cortez afirmó que, si bien las encuestas son instrumentos importantes para aproximarse a un determinado momento de la vida social, en la actual campaña electoral presentan un defecto fundamental al incluir a Evo Morales, quien está legalmente inhibido de postularse como candidato, así como la incorporación del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien aún no ha confirmado su participación como candidato.

– Congreso del MAS arcista eliminó artículo que ratificaba a Morales como líder nato del partido

Según el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, Grover García, dentro del IV Congreso del partido se eliminó el artículo 6, parágrafo 15 que ponía al expresidente Evo Morales como “líder nato” del instrumento político. “Los militantes hemos tenido que retirar, anular ese de líder nato de los estatutos y reglamentos del MAS-IPSP, porque no se puede adular a una persona dentro de un estatuto”, indicó García en conferencia de prensa. Agregó que para la aprobación de ese antiguo estatuto se cometió errores que ahora los están corriendo. “Hay errores que se han cometido y esos errores estamos corrigiendo como nueva directiva del MAS-IPSP, junto a nuestras organizaciones sociales”, dijo. El citado artículo del estatuto del partido azul ratificaba a Morales como el líder nato del MAS por sus logros dentro de sus gestiones.

– Evo: “En el mejor momento, felizmente, nos robaron al MAS”

El expresidente Evo Morales, dijo que en el mejor momento el arcismo les “robó” la sigla del MAS, porque se nota que el masismo se quedó en La Paz con su congreso estatutario y el “pueblo” está en el congreso del Trópico de Cochabamba. “Ahora digo en el mejor momento felizmente nos robaron al MAS, el masismo está en La Paz con Lucho Arce y compañía y aquí este el pueblo con su instrumento (…) esa es la diferencia”, dijo Morales en su programa dominical. El MAS organizó su congreso los días 29 y 30 de marzo en el Campo ferial Chuquiago Marka, para modificar su estatuto. En tanto Evo Morales, convocó a un congreso de refundación de su instrumento político los días 29, 30 y 31 de marzo en la región del Trópico. Evo Morales convocó a un congreso de refundación de su instrumento político los días 29, 30 y 31 de marzo.

– Claure ofrece su protección a dirigente petrolero tras denunciar amenaza por hijo de Arce

Este domingo el empresario Marcelo Claure, ofreció su ayuda y protección al dirigente petrolero Ludwing Sánchez quien denunció que el hijo del presidente Arce, lo amenazó a él y su familia por denunciar presuntos casos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Si me quieren matar, que me maten; si me quieren encarcelar, que me encarcelen y si me quieren secuestrar, que me secuestren”, expresó Sánchez al denunciar frente a la prensa que fue amenazado por Marcelo Arce, hijo del presidente del Estado. Sánchez indicó que los precios de los combustibles en Bolivia son más altos en comparación con los del Puerto de Arica. Según detalló, el litro de diésel en esa zona cuesta 2,75 bolivianos, mientras que la gasolina se vende a 2,03 bolivianos, valores inferiores a los registrados en el mercado boliviano.

– Tras denuncia del asesinato de un dirigente en el trópico, viceministro habla de desinformación

El viceministro de Régimen del Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó su preocupación por la desinformación propalada por el expresidente Evo Morales sobre el caso de Jhonny Cruz. Aguilera explicó que Cruz agredió con disparos a un funcionario policial, quien en defensa propia también disparó, provocando lesiones en la pierna de Cruz, quien posteriormente perdió la vida. El expresidente Evo Morales denunció este domingo que un efectivo policial asesinó a balazos a un joven dirigente del Trópico de Cochabamba en Ivirgarzama. Responsabilizó de este hecho al Gobierno y dio 48 horas para que se detenga al efectivo acusado. Según Morales, el fallecido es Jhonny Cruz, integrante de la Confederación de Campesinos, quien tuvo trayectoria como dirigente de juventudes del Trópico.