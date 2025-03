Si se ganó en Chile, se puede hacerlo en Perú», afirma Víctor Abrego

El delantero de la selección boliviana habló con los medios de prensa en la zona mixta, donde ofreció su análisis sobre el próximo rival y cómo se están llevando a cabo los entrenamientos del equipo.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

El delantero de la selección boliviana, Víctor Abrego, brindó este miércoles declaraciones antes del entrenamiento en el estadio Hernando Siles, donde analizó el proceso de preparación de la “Verde” y compartió sus perspectivas de cara al crucial partido ante Perú, que se disputará el próximo 20 de marzo en Lima.

Abrego se mostró confiado en las posibilidades de Bolivia y expresó que la selección tiene la mentalidad adecuada para enfrentar a un equipo difícil como Perú. “Estamos con la mentalidad positiva. Se hizo un buen partido en Chile, y ahora nos toca hacer lo mismo en Perú para traer los tres puntos. Perú es un rival complicado, tiene buenos jugadores, pero a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Tenemos con qué”, comentó el delantero.

El jugador también destacó la importancia de estudiar a los rivales para explotar sus debilidades: “Estamos estudiando mucho a los rivales, hay que analizarlos y hacerles daño por donde muestren mayor debilidad”. Este enfoque estratégico resalta la intención de la selección de estar preparada para enfrentar a uno de los equipos más complicados de las Eliminatorias.

En cuanto a la importancia de cada partido, Abrego aseguró que cada encuentro es crucial, ya sea como local o visitante: “Todos los partidos son clave, tanto como local y visitante. Es importante estar unidos y esforzarnos al máximo. La humildad nos hace grandes”. Esta declaración refleja el espíritu de trabajo en equipo y la actitud de lucha que caracteriza al plantel boliviano.

Sobre su situación personal, Abrego comentó que está peleando por un lugar en el once titular. “Ahora me toca pelear la titularidad y espero que se me dé la posibilidad de marcar. Al final lo importante es que todos sumemos y nos abracemos, sin importar quién haga los goles”, señaló el delantero, destacando la importancia del colectivo por encima de los logros individuales.

Finalmente, Abrego también habló sobre los ajustes tácticos solicitados por el entrenador. “El entrenador me ha pedido más movilidad, que ayude más a marcar y que presione a los defensores rivales. Cada DT tiene su esquema y vamos a ir analizando lo que haremos ante Perú”, explicó el atacante, dejando en claro el enfoque de la selección para la próxima fecha de las Eliminatorias. Tras el encuentro en Perú, Bolivia recibirá a Uruguay el 25 de marzo en El Alto, otro desafío clave para las aspiraciones del equipo.