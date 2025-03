Zambrana, el único artista que hizo su carrera con el nombre de Bolivia en el chulo

«Con diez bolivianos me convertí en el único artista en el mundo que ha hecho su carrera con el nombre de su país en la frente», dijo Zambrana.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.-¿Cuántos artistas en el mundo hacen sus presentaciones con alguna indumentaria que lleve el nombre de su país? El ícono, embajador de la música boliviana y compositor del éxito mundial ‘La Bomba’, Fabio Zambrana, reveló que investigó a fondo este tema y él es el único que realiza sus shows con el nombre de Bolivia en su chulo o gorro.

“No podemos dejarlo ir sin preguntarle la historia del chulito. Aquí todo el mundo, nadie visualiza a Fabio Zambrana sin el chulito”, preguntó la periodista Belén Mendivil al artista cruceño en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que también conducen Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Zambrana respondió: “Yo quería de muy joven algo en mi vestuario que me distinga de los demás, que me vea diferente. Por ejemplo, Kiss sin la pintura no son los Kiss. (…) Y un día estaba yo en La Paz en una entrevista y dicen: ok, Azul Azul, en cinco minutos alístese. Y yo me había olvidado de mi gorra en el hotel. Salgo del canal y había una caserita vendiendo estos gorritos a 10 pesos, pero decía rojo, amarillo y verde. Me lo puse, pero por accidente y los fans se volvieron locos. Se olvidaron de lo que estábamos promocionando”.

Con alegría y satisfacción, el compositor de ‘La Bomba’ contó que los fanáticos en La Paz se pusieron eufóricos al ver que un artista cruceño lleve el nombre de Bolivia con el rojo, amarillo y verde en su chulito.

“Y dije ¡Bingo! Eso es lo que yo necesitaba y con diez bolivianos me convertí en el único artista en el mundo. Búscalo en Google. En el único artista en el mundo que ha hecho su carrera con el nombre de su país en la frente. No existe otro”, afirmó Zambrana.

Al concluir la entrevista, el compositor, que ahora radica en Orlando, Florida, Estados Unidos, expresó que mantiene los pies en la tierra con humildad y se preocupa por el bienestar de su familia y que trabaja “todos los días” para tener una buena salud física y mental.

“Trato de estar sano. Cuido mucho lo que le meto a mi cuerpo en la alimentación y lo que le meto a mi mente también porque quiero tener una salud, una vejez con mucho dinero y con mucha salud. Ese es mi sueño”, expresó el artista.