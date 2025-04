Activistas piden la liberación del abogado Jorge Valda y este afirma que su aprehensión es ilegal

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Activistas y abogados piden la liberación de Jorge Valda. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

Instalan vigilias en La Paz y en Santa Cruz contra la aprehensión del abogado Jorge Valda; “es ilegal, es ilegal”: Jorge Valda al ser consultado por su aprehensión en el caso Zúñiga; y, Caso Zuñiga: EEUU rechaza acusaciones falsas y reitera su apoyo a la democracia en Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Instalan vigilias en La Paz y en Santa Cruz contra la aprehensión del abogado Jorge Valda

“Valda no estás solo”. “Valda, amigo, Bolivia está contigo”. “Liberen a Valda”. Estos fueron algunos de los cánticos que se dieron en las vigilias que se instalaron este viernes en La Paz y en Santa Cruz, tras la aprehensión del abogado Jorge Valda, cuyo nombre fue citado en un documental presentado por el Gobierno sobre la avanzada militar de Juan José Zúñiga en la Plaza Murillo, en junio de 2024. Plataformas ciudadanas y profesionales en Abogacía se concretaron en la plaza 24 de Septiembre en la capital cruceña para expresar el rechazo a la aprehensión del jurista, pidiendo que sea remitido nuevamente a Santa Cruz. “Estamos aquí en total repudio al abuso de poder del Gobierno porque alguien piensa diferente. Exigimos libertado inmediata para el doctor Jorge Valda, porque lo único que hizo este varón es luchar por los presos políticos”, dijo una de las personas que tomaban parte de la vigilia.

– “Es ilegal, es ilegal”: Jorge Valda al ser consultado por su aprehensión en el caso Zúñiga

“Ilegal”, así calificó el abogado Jorge Valda su aprehensión por el caso Zúñiga. El jurista fue interceptado la mañana de esta jornada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y trasladado hasta La Paz vía aérea. Durante la tarde, Valda fue llevado a la Fiscalía, enmanillado y con resguardo policial, para brindar sus declaraciones por la acusación. Al llegar, en un breve contacto con UNITEL, Valda señaló que su aprehensión fue “ilegal”. En tanto, en Santa Cruz se interpuso una acción de libertad, cuya audiencia presencial fue postergada para este sábado. La familia y defensa del jurista esperan que Valda sea trasladado a la capital cruceña en las siguientes horas. Valda fue llevado a La Paz en horas de la mañana en medio de denuncias de irregularidades en el proceder de las fuerzas del orden, lo que fue calificado como secuestro, posteriormente se dio a conocer que había una orden de aprehensión librada en su contra.

– Tribunal de La Paz niega acción de libertad a Jorge Valda

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, negó la acción de libertad para el abogado Jorge Valda, interpuesta por el diputado José Ormachea (CC), contra el comandante general de la policía, general Augusto Russo y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Walter Sossa, por considerar que la aprehensión en Santa Cruz fue ilegal. En la audiencia que se realizó a las 16:15 y duró aproximadamente dos horas, no estaba presente Jorge Valda, pero fue representado por el diputado José Ormachea, tampoco estuvieron presentes los dos jefes policiales, que enviaron a sus representantes. La acción de libertad solicitaba la libertad pura y simple del aprehendido. “Esta aprehensión no puede ser emanada solamente de un video que han mostrado desde el gobierno, de un supuesto gabinete del autogolpe, no tienen asidero y sustento legal”, dijo Ormachea.

– Quién es Fernando Hamdan, el civil denunciado por el Gobierno de estructurar la toma militar de Zúñiga

Activista que defiende los derechos humanos para figuras de la oposición. Y activista político, coautor de la avanzada militar de Juan José Zúñiga, desde el punto de vista del Gobierno. Así es considerado Fernando Hamdan, el acusado por el Gobierno de estructurar la toma militar que se dio el 26 de junio de 2024 y con quien supuestamente mantuvieron contacto personas que son mencionadas en el documental ‘¿Qué pasó el 26J?’. Hamdan es conocido por defender la liberación de presos políticos y participó en denuncias internacionales de vulneración de derechos humanos. También es presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cihpda), organización no gubernamental con presencia en diferentes países. El Gobierno señala que Hamdan no tiene certificación como veedor de Derechos Humanos porque no está acreditado en Cancillería.

– Caso Zuñiga: EEUU rechaza acusaciones falsas y reitera su apoyo a la democracia en Bolivia

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronunció este viernes sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de junio de 2024, en la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, Bolivia, y las recientes aprehensiones vinculadas al caso, entre ellas la del abogado Jorge Valda. “Hemos visto las acusaciones falsas y ofensivas que vinculan a Estados Unidos con los sucesos del 26 de junio. El gobierno del MAS sabe que sus afirmaciones son falsas; dejen de intentar involucrar a Estados Unidos en las luchas internas de poder en Bolivia”, señala una publicación en su cuenta X. La Oficina reiteró su compromiso con la democracia y el Estado de derecho en Bolivia. “Apoyamos firmemente la democracia y el Estado de derecho, algo que el pueblo y el Gobierno boliviano saben”, indica el pronunciamiento sobre el caso de Juan José Zúñiga.

– Sin la sigla del FPV, Evo Morales no tiene opciones en el bloque popular

Desbaratada su alianza con el Frente Para la Victoria (FPV), el expresidente Evo Morales no tiene nuevas opciones en el llamado bloque popular para postularse como candidato presidencial. El miércoles, el partido que preside Eliseo Rodríguez decidió romper relaciones con, ahora, Evo Pueblo, formación política del exmandatario. “Hemos sido sorprendidos por ese motivo, estamos preocupados y este acuerdo o convenio que ha habido con él (Evo Morales) ya no va”, anunció. Su decisión, como lo dijo, se derivó de los desacuerdos en la alianza, como la invitación que el ampliado de Villa Tunari le hizo al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé para que se acompañante de fórmula de Morales. Rodríguez dijo que, según estatuto del FPV, uno de los candidatos del binomio tiene que ser del partido. Es decir, al ser aceptada la candidatura presidencial de Morales, correspondía la de la Vicepresidencia al FPV.

– Cosecha de soya llega a 60%, pero el veto a las exportaciones se mantiene

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), informó que la cosecha de soya llegó al 60%, lo que calificó como un gran avance. Sin embargo, pese a ello, el Gobierno mantiene el veto a las exportaciones del producto, medida cuestionada por los productores. “Lo que lamentamos es que, a pesar de tener una producción importante de grano de soya, el Gobierno hasta la fecha no haya liberado la exportación de grano de soya. Estamos ya con un 60% de avance, por tanto, el Gobierno debió liberar ya la exportación”, protestó en conferencia de prensa. A inicios de este año, las autoridades decidieron suspender temporalmente las exportaciones de grano de soya, con el objetivo de que toda la producción se destine al mercado interno para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos.

– Más de medio millón de ganado afectado en el Beni: “Gobierno no apoyó en nada y Defensa Civil nunca llegó a ayudarnos”

En las últimas semanas se ha reportado que las inundaciones en el Beni han afectado a más de 500.000 de ganado y miles de hectáreas de sembradíos. Sin embargo, cuando la población más esperaba apoyo de las autoridades nacionales, el Gobierno y el Viceministerio de Defensa Nacional no ayudaron “en nada”, denunció el vicepresidente del Comité Cívico del Beni, Gabriel Gómez. “Hemos estado haciendo seguimiento a todo el daño afectado a nuestra gente y lo más triste de todo es que el Gobierno no apoyó absolutamente nada. (El Viceministerio de) Defensa Civil nunca apareció”, afirmó Gómez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv . El líder cívico cuestionó el accionar del Gobierno del MAS y su falta de coordinación con la Gobernación y alcaldes del Beni. «¿Por qué nos discriminan a los benianos?, ¿será por tema político?”, agregó.

– Los estados financieros de Mi Teleférico son deficitarios, no lo inventé yo, afirma economista Romero

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, afirmó que los estados financieros de la empresa estatal Mi Teleférico reflejan un déficit, y aseguró que su conclusión se basa en datos oficiales publicados del estado de las empresas estatales, por lo que no es una invención personal. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, negó la existencia de déficit en la empresa de transporte por cable y cuestionó el informe publicado por el economista. “El ministro ha dicho que no tengo derecho a opinar porque no vivo en La Paz, pero lo que yo expuse no es una opinión personal, es información pública tomada directamente de los estados financieros publicados por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal”, señaló Romero en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Histórico: Bolivia vence a Ecuador y se va al Mundial Sub-17 en Catar

Después de 38 años, la Verde Sub-17 vuelve a dar una alegría al país, tras no solamente vencer a Ecuador (1-0) sino clasificar al Mundial de Catar 2025. En suelo colombiano, la Verdecita se enfrentaba a Ecuador luego de caer ante Argentina en el repechaje al torneo. La Verde y La Tri se enfrentaron en el estadio Jaraguay de Montería por el séptimo y octavo puesto del certamen internacional, pero sobre todo para definir la séptima y última plaza que tiene la Conmebol para el torneo de Catar que se llevará adelante del 3 al 27 de noviembre de este año. Los ánimos y la fe eran intactas. Todo se cumplió. Con gol de Santos García, a los 52 minutos, la Verde se anotó para el mundial de Catar, algo que no pasaba desde hace 38 años en categorías juveniles. Con ello, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya tiene a sus siete representantes para la cita global. Los otros seis son: Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Paraguay.