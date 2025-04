Agenda informativa: alianzas tienen hasta este viernes para registrarse ante el TSE e inicia el empadronamiento masivo

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 18 de abril

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Vence el plazo para la inscripción de las alianzas políticas ante el TSE

Este viernes vence el plazo para la solicitud de registro de Alianzas Políticas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que buscan ser habilitadas para participar en las elecciones nacionales. El calendario electoral fija como plazo límite para la inscripción de alianzas electorales el 18 de abril, fecha en la que las organizaciones políticas de alcance nacional con agrupaciones ciudadanas de alcance departamental o municipal podrán constituir alianzas y hacer conocer esta decisión al ente electoral. Hasta el momento son 14 partidos políticos que tienen personería jurídica vigente, estos deben confirmar su participación en los comicios del 17 de agosto hasta esta jornada. Según el TSE, ya son ocho las organizaciones inscritas. Pese al feriado de Viernes Santo, que coincide con la fecha tope para esa actividad del Calendario Electoral, el proceso para el registro no se detendrá y se extenderá hasta las 23.59.

– Arranca el empadronamiento masivo para las elecciones generales

Este viernes inicia en todo el país el empadronamiento masivo para las elecciones presidenciales del 17 de agosto de este año. Este proceso de inscripción concluirá el 7 de mayo y no habrá ampliación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proyecta 291.446 nuevos registros y 428.008 actualizaciones por cambios de domicilio. Desde esta jornada hasta el 7 de mayo, los jóvenes que cumplirán 18 años, así como las personas que hayan cambiado de domicilio, deben empadronarse en los puntos habilitados al respecto para participar en las elecciones del 17 de agosto. En Bolivia, el sufragio es obligatorio y quien no lo haga será pasible a sanciones. Durante los 20 días de empadronamiento funcionarán 101 puntos fijos de registro, 246 puntos móviles y 45 megacentros en todo el país. Las direcciones de registro están publicadas en las cuentas de Facebook de los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

– Cobija continúa en alerta por el posible desborde del río Acre

La crecida preocupante del nivel del agua del río Acre que sobrepasó los 10 metros preocupa a las autoridades del municipio de Tarija, las cuales coordinan medidas preventivas ante la amenaza que generó preocupación entre los pobladores por un posible desborde. La Armada Boliviana, Defensa Civil y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) realizan monitoreos constantes, cada dos horas, para evaluar el comportamiento del río y coordinar acciones con las autoridades locales. Las persistentes lluvias en la región y el pronóstico poco favorable para los próximos días aumentan la preocupación. Además, se advirtió que el nivel del agua en Bolpebra, municipio fronterizo en Perú, comenzó a descender, lo que puede incrementar el flujo hacia el lado boliviano en las próximas horas. El Senamhi emitió una alerta naranja ante la posibilidad de rebalse de los ríos que afectaría a varias zonas.

– La población católica conmemora el triduo pascual: pasión, muerte y resurrección de Jesús

la población boliviana recibe el Viernes Santo, uno de los momentos más significativos del calendario cristiano-católico, que llama a un periodo de profunda reflexión y recogimiento espiritual. Este viernes se conmemora la pasión y muerte de Jesús, en todas las regiones del país se desarrollarán actividades como el via crucis, el sermón de las siete palabras y la procesión del Santo Sepulcro; además se rinde homenaje a la madre dolorosa que estuvo a los pies de la cruz. En Bolivia esta fecha es un feriado festivo, tal cual definió el Ministerio de Trabajo mediante un comunicado al respecto. En varias regiones del país la gente acudió a mercados para abastecerse de pescado y otros productos con los que elaborarán comidas, también como parte de una tradición, entre los que destacan el ají de papaliza, queso humacha, ají de arvejas, carbonada, entre otros. No se come carne roja en esta fecha, según la tradición.

– En Cochabamba se inaugura el recorrido del Vía Crucis con esculturas gigantes

En el marco de la conmemoración del Viernes Santo, el alcalde Manfred Reyes Villa inaugurará este viernes, el que se considera el Vía Crucis más grande del mundo, una obra de gran significado espiritual y cultural para la comunidad católica. Ubicado en el Cerro de San Pedro, el Vía Crucis cuenta con 14 estaciones cuidadosamente diseñadas para ofrecer a peregrinos y visitantes un recorrido de profunda reflexión espiritual, acompañado de un impacto visual y arquitectónico sin precedentes. Además de su importancia religiosa, este monumento se perfila como un nuevo atractivo turístico para la ciudad, reforzando la identidad cultural de Cochabamba. El recorrido cuenta con ocho fuentes ornamentales, las cuales, además de embellecer el camino, servirán como espacios de descanso para los visitantes; además, fue forestado la semana pasada con más de 2.500 plantines.