Agenda informativa: Un diputado enfrentará una audiencia cautelar y un analista debe declarar ante la FELCC por el caso Zúñiga

El diputado de Creemo, Richard Ribera, fue detenido el lunes. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Diputado Ribera enfrentará una audiencia cautelar por el caso Zúñiga

El diputado de la agrupación Creemos, Richard Ribera, debe afrontar en las próximas horas a un juez cautelar sobre los hechos del supuesto golpe de Estado fallido ocurrido el pasado 26 de junio de 2024. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión hace unos días, una vez identificado como posible participante en la ejecución del alzamiento armado. A Ribera se lo asocia con el activista de Derechos Humanos, Fernando Hamdan, quien guarda reclusión en el centro penitenciario San Pedro porque sería una pieza clave en la supuesta tramoya. La noche del lunes, el diputado de Creemos, Richard Ribera, fue trasladado a oficinas de la Fiscalía de la ciudad paceña para que preste su declaración informativa por el caso Zúñiga. El legislador permaneció varias horas en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras ser aprehendido. Este martes estará frente a un juez cautelar, según su abogado.

– El analista Paul Coca es citado como testigo a declarar por el alzamiento armado

El analista político Paul Antonio Coca es otro de los expertos que debe declarar en calidad de testigo por el caso de la asonada militar del 26 de junio de 2024. Coca fue involucrado como parte de un denominado gabinete político en el documental denominado ‘¿Qué ocurrió el 26J?’, que fue elaborado por el Ministerio de Gobierno y presentado con la presencia de las principales autoridades del país. Sin embargo, el politólogo confirmó que irá a declarar pese a que lo citaron en un lugar equivocado. De acuerdo con el cedulón, Coca debe presentarse a las 10:00 de este martes en las oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la ciudad de La Paz. Coca fue involucrado, junto a otros analistas, economistas y dirigentes como parte de un gabinete ministerial, en el caso de que el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga lograra derrocar al presidente Luis Arce.

– Los maestros urbanos continuarán sus movilizaciones en la sede de Gobierno

La marcha nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) que arribó este lunes 21 a La Paz, continuará con el arribo de más delegaciones del interior del país y por tanto este martes los maestros continuarán sus movilizaciones y protestas en la sede de gobierno, sin suspensión de clases, y a pesar de que fueron detenidos cinco de sus afiliados, según anuncia el dirigente del magisterio paceño, José Luis Álvarez. Este martes continuará la protesta del magisterio, en defensa de la educación pública, la estabilidad económica y los derechos laborales. Para evitar que se afecten las labores escolares, los maestros que trabajan en el turno de la mañana, se movilizarán en la tarde y los del turno tarde, lo hacen en la mañana. Según los dirigentes del magisterio, fueron detenidos cinco maestros, uno de Chuquisaca y cuatro de Santa Cruz.

– Chi anuncia que firmará una alianza para postular a la Presidencia

El precandidato a la Presidencia, Chi Hyun Chung, anuncia que ya tiene lista su campaña para arrancar una vez logre firmar la alianza con la sigla política, la misma que prevé concretar este martes o mañana miércoles. Chi asegura que él irá como presidente, pero dejará el espacio para la vicepresidencia con quien firme su alianza política; sin embargo, aún no dio a conocer cuál será la sigla. Va a ser una sorpresa, puntualiza el precandidato. Añade que aún se consensuan algunos términos de la alianza, por ello no brindará aún muchos detalles sobre la firma de sus acuerdos, aunque confirma que se reunió con varios partidos políticos. Algunos analistas hablan que el precandidato de origen coreano tendría avances importantes con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), una vez que este partido fue apartado por el economista Jaime Dunn, quien desistió ser su candidato.

– Presidente de YPFB no se presentará ante la ALP

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, no se presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para rendir un informe sobre Botrading SA, una empresa intermediaria que depende de la estatal petrolera, la cual está en el ojo de la tormenta acusada de ser un vehículo de corrupción, según denuncias que cuestionan la legalidad de sus operaciones de compra y venta de combustibles. Dorgathen dijo que responderá todas las preguntas de la comisión parlamentaria que investiga a la firma Botrading. En cuanto a la fecha en la cual deberá presentarse el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, se informó que su entrevista está programada para este jueves. La comisión está conformada por las tres fuerzas políticas y su principal labor será identificar si hubo ilegalidades e irregularidades en los contratos que se suscribieron entre Yacimientos y la subsidiaría.

– Los desechos sólidos ya no pueden ser depositados en K’ara K’ara

Desde este martes, la alcaldía de Cochabamba debe trasladar a otro lugar que no sea el botadero de K’ara K’ara los desechos sólidos que producen los habitantes de ese municipio, que suman 700 toneladas por día, en sujeción a un fallo del Tribunal Agroambiental y un acuerdo suscrito con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Sin embargo, la Alcaldía presentó informes técnicos que establecen que el lugar puede recibir residuos por al menos seis meses más hasta terminar de rellenar una de las celdas. La dirigencia vecinal reitera que los vecinos harán cumplir el fallo judicial y no permitirán el ingreso de más basura desde mañana marte. Además, los dirigentes no recibieron ninguna otra resolución judicial de ampliación del plazo. Desde el Complejo Industrial Verde, la empresa a cargo del manejo de residuos del municipio, señalaron que ya tienen donde depositar los restos.

– Nacional Potosí y GV San José juegan en la Copa Sudamericana

Luego de una semana de receso, los torneos de la Conmebol se reanudarán este martes con la participación de cuatro equipos bolivianos: Bolívar y San Antonio en la Copa Libertadores; Gualberto Villarroel San José y Nacional Potosí en la Copa Sudamericana. Primero será el turno de los de la Sudamericana, que este martes afrontarán la tercera fecha de la fase de grupos. Nacional será visitante frente a Boston River de Uruguay, a partir de las 18:00 hora boliviana. Los de la banda roja son segundos en su serie, fruto de un triunfo y una derrota. Por su parte, GV San José jugará un par de horas más tarde. Recibirá en el estadio Hernando Siles de La Paz a Once Caldas de Colombia, a partir de las 20:30. Los orureños aún no saben de triunfos en el ámbito internacional. Debutantes absolutos este año en torneos Conmebol, llevan un empate y una derrota. Son últimos en su serie.