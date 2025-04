Analista cuestionan el manejo gubernamental de la crisis y empresarios alertan sobre el incremento salarial

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Foto: El Diario

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Analistas: Bolivia registra crisis económica, energética y educativa; “Estamos en un momento crítico”: CEPB reitera pedido de reunión con Arce sobre alza salarial; y, Comité multisectorial tiene 10 demandas y las hará conocer en la marcha del 23 de abril. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Analistas: Bolivia registra crisis económica, energética y educativa

La actual administración de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) llevó a Bolivia a una crisis económica, energética y educativa, ahora la preocupación del Gobierno se centra en mantener el poder en vez de solucionar el desastre causado por sus políticas económicas improvisadas, sin tomar en cuenta que el problema principal se encuentra en su excesivo gasto público, de acuerdo con analistas. Esa percepción también tiene la empresa Moody’s, que bajó nuevamente la calificación crediticia y observa un gobierno débil. “La economía se cae a pedazos, Moody’s nos rebaja la calificación a Ca, las reservas internacionales líquidas rondan los 50 millones de dólares y la inflación vuela al 14,6%. Pero el Gobierno sigue negando la crisis. No sería raro que el próximo detenido sea el dato. Por sedición estadística”, escribió el analista económico Gonzalo Chávez en su cuenta @GonzaloCHavezA.

– “Estamos en un momento crítico”: CEPB reitera pedido de reunión con Arce sobre alza salarial

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reiteró su preocupación ante la posibilidad de un incremento salarial elevado, señalando que una medida de ese tipo podría agravar la ya delicada situación económica del país. Además, insistieron en la necesidad de sostener una reunión con el presidente Luis Arce para presentar la posición del sector empresarial y su propuesta institucional sobre este asunto. El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, informó que se constató un alto nivel de preocupación por parte de las entidades empresariales nacionales y departamentales, respecto a los efectos de un aumento salarial excesivo. Según Ortuño, esto podría traducirse en mayor inflación, pérdida de empleos y la quiebra de empresas. El pronunciamiento empresarial surge luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) solicitara un incremento del 15% al salario mínimo y del 20% al haber básico.

– Fierro corrugado y alambrón del Mutún serán sometidos a control de calidad para iniciar su venta en el mercado

La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) inició las gestiones con Intertek y el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnornca) para la certificación del fierro corrugado y alambrón que produce, para iniciar la venta en el mercado nacional, informó el asesor legal de la compañía, Gabriel Guzmán. Este proceso se da luego que la planta de laminación fabricase alambrón de 6 milímetros y barras corrugadas de 12 milímetros, que ofertará a menor precio en el mercado local. Personal de Ibnorca, que está capacitado y facultado para sacar las certificaciones, ya sean por productos, por lotes o de toda la cadena productiva, ya visitó el Complejo Siderúrgico del Mutún, al igual que de Intertek. “En estos días van a llegar para sacar los laboratorios y las pruebas de resistencia, las pruebas de dobladura, etcétera, lo que requiera el material para cumplir con la normativa”, explicó en un video publicado por ESM en su cuenta de Facebook.

– Comité multisectorial tiene 10 demandas y las hará conocer en la marcha del 23 de abril

La marcha multisectorial convocada para el 23 de abril está confirmada, así lo informó el dirigente del transporte pesado Hugo Ramos, quien agregó que son 10 las demandas que existen. “Como sector más grande a nivel nacional, vamos a participar el 23 de abril de esta marcha pacífica, donde vamos a presentar 10 puntos del pliego petitorio de diferentes ampliados multisectoriales”, manifestó Ramos. La marcha del 23 de abril partirá de la Ceja de El Alto y llegará a la ciudad de La Paz. El dirigente manifestó que son varios los sectores de trabajadores por cuenta propia que confirmaron su participación en la marcha pues existe preocupación por la situación económica de Bolivia. “Todos los sectores que nos sentimos afectados, debemos participar de esta marcha masiva del 13 de abril para demostrar nuestro desacuerdo al modelo económico implantado por el MAS”, señaló Ramos.

– Richard Ribera niega nexos con asonada militar y anuncia que se presentará a declarar

El diputado de Creemos, Richard Ribera, negó tener vínculos con la asonada militar del 26 de junio de 2024 y anunció que se presentará voluntariamente ante la Fiscalía en La Paz, a pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra por el denominado caso Zúñiga. “Vamos a afrontar esta situación que se torna peligrosa porque está latente la persecución política”, declaró Ribera, tras conocerse que el Juzgado Tercero de Sentencia Anticorrupción rechazó una acción de libertad presentada por su defensa. El legislador remarcó que no tiene motivos para esconderse ni para salir del país. “He tenido la oportunidad en estos ocho días de poderme salir del país inclusive, pero no lo hice. Estoy convencido de que estamos con la verdad”, afirmó. Criticó que no se haya seguido el conducto regular para convocarlo a declarar. “Si me hubieran citado, yo habría asistido. Pero en vez de hacerlo, emitieron una orden de aprehensión”, lamentó.

– «Hay gente que trata de obstruir, pero mi candidatura va con más fuerza que antes», dice Dunn

El precandidato a la presidencia, Jaime Dunn, respondió este sábado al exjefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, y sostuvo que su candidatura «va», ahora con mucha más fuerza que antes y con mayores libertades. “Vuelvo después de haber estado casi 48 horas en conversaciones por temas políticos obviamente. Mi candidatura va, ahora hay que ir con mucha más fuerza que antes, con mayores libertades”, dijo el analista de Voz Liberal, en un video que compartió en X. “Hay que tener mucho cuidado cuando se habla con los partidos antiguos, especialmente, ya que hay un señor que ha salido con manifestaciones sobre el MNR, cuando no tiene un participante en las negociaciones, como lo llaman ellos. Alguien que, en vez de facilitar las cosas, está tratando de obstruir. Se vienen días mejores y sorpresas en los próximos días”, anunció. Dunn respondió así a Siles, quien criticó y acusó a Dunn de incumplir su «palabra empeñada» al MNR y a ADN.

– Andrónico cumple agenda en Paraguay y se ausenta por segunda vez de un acto con Evo en el Trópico

Mientras en Mamoré Bulo Bulo, en el municipio Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, se realizaba un nuevo acto de proclamación de Evo Morales como candidato presidencial, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, está en Asunción, Paraguay, cumpliendo una agenda de trabajo oficial. Esta es la segunda ocasión en el que se ausenta de un evento de relevancia en el Trópico de Cochabamba, bastión político del MAS y que, según los evistas, el único candidato de las elecciones generales es el exmandatario. “Hoy sostuvimos una reunión con el presidente de la Cámara Alta y del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, junto a una comitiva de senadores”, publicó Rodríguez, en sus redes sociales. Rodríguez sostuvo que en el encuentro se abordaron temas vinculados a la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las economías locales y la importancia de estrechar vínculos legislativos regionales.

– El dirigente Humberto Claros cuestiona el apoyo a Evo y reconoce el respaldo creciente que surge hacia Andrónico

En una conversación telefónica cuando estaba encerrado en el penal de San Pedro, en La Paz, el dirigente Humberto Claros lanzó críticas al liderazgo de Evo Morales y al manejo interno del evismo y al mismo tiempo reconoció el creciente respaldo popular que viene ganando el ahora presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “Si no empezamos a entender que la gente en las calles o las organizaciones sociales están pensando eso, nos estamos engañando”, dijo Claros, refiriéndose al apoyo que recibe Rodríguez, quien en los últimos meses surgió como una figura con proyección nacional dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), pero que es negado y cuestionado por los seguidores de Morales. En una charla vía celular con otra dirigenta del Trópico de Cochabamba, bastión tradicional del expresidente, dejó en evidencia las tensiones internas en la estructura evista.

– “Para cobrar peajes son número 1”: Viajeros protestan por demora de ABC para rehabilitar la vía nueva Cochabamba – Santa Cruz

Debido a deslizamientos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) restringió la circulación en el tramo Villa Tunari – Locotal de la carretera que conecta a Cochabamba con Santa Cruz. Los viajeros protestan porque hasta horas de la tarde no había maquinaria trabajando para rehabilitar el tráfico. “La ABC informa a la población que continúan los derrumbes de magnitud y condiciones climatológicas desfavorables en el tramo Villa Tunari – Locotal, por lo que se restringirá la circulación vehicular”, señala el comunicado de la estatal de carreteras. En el lugar se observó a varios pasajeros caminando bajo la lluvia. Algunos explicaban que tuvieron que caminar más de una hora por un trasbordo. “Estamos caminando más o menos una hora y media. Lamentablemente no hay nadie trabajando”, manifestó un hombre que salió de Cochabamba y quería llegar a San Pedro de Buena Vista, en Santa Cruz.

– La Paz: La Asunta vuelve a ser golpeada por una riada, varias viviendas fueron afectadas con lodo y piedras

Una gran cantidad de lodo y piedras fueron arrastrados por una riada que afectó a la comunidad de Las Mercedes, del municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas en el departamento de La Paz. De acuerdo con la información, los pobladores se vieron sorprendidos por el desborde de la cuenca que trajo consigo una gran cantidad de material que fue arrastrado hasta la zona poblada. Varias viviendas fueron afectadas. No solo ingresó agua a los inmuebles, sino también lodo, piedras y otros materiales que fueron arrastrados. Los pobladores pidieron la ayuda de las autoridades para que puedan enviarles ayuda con maquinaria pesada y así poder sacar toda la mazamorra. “Queremos decirle al municipio de La Asunta que nos mande maquinaria y le estamos pidiendo a los que tienen maquinaria aquí cerca, que nos mande, que nos colaboren”, dijo Basilio Basualdo, secretario general de Las Mercedes.