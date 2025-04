Andrónico cumple agenda en Paraguay y se ausenta por segunda vez de un acto con Evo en el Trópico

Esta es la segunda ocasión en el que se ausenta de un evento de relevancia en el Trópico de Cochabamba, bastión político del MAS y que, según los evistas, el único candidato de las elecciones generales es el exmandatario.

Mientras en Mamoré Bulo Bulo, en el municipio Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, se realizaba un nuevo acto de proclamación de Evo Morales como candidato presidencial, el ahora presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, está en Asunción, Paraguay, cumpliendo una agenda de trabajo oficial.

“Nos encontramos en Asunción, Paraguay, en una intensa jornada de actividades. Hoy sostuvimos una reunión con el presidente de la Cámara Alta y del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, junto a una comitiva de senadores”, publicó Rodríguez, en sus redes sociales.

Rodríguez sostuvo que en el encuentro se abordaron temas vinculados a la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las economías locales y la importancia de estrechar vínculos legislativos regionales.

La ausencia de Rodríguez no pasó desapercibida en filas evistas. El acto de proclamación liderado por Morales congregó a sindicatos cocaleros, donde el expresidente enfatizó la unidad sindical y política como elemento clave para el avance del movimiento. En días anteriores, sectores evistas habían exigido a Andrónico volver “a la senda de la luz” y ratificaron que el único candidato posible es Morales: “Evo o nadie”.

No es la primera vez que Rodríguez no asiste a un acto en el Trópico, impulsado por «evistas», en lo que va del mes de abril. Para el pasado domingo fue convocado por la Coordinadora de las Seis Federación del Trópico de Cochabamba, que es presidida por Morales, a una “reunión de urgencia” en esa región, en la cita debía participar de “manera obligatoria”. Sin embargo, el presidente del Senado viajó a España y no asistió al encuentro.