Andrónico responde al Consejo de Autonomías y afirma que el gobierno tiene $us 2.000 MM sin ejecutar

El presidente del Senado responde así a la advertencia de los gobiernos subnacionales de iniciar acciones legales a la ALP si no aprueba los créditos externos para la atención de los desastres naturales.

El Consejo de Autonomías advirtió a la ALP con un proceso legal si no se aprueban los créditos. Foto: Abi

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cuestionó este martes la advertencia hecha la pasada jornada por los miembros del Consejo Nacional de Autonomías, quienes anunciaron el inicio de acciones legales contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) si no aprueba los créditos externos destinados a la atención de las emergencias producto de los eventos climáticos adversos que se presentan en el territorio nacional desde hace varios meses.

El último punto del documento suscrito por el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios hace referencia a la falta de aprobación de esos créditos que deben ser utilizados en la atención de la afectación que sufren los diferentes municipios y comunidades por las intensas precipitaciones y riadas que dejaron miles de personas afectadas; en consecuencia, las entidades territoriales autónomas (ETA) determinaron asumir acciones legales contra la Asamblea Legislativa Plurinacional; asimismo, exigieron al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pronunciarse al respecto.

La ALP tiene pendientes de aprobación varios préstamos externos. Foto: Correo del Sur

El presidente de la Cámara Alta puntualiza que existe una contradicción en el Órgano Ejecutivo al respecto; porque, por un lado, presiona mediante los gobiernos subnacionales a la ALP para que apruebe los préstamos, pero no se refiere a los más de 2.000 millones de dólares que no ejecuta hasta la fecha; en consecuencia, Rodríguez señala que el problema no está en la Asamblea, sino en la falta de ejecución de esos recursos por parte del gobierno de Luis Arce Catacora.

«La advertencia del gobierno y el Consejo Nacional de Autonomías sobre acciones legales contra la Asamblea Legislativa Plurinacional para exigir nuevos créditos resulta contradictoria, cuando el propio Ejecutivo mantiene más de 2.000 millones de dólares en caja y bancos de fuentes financieras sin ejecutar. Resulta inaceptable que ahora se intente desviar la atención hacia la Asamblea cuando el problema está en la ejecución de esos recursos», escribió en su cuenta de la red social X.

Andrónico Rodríguez cuestiona la advertencia del Consejo Nacional de Autonomías. Foto: La Razón

No es la primera vez que el titular de la Cámara Alta cuestiona al gobierno por su lentitud en la ejecución de los fondos aprobados en el Legislativo, hace unos días exigió que ejecute de manera inmediata los 75 millones de dólares aprobados en el Senado para atender a las familias afectadas por las inundaciones y dejó en claro que esos recursos son de desembolso inmediato por su carácter de emergencia. “El pueblo merece respuestas y soluciones, no excusas”, escribió.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó la pasada semana que, si bien se aprobaron 75 millones de dólares, e requiere la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 250 millones de dólares, del cual se utilizará 150 millones para atender las emergencias por las inundaciones. Asimismo, el presidente Luis Arce indicó el lunes que hace 40 años no se presentaron lluvias como las que sufre el país, por ello, los recursos actuales son ‘insuficientes’ para atender las emergencias.