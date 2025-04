Bolivia: A marzo de 2025 se registró la inflación más alta en los últimos 40 años

Recientemente, el INE ha publicado su informe respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de marzo 2025, basándonos en el mismo, y a un análisis de su información, se puede hacer las siguientes puntualizaciones de manera breve:

La inflación al mes de marzo de 2025 fue del 1,71%, que después de una leve disminución en febrero, ha retomado de nuevo su ascenso, esta ha crecido en 0,44 puntos porcentuales respecto a ese mes. La inflación de marzo 2025 es la más elevada de los últimos 40 años (1986-2025), esto si comparamos con la inflación a ese mes de los anteriores años. Solo la del año 1985 fue más alta, donde se observó una cifra del 24,94%. La inflación de este 3er mes del año (1,71%), fue superior a la inflación acumulada de cada una de las gestiones del 2018 al 2021. De hecho, representa el 50% de toda la inflación 2022, y el 80% de la gestión 2023. Además, se observa que el ritmo de crecimiento de la inflación en este 1er trimestre es acelerado, su promedio fue del 1,64%. El cual inclusive es una cifra más elevada que los acumulados o promedios anuales de algunos años en su totalidad, por ejemplo, el 2021 su inflación anual fue de 0,90%. Respecto a la inflación acumulada a marzo 2025, la misma fue del 5%. La cual es la más elevada en los últimos 33 años (1993-2025). De hecho, este dato, es más alto que las inflaciones totales de los años 2015 al 2023. Con este 5% de inflación acumulada, ya hemos llegado al 67% de la meta gubernamental fijada para el 2025, de 7,5%. Esta inflación acumulada a marzo 2025 representa ya el 50% de toda la inflación registrada en el 2024. Sobre la inflación interanual (12 meses) a marzo 2025 se ha registrado una cifra elevada, del 14,63%, la cual es la más alta durante el periodo de 1992-2025 (34 años). Desde el 2024, la inflación interanual ha tenido un ascenso sostenido y rápido, bajo la influencia sobre todo de la escasez de dólares. Comparando el dato de marzo 2025 con el de marzo 2023, su indicador subió en 12,1 puntos porcentuales. En cuanto a la inflación por DIVISIÓN, se ha observado al mes de marzo 2025 que “Alimentos y Bebidas No Alcohólicas” tuvo una cifra acumulada e interanual, las más altas desde el 2009, con un 8,81% y 25,28% respectivamente. Respecto a su estadística mensual, esta categoría igual presento una cifra extraordinaria, del 3,81%, la cual es la más elevada en los últimos 12 años. Todos estos indicadores son los más grandes en comparación con las demás grupos o categorías tales como salud, transporte, educación, otros. A lo que se refiere específicamente ALIMENTOS, su inflación fue la más alta en los últimos 17 años, con la cifra del 20,58%. De igual manera, la inflación mensual (2,99%) y acumulada (7,07%) a marzo de este grupo fue la más grande observada desde el 2009, denotando un incremento importante de los productos de la canasta básica familiar.

La causa principal de esta inflación elevada, acelerada y sostenida en este 1er semestre del 2025, como la del año pasado, es la falta de dólares en la economía (formal, informal, público y privada) y su precio elevado en el mercado paralelo que ahora ronda por los Bs. 12. Esta inflación, principalmente de costos, hace que importar, producir y comercializar sea más caro, lo cual se transfiere en mayores precios al consumidor final, sin importar inclusive que sean productos de contrabando. A esto se suma la falta de carburantes, contrabando a la inversa, especulación y agio, fenómenos climatológicos, incertidumbre económica y política, mayor masa monetaria en circulación, otros. Todo esto ha distorsionado el mercado (oferta y demanda), donde nuestra inflación, más allá de su origen fiscal y monetario, tiene mucha influencia de inclusive variables sociales.

Más allá de las propuestas planteadas para frenar la inflación a corto plazo (que corrijan las causas citadas), ya que el actual gobierno no tomara medidas estructurales en el tema fiscal que arreglen el desequilibrio cambiario en nuestra economía, se vislumbra problemáticas complejas para la población. Las medidas para frenar y controlar esta inflación galopante, no serán efectivas mientras no se provea, en la manera posible de dólares, a los diferentes agentes económicos del país. Lo cual lo puso en evidencia el sector de salud, el cual indico que no le sirve de mucho tener aranceles “0” para importar insumos o productos farmacéuticos mientras carezcan de dólares o estos estén muy caros.

La falta de dólares generó inflación, pero también desabastecimiento de productos clave tanto para la economía como para la salud pública de Bolivia.

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija