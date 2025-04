Camacho insiste en la trascendencia de la unidad de la oposición y el TSE reitera que no se sancionan encuestas internas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

"La unidad es el partido de todos", afirma Camacho tras visita de Doria Medina; Vocal Ávila: "En la norma, no vamos a encontrar ningún artículo que prohíba (…) encuestas de precandidatos"; y, Reyes Villa y Chi aún no acuerdan cuándo definirán quién irá como candidato. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aprovechó la reciente visita de Samuel Doria Medina, precandidato presidencial del bloque opositor, para reiterar la importancia de la unidad dentro de la oposición de cara a las elecciones del 17 de agosto, con el objetivo de enfrentar al MAS. Tras el encuentro, que tuvo lugar este sábado, en la cárcel de Chonchocoro, Camacho expresó a través de sus redes sociales su firme creencia de que la mayoría de los bolivianos buscan un cambio de rumbo y que la única manera de lograrlo es a través de la unidad. “Si vamos unidos, lograremos recuperar la democracia y emprender un proyecto que saque al país de la crisis”, afirmó Camacho, quien destacó la importancia de mantener el bloque opositor unido a pesar de las dificultades que puedan surgir. En su mensaje, también recalcó que la unidad debe ser el principio fundamental en la lucha contra lo que considera un régimen corrupto y empobrecedor que ha llevado a Bolivia al colapso económico.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila afirmó que no existe ninguna disposición que prohíba la realización de encuestas a precandidatos antes del 18 de abril, fecha límite para el registro de alianzas ante el órgano electoral. “En la norma, no vamos a encontrar ningún artículo que prohíba y sancione o nos obligue a supervisar encuestas de precandidatos o ciudadanos que pretenden ser candidatos. La norma establece que nosotros tenemos que supervisar, controlar y vigilar, encuestas de organizaciones políticas y de candidatos”, dijo. El jueves, el precandidato del bloque opositor de unidad y expresidente Jorge Tuto Quiroga rechazó la realización de encuestas para definir al postulante de la alianza, ya que indicó que existe el riesgo de que el TSE inhabilite a un candidato si se realizan encuestas sin autorización. No obstante, el órgano electoral aclaró que este tipo de consultas no está prohibido.

Los precandidatos Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung se reunieron la mañana de este sábado en Cochabamba para definir algunos puntos de su alianza con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “Creo que tenemos una pequeña diferencia. Todavía no hemos llegado a la conclusión si vamos a determinar el candidato antes del 17 de abril o antes de mayo”, dijo Chi, luego de salir de una reunión realizada con Reyes Villa en la Alcaldía de Cochabamba. El pastor evangélico y médico propuso que el nombre del candidato se defina el 17 de abril, un día antes del vencimiento del plazo para el registro de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En cambio, Reyes Villa —según Chi— prefiere que la definición se haga antes del 19 de mayo, fecha límite para la inscripción de candidaturas. Chi añadió que el candidato a la vicepresidencia será definido por quien no logre ser el presidenciable.

La senadora evista Lucy Escobar salió en defensa del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, luego de que el entorno del expresidente Evo Morales lo haya calificado de traidor por no asistir a un congreso. Escobar aseguró que Andrónico aclaró que jamás se aliaría con la alcaldesa Eva Copa o con Grover García, presidente del MAS. Escobar indicó que las acusaciones de traición contra Rodríguez carecen de fundamento y son fruto de «malas interpretaciones» y «especulaciones sin base». Mencionó que el joven senador aclaró que no es candidato. «Ayer él estaba presente en la reunión de las 16 provincias en Cochabamba y preguntaron las organizaciones por qué la no asistencia y él lo hizo conocer, que era por temas de motivo de salud. Ayer él nos ha aclarado de que él jamás va a ser parte del MAS-IPSP, en este caso con Grover García, eso sería traición a las bases, y peor con Eva Copa», sostuvo.

Hasta el 30 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá la habilitación de las candidaturas para las elecciones generales del 17 de agosto, según el calendario electoral 2025. Se trata de la actividad 30 del calendario electoral, en cumplimiento del artículo 105 de la Ley del Régimen Electoral referido a la verificación de requisitos y de causales de inelegibilidad. “Presentación del informe de revisión de las candidaturas por Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Viernes 30 de mayo de 2025- Ley 026 Articulo 105”, refiere la publicación. El artículo 105 de la Ley del Régimen Electoral señala que el cumplimiento de requisitos y de inhabilitación serán verificados por el Órgano Electoral. Cumplido ese proceso, el 6 de junio se publicará la “lista de candidaturas habilitadas de las Organizaciones Políticas y/o Alianzas, por el Tribunal Supremo Electoral, en el portal web del OEP”.

El expresidente Carlos Mesa consideró que la anulación del juicio ordinario contra la exmandataria Jeanine Áñez en el caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) es una “señal” para restituir sus derechos. “La decisión judicial que anula el proceso ordinario contra de la expresidenta Jeanine Añez y ordena que se lo derive a un juicio de responsabilidades es una señal para restituir los derechos de la expresidenta constitucional y un avance hacia la recuperación de la legalidad en este caso”, escribió el exjefe de Estado en sus redes sociales. Así celebró la decisión que asumió el Tribunal Sexto de Sentencia en una audiencia celebrada el viernes. Dicho tribunal anuló el proceso en la vía ordinaria y dispuso que el caso se ventile en un juicio de responsabilidades. Sin embargo, autoridades del Gobierno como el ministro de Justicia, César Siles, anunciaron que pedirán que la Justicia revoque su determinación.

El presidente Luis Arce acusó este sábado a los legisladores de aplicar un “sabotaje” en la Asamblea Legislativa, bloqueando la aprobación de créditos para proyectos fundamentales destinados a resolver los problemas urgentes del país. Durante el inicio de obras de ampliación del sistema de agua potable en Oruro, Arce afirmó que ciertos sectores dentro de la Asamblea no quieren que el Gobierno avance con obras y soluciones, con el fin de presentarlo como incapaz. “Ellos no quieren que hagamos obras, no quieren que resolvamos los problemas, para que después nos digan que somos unos incapaces, que no sabemos manejar el Estado”, señaló el mandatario. En su discurso, también mencionó que el financiamiento para varias iniciativas, como la mejora en el sistema de agua potable en la urbanización 12 de Octubre de Oruro, fue asegurado antes de que se presentaran los bloqueos legislativos.

Uno de cuatro buques, que transportan gasolina y diésel para Bolivia, inició este sábado la descarga de combustible en el puerto chileno de Arica, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen. «Hoy (sábado) tenemos más de cuatro buques que están a la espera de descarga que van entrando, el sábado tenemos una ventana, comienza otra descarga el día de mañana (por este sábado), otra descarga para más buques», explicó en una entrevista con la privada red DTV. De acuerdo con Dorgathen, Arica «es el punto más barato» para la importación de combustible porque «permite ahorrar mayor cantidad de divisas» al país y reducir los costos para esta operación. Se trata de la terminal Sica Sica que es administrada por la estatal YPFB y está ubicada en Arica, Chile, uno de los cuatro puntos de ingreso de carburantes para el país, junto con Perú, Paraguay y Argentina.

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramos pidió al gobierno de Luis Arce no empeñar 18 de las últimas 22 toneladas de oro de las Reservas Internacionales Netas del país y buscar otras alternativas para conseguir dólares. “Como Asamblea Legislativa, no queremos que nuestros recursos (de las RIN) estén empeñados o en riesgo; al contrario, deben buscar otras alternativas. Pido a los colegas asambleístas aprobar algunos créditos para dar solución al país (en el tema de dólares). Poner en empeño nuestras reservas genera dudas”, señaló Ramos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) empeñará 18 de las últimas 22 toneladas de oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para conseguir dólares. El anuncio fue rechazado por la oposición y el oficialismo. El país vive una escasez de dólares aguda desde hace dos años.

Los tres policías investigados por el caso de la muerte de un dirigente del trópico de Cochabamba, ocurrido en la localidad de Ivirgarzama, fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por cinco meses a diferentes centros penitenciarios de esa región. El sargento Delin Luis Bautista, acusado de haber disparado y causado la muerte del dirigente, fue remitido con detención preventiva al penal de San Pablo, en Quillacollo. Por su parte, los otros dos efectivos policiales, Ovidio Américo Mollo Ticona y José Luis Medrano Calderón, cumplirán la misma medida cautelar en la cárcel de Arani, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina. A finales de marzo de este año, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Freddy Medinaceli, señaló que un hombre de 35 años fue abatido por policías durante un operativo que terminó en un enfrentamiento a tiros.