Causa preocupación en filas del evismo el supuesto desmarque de Andrónico Rodríguez

Los adeptos de Morales ratifican que es el único candidato de ese sector, algunos esperan que el presidente del Senado reflexione y otros aseguran que ya tomó otro rumbo.

eju.tv / Video: DTV

El dirigente campesino del ala evista, Pedro Llanque, espera que Andrónico Rodríguez no traicione al proyecto político que impulsa la candidatura de Evo Morales para las elecciones del 17 de agosto; el temor surge después de reiteradas ocasiones en las que el presidente del Senado brilló por su ausencia, lo que provocó que allegados al exmandatario fustiguen su actitud, porque muestra un supuesto desmarque de las decisiones orgánicas.

Desde hace varias semanas, el titular de la Cámara Alta tomó protagonismo, en principio porque varias organizaciones sociales del país lo proclamaron como candidato presidencial, además de identificarlo como la única carta de victoria de la corriente de izquierda del país, incluido el Movimiento al Socialismo (MAS); la posición fue reforzada después por los resultados de dos encuestas conocidas en los últimos días, en las que se muestra que Rodríguez está al frente de la preferencia electoral.

Foto: captura pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el congreso de refundación del instrumento político, efectuado el pasado fin de semana en el municipio de Villa Tunari, las organizaciones sociales afines a Evo determinaron la creación del nuevo frente partidario “Evo Pueblo”, en el cual Andrónico tampoco estuvo presente supuestamente porque estuvo delicado de salud; empero, si bien se pronunció sobre el evento, lo hizo en alusión a los 30 años de creación del Instrumento Por la soberanía de los Pueblo (IPSP), pero, no se refirió específicamente a la nueva sigla y solo pidió unidad.

En esa oportunidad, el presidente de la mancomunidad de municipios del trópico de Cochabamba, Limbert Cossío, exhortó a Rodríguez a dejar de lado las proclamaciones y sumarse al sector que promueve la candidatura única de Evo Morales. “Hermano Andrónico, no te equivoques, que no te gane el oportunismo, luego será tarde tu arrepentimiento, deberías estar aquí. Somos leales y no somos traidores”, afirmó.

Foto: captura pantalla

La pasada jornada, el turno fue del diputado Renán Cabezas, quien calificó a Rodríguez de traidor y aseveró tener pruebas de que su supuesta enfermedad solo fue una excusa. Aseguró que existen muchos indicios, como los elogios que recibe de la oposición y de la facción arcista” que demuestran que trabaja ‘de forma subterránea’ para impulsar su candidatura. “Es el candidato de derecha, es el candidato del gobierno de (Luis) Arce Catacora con el único propósito de eliminar al hermano Evo Morales de la siguiente contienda electoral”, indicó.

Asimismo, el dirigente campesino Pedro Llanque cuestionó la ausencia del vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba en la creación del nuevo frente partidario. “No creo que el hermano Andrónico nos traicione, porque hemos dicho que es hijo del pueblo y debe estar al lado de pueblo, por eso, seguimos con esa esperanza de que no nos va a traicionar, además él ha dicho que es orgánico, eso quiere decir que va a respetar la decisión de este congreso nacional”, subrayó.

En respuesta, el senador del trópico rechazó haber presentado un programa de gobierno, tal cual denunció uno de los dirigentes evistas y aseveró que, en su calidad de presidente de la Cámara Alta, sostiene reuniones con distintos sectores que buscan la atención de sus demandas. “Lamento que algunos dirigentes y autoridades cumplan un rol de desprestigio hacia mi persona, realizando declaraciones por presión o instrucción, y de esa manera desinformando a la población con versiones sin sustento alguno”, insistió.