Chi se siente «abandonado» y todavía no cierra con ninguna sigla para ir como candidato

Pese a los acercamientos con el MNR, el precandidato sigue sin partido para los comicios generales.

eju.tv / Video: No Mentirás

El precandidato presidencial Chi Hyun Chung se siente «abandonado» por los políticos con los que tuvo acercamientos para ir en alianza a las elecciones y hasta la fecha no cuenta con una sigla para presentarse a las elecciones generales.

«En algún momento he abierto mis brazos, les dimos la mano para que podamos entrar en alianza, es lo que siempre pide el pueblo boliviano, yo creí en la honestidad de cada uno de ellos, fui leal y fui prácticamente abandonado porque ellos siguen ahí», declaró el precandidato de ascendencia asiática.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde el inicio de la carrera electoral, Chi se acercó a políticos como Edman Lara, Branko Marinkovic y Jhonny Fernández. El acercamiento más reciente fue a Manfred Reyes Villa, con quien acordaron ir a una especie de elección primaria de la que saldría un único candidato a la Presidencia, pero el acuerdo quedó en nada.

«Manfred es un viejo lobo de mar, yo creo que se acerca a eso, son aquellas personas que están ahí, en la política vieja, que dicen más se sabe por viejo que por diablo, le he dado la confianza, le demostré mi palabra y en su momento él no quiso cumplir su palabra», recordó en entrevista con No Mentirás.

Respecto a su posible alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el mismo Chi sostuvo que el trato no está cerrado, aunque está muy cerca de concretarse, ya que entiende que ese partido no puede faltar a los comicios generales si quiere conservar su personería jurídica.

«Tenemos un 99,9% de acercamiento con MNR, yo tengo que ir con buena fe, yo doy ejemplo al pueblo boliviano de la lealtad (…), en estos días estamos demostrando que hemos apostado por la alianza y rápidamente MNR se dio cuenta qué tipo de actitud política he adoptado», manifestó.