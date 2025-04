Coca: Si no hay créditos aprobados, el Gobierno puede cerrar empresas estatales para garantizar las elecciones

En analista, aconsejó a los vocales del TSE cumplir los plazos establecidos por la Constitución para las elecciones nacionales.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Para que se garantice la realización de las elecciones generales frente a la negativa de los legisladores de aprobar más créditos, el analista político, docente y escritor, Paul Coca, afirmó que el Gobierno nacional debería cerrar las empresas estatales deficitarias.

“En teoría sí se podría hacer (las Elecciones Generales). El Gobierno que cierre algunas empresas estatales, que lo haga rápidamente, el dinero de sueldos, inversión y todo, de empresas que no sirven, perfecto, ya hay dinero disponible y que se hagan modificaciones a las partidas presupuestarias”, dijo Coca en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Luego de un extenso debate, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó la madrugada del miércoles el crédito de 100 millones de dólares otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Este financiamiento estaba destinado a atender emergencias climáticas y a garantizar el voto en el exterior.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno tiene dos opciones, la primera es modificar las partidas presupuestarias, quitar dinero de entidades estatales, reunir, y así llevar adelante las elecciones o pedir más créditos para endeudar al país, iniciativa que es más compleja debido a la mayoría opositora en la ALP.

“Si el legislativo no quiere aprobar créditos, que se otorguen estos recursos a otro Órgano del Estado para que no exista la malversación, por si acaso, eso sería más real. Es más real, pero el Gobierno no lo va a hacer y, ojo, estamos hablando solo de un tema, no estamos hablando del resto de los problemas”, cuestionó el analista político.

Sobre las acciones que debería tomar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en este escenario de incertidumbre, Coca aconsejó a los vocales seguir con los plazos establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y realizar la convocatoria y el calendario electoral.

“De esta manera, el TSE se evita los problemas y los cañones van a apuntar hacia el Órgano que administra los fondos del Estado porque no quiso prever un centavo para las elecciones, porque no le interesaba hacerlas. Que el órgano electoral asuma, como se dice, su parte de todo esto, que lo asuma, lo haga y (sin) esperar la buena de los otros órganos (del Estado)”, manifestó Coca.