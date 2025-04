Comité pro Santa Cruz a opositores: Arreglen sus problemas o serán responsables si el MAS vuelve al gobierno

El titular cívico indicó que la institución trabajará con quienes vayan unidos a las elecciones y advirtió que queda poco tiempo para tomar una decisión.

El Comité pro Santa Cruz advirtió este lunes a los líderes de oposición a solucionar sus problemas en privado y conformar una unidad sólida rumbo a las elecciones, caso contrario serán responsable si el MAS retiene el poder.

«Necesitamos que ellos arreglen sus problemas en casa, no públicamente, no necesitamos estar inundándonos de dimes y diretes en las noticias, necesitamos seriedad y esa seriedad la tendrán que dar ellos (los opositores)», declaró en conferencia de prensa el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

La anterior semana el Bloque de Unidad de la Oposición —conformado por Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga como precandidatos presidenciales— sufrió una fractura cuando el exmandatario sostuvo que no iba a participar de ninguna encuesta para definir al candidato único porque teme ser inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A la luz de esos acontecimientos, el comité cruceño vislumbra el peligro de división del voto con la consiguiente eventual victoria del oficialismo en los comicios,

«Cuando el ego pesa más que el pueblo, el que gana es el verdugo, hoy los que no están dando la talla, los que no están respondiendo, los que no están haciendo caso a ese mandato del cabildo son los candidatos de oposición; estamos a tiempo todavía, exhortamos a todos y cada uno de los candidatos de oposición a deponer sus intereses personales, a bajar sus egos y que se unan», señaló Cochamanidis.

El presidente cívico agregó que «encuestas serias» demostraron que casi dos tercios de los electores piden unidad para hacerle frente al Movimiento Al Socialismo (MAS), y que la falta de empatía de los líderes opositores expone una nueva derrota en las urnas.

«Nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar dispuestos a trabajar con los candidatos de oposición que vayan unidos, venimos reclamando la unidad, todo el pueblo boliviano quiere la unidad porque, si no, ellos serán responsables si el MAS vuelve a ser gobierno, ellos serán responsables», insistió el titular.