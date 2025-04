Comité pro Santa Cruz responsabiliza al «sinvergüenza de Arce y su rosca de delincuentes» por la crisis

La institución cívico pidió al mandatario que deje de poner trabas a los sectores que generan empleos y mueven la economía del país.

eju.tv / Video: DTV

El Comité pro Santa Cruz responsabilizó este lunes al «sinvergüenza» del presidente Luis Arce y a sus colaboradores de la crisis económica que atraviesa el país, por lo que le pidió que deje trabajar a los sectores que generan empleo y mueven la economía.

«Luis Arce es, pues, un sinvergüenza, si lo que no hace aquí es trabajar y sobre todo perjudica, siempre hemos dicho: si no ayuda, que no estorbe, que deje producir a los que saben hacerlo, que deje generar fuentes de empleo a los que saben hacerlo pero, sobre todo, que no ponga trabas», declaró en conferencia de prensa el presidente de la institución, Stello Cochamanidis.

El comité cruceño es parte del bloque Multisectorial que la anterior semana marchó en La Paz para exigir que el Gobierno dé atención a su pliego petitorio, con el que se busca aliviar la crisis económica que enfrenta el país.

«De una vez por todas le decimos: se metió a ser Presidente, obviamente no dio la talla, por lo menos ahorita que no perjudique y deje trabajar en serio, es responsabilidad de Arce y su rosca de delincuentes que lo acompañan, son ellos los responsables de la crisis que se está viviendo», sostuvo Cochamanidis.

En palabras del líder cívico, el Gobierno «está jugando con el hambre del pueblo» porque considera que perjudica el normal desenvolvimiento de las actividades empresariales que generan fuentes de empleo.

«Ellos están jugando con el hambre del pueblo y con eso no se juega, aquí todos tenemos derecho a que se garantice por lo menos la canasta básica, ellos lo único que han hecho es perjudicar a los que saben producir», manifestó.