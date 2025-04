Con la pelea del Bloque de Unidad, pierden Tuto y Samuel, gana el MAS, advierte Añez

Sostuvo que los medios de comunicación cambiaron la coyuntura crítica económica por “esta estúpida pelea”.

eju.tv/ Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Las acusaciones y la creciente tensión entre los precandidatos del Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ha provocado que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus posibles candidatos crezcan, alertó el exprefecto de Santa Cruz y analista político, Guido Añez.

“Estamos hablando de que aquí están perdiendo tanto Tuto como Samuel y está ganando el MAS. Entonces, la falta de estrategia política de ambos le está dando al MAS una victoria porque ya desde hace una semana no hay pelea en el masismo, no hay mandamiento de apremio contra Evo (Morales), no hay la crisis de combustible, no hay la crisis del dólar y con el dólar a 13 (bolivianos), no hay exportación de carne. O sea, no hay ningún problema del Gobierno”, dijo Añez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Los medios de comunicación cambiaron la coyuntura crítica económica por “esta estúpida pelea” entre Tuto y Samuel que ninguno de los dos gana, agregó el exministro y abogado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El analista político cuestionó las acciones de ambos líderes opositores que demuestran a la población que “no tienen la talla” ni el liderazgo y tampoco “la capacidad de consenso” para ser elegidos como presidente y sacar al país de esta profunda crisis económica.

“Me quedo con el concepto que ambos (Samuel y Tuto) pierden y pierde el Bloque de Unidad. Además, de alguna manera pierden también Chi (Hyun Chung) y pierde Manfred (Reyes Villa) también, aunque pueden estar en este momento mejor posicionados ante esta debacle que se está generando en el Bloque de Unidad”, expresó el experto.

Consultado sobre qué acciones deberían tomar ambos precandidatos para salvar su alianza en el Bloque de Unidad, Añez enfatizó que Tuto y Samuel “tienen luz corta”.

“Porque fíjate vos de que el año 2020 creyeron que el MAS estaba derrotado y se subieron todos de candidatos. Al final Tuto tuvo que desistir, pero esos votos no fueron a (Carlos) Mesa, (Jeanine) Añez también se bajó y esos votos no fueron a Mesa.

Esa incertidumbre que generaron ellos por tener tantas candidaturas desde el lado democrático, no fue a fortalecer el lado democrático, fue a fortalecer al MAS, porque el electorado necesita certidumbre y al necesitar certidumbre hace decir (al votante): ‘bueno, ¿por qué voy a votar por estos tipos que se pelean de la noche a la mañana sin razón?’.

Entonces, a mí no me interesa mantener la estrategia de Tuto, me interesa la democracia, la justicia y la libertad”, manifestó el exprefecto.

Vea la entrevista completa: