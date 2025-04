Decisión de Tuto de ir solo en las elecciones genera cuestionamientos; opositores reiteran que se debe mantener la unidad

Creemos se reúne para analizar la crisis interna dentro del Bloque de Unidad, Demócratas tomarán una determinación y CC critica la actitud del expresidente.

eju.tv / Video: Red América TV – Creemos – DTV

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, cuestionó la determinación de Jorge Tuto Quiroga de inscribir a la alianza ‘Libre’ para las elecciones generales de agosto venidero; en ese sentido, estimó que la acción demuestra que el exmandatario nunca tuvo la intención de cumplir con los acuerdos sobre el respeto a la candidatura única de la oposición y traicionó la confianza depositada por miles de bolivianos al Bloque de Unidad.

En las pasadas horas se conoció que Quiroga inscribirá su alianza para postular a la presidencia e iniciará su campaña de forma individual. El vocero de la agrupación, Tomás Monasterio, explicó que la situación ríspida que se vive dentro del frente de unidad complicó el escenario, por lo que ‘no nos queda otro camino que asegurar la alianza’ e inscribirla antes del 18 de abril, fecha límite que impuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la inscripción de los partidos políticos y alianzas que participarán en los comicios.

Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga se enfrascaron en una batalla interna hasta la ruptura. Foto: Opinión

“Significa que está quebrando la unidad, significa que desde el principio buscó no cumplir con su palabra y, lo peor de todo, está mintiendo a la población traicionando la confianza que todos los bolivianos le han dado al Bloque de Unidad, porque cinco de seis se mantienen y resulta que una persona no quiere cumplir con su palabra empeñada; tiene que haber una sola candidatura de unidad, no dos; en ese sentido, la invitación a la reflexión todavía está dada”, puntualizó Reyes.

En consecuencia, el asambleísta de CC afirmó que si el exjefe de Estado inscribe su alianza será un intento de destruir la unidad de la oposición; pero que el resto de las personalidades que construyeron el frente no saldrán, porque no traicionarán la confianza del pueblo boliviano. ‘Libre’ incluye a Demócratas y una facción de Acción Democrática Nacionalista (ADN), bajo la égida del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que será la sigla que dará el soporte legal a la alianza ante el ente electoral.

Por su lado, legisladores nacionales de ‘Creemos’ se reúnen este martes con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el centro penitenciario San Pedro de Chonchocoro donde se encuentra recluido, para evaluar la coyuntura política en torno al Bloque de Unidad y la presencia de esa organización política. El diputado Walthy Egüez, afirmó que no se puede defraudar la confianza de quienes creyeron en el discurso de unidad.

“Vamos a conversar con el gobernador Luis Fernando Camacho, porque aquí se gestó todo el Bloque de Unidad, vamos a hacer un análisis sobre el Bloque de Unidad y, por supuesto, vamos a seguir fortaleciendo ese bloque, porque hay que terminar lo que se empezó por responsabilidad con el pueblo boliviano, por responsabilidad con el país terminaremos lo que hemos comenzado” declaró el diputado Walthy Egüez, minutos previos a ingresar a Chonchocoro.

El legislador reiteró que frente a la compleja situación social, política y económica Creemos continuará fortaleciendo el Bloque de Unidad como la única opción real para resolver la crisis económica y política, liberando al país de la presencia del masismo.

Quien también salió al frente es el jefe nacional de Demócratas, Rubén Costas, quien afirmó que el respaldo a Jorge Tuto Quiroga se enmarcaba en la figura de la candidatura única; empero dejó en claro que no se rompió el acuerdo inicial con el exmandatario ni tampoco se acordó estar de manera activa en sus proclamaciones. Por tanto, aclaró que ese partido tendrá una postura oficial luego de una reunión del comité político nacional, para evaluar la situación y definir una posición responsable.

“No hemos querido tomar una posición que en este momento puede ser peligrosa y que más bien encienda los ánimos en esta situación y la gran decepción que siente el pueblo boliviano ante este entuerto que ha ocurrido, la gente pide unidad y lo hace con la sencillez del ciudadano común; (…) no se ha roto nada ni se ha consolidado nada (con Quiroga), nos pareció que en un momento Tuto era la persona más adecuada por su liderazgo y responsabilidad, las cosas han cambiado; seguramente nos reuniremos para hacer una evaluación”, dijo.