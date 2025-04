Denuncian colapso en hospitales infantiles de Santa Cruz y La Paz; personal de salud reporta la muerte de un niño por la falta de un respirador

En Santa Cruz de la Sierra, el Hospital de Niños está saturado de pacientes con problemas respiratorios, y ayer un menor de edad falleció por la falta de un respirador mecánico, según el reporte del personal de salud. Mientras tanto, el Hospital Materno Infantil colapsó, ya que un solo pediatra está atendiendo a todos los pacientes.

En la capital cruceña, el Hospital de Niños enfrenta una situación de emergencia debido a la gran cantidad de padres de familias que acuden con sus hijos en busca de atención médica. Una enfermera indicó que un niño que llegó desde una provincia perdió la vida por la falta de un respirador.

“Hay pacientes delicados que requieren ventilador mecánico, otros niños que llegan están balbuceando, aumentan los pacientes en busca de atención, ayer eran nueve, ahora hay 11. Una menor de edad falleció por falta de una máquina respiradora”, precisó la enfermera del Hospital del Niño. Demandó el funcionamiento de la Sala de Neonatología, Infectología y Terapia, que cerró por la falta de personal.

La vocera de la Federación de Profesionales en Salud (Fesirmes) de Santa Cruz, Ruth Aguilera, denunció que hay sobresaturación en el Hospital de Niños, con 11 pacientes en reanimación y otro número en sala de espera y que deberían estar recibiendo atención en neonatología.

Señaló que la Sala de Neonatología tiene 14 incubadoras vacías porque las enfermeras a cargo terminaron su contrato hace dos semanas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Hay una partida presupuestaria para el estadio de fútbol, pero nadie se va morir si no hay fútbol. En cambio, no hay recursos para salud. Pido al gobernador la contratación de 19 enfermeras para que vuelva la atención y se evite que más niños se vayan al cielo», indicó.

En La Paz, la situación no es diferente. El viernes el Hospital Materno Infantil colapsó por la cantidad de menores de edad con problemas respiratorios en busca de atención médica. Se denuncia que un solo pediatra presta atención.

«Estoy esperando hace más de cinco horas y no atendieron a mi niño. El jueves le dieron de alta, pero la fiebre volvió y se desmayó en la calle. Lo traje de emergencias, y ni así me lo atienden. En el policlínico me riñeron. Le dieron de alta diciendo que le compre paracetamol, nada más, pero en la Caja no hay. Mi hijo tiene fiebre de 40 grados», contó desesperada la madre del menor de edad a la red Unitel.

Otra madre de familia sostuvo que espera atención para su hijo desde el martes, ya que está con una fiebre muy alta. “Fui al Policlínico a las 14.00, pero me dijeron que podría ser influenza o bronconeumonía. Llegamos al Materno a las 16.00, pero no lo atienden. Tiene tos seca y fiebre alta, y hay un solo pediatra atendiendo a muchos niños”, lamentó.