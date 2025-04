Día clave para el conflicto por los pasajes en La Paz: ¿Habrá promulgación de ley o diálogo?

La Alcaldía defiende la potestad del Alcalde de aprobar las tarifas y, en ese marco, Iván Arias solicitó a la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, suspender la promulgación de la ley de pasajes.

Son horas clave para el conflicto por los pasajes en la ciudad de La Paz. El Concejo Municipal tiene previsto sesionar desde las 10.00 de este martes. La presidenta del Legislativo edil, Lourdes Chambilla, prevé promulgar la polémica Ley No 552 de Congelamiento de Tarifas de Transporte Público. Sin embargo, el alcalde Iván Arias ha convocado al diálogo para las 14:00.

La Alcaldía ha defendido la potestad del Alcalde Municipal de aprobar las tarifas y en ese marco, Arias solicitó a Chambilla suspender la promulgación de la norma con la cual se pretende «congelar» la escala tarifaria en Bs 2 y anular de esta manera el incremento aprobado hace dos meses con el cual se establece el pasaje de Bs 2,40.

«Considerando que hemos invitado a una mesa de diálogo para el día de mañana, desde las 14:00 a la bancada del MAS, a la bancada del Bien Común y la bancada de Somos Pueblo, creemos que es imperioso que la presidencia del Concejo deje en suspenso esta promulgación», afirmó el oficial Asesor, Oscar Navarro.

«En la mesa de diálogo, desde las 14:00, se podrán analizar todas las alternativas posibles para que no existan más conflictos en la ciudad de La Paz», añadió.

En la nota remitida a Chambilla, Arias le recuerda que el Alcalde Municipal es la autoridad competente para aprobar tarifas y que únicamente es posible asumir esta medida con base en estudios técnicos, conforme señala la Ley Municipal Autonómica No 15 del 18 de abril de 2012.

Por otro lado, la Ley No 552 «establece la plena vigencia de la Resolución Ejecutiva No 051/2016 del 19 de febrero de 2016». Sin embargo, al momento de la aprobación de esta norma, la citada Resolución Ejecutiva «estaba abrogada por la Resolución Ejecutiva No 120/2025 de febrero de 2025», aspecto que inviabiliza la norma propuesta por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), según la Alcaldía.

Esta versión es rechazada por la presidenta del Concejo y los concejales del MAS, que son opositores en esa instancia paceña. Consideran que este asunto debe volver a fojas cero para impulsar un nuevo estudio.

Asimismo, según la Ley No 552, el estudio para determinar el incremento de las tarifas debe considerar el incremento salarial del Gobierno Nacional.

«Creemos que el primer paso para esto es la aceptación que esperamos tener el día de mañana (por este martes) de parte de la Presidenta del Concejo para suspender la promulgación de la Ley 552. Hay también otra propuesta de que podría congelarse lo que es la tarifa aprobada, pero quizás hacer un nuevo estudio hasta el mes de mayo cuando haya el incremento salarial», dijo Navarro.

Con el fin de consolidar un acuerdo entre el sector del transporte y el Concejo Municipal sobre las tarifas de transporte público, el alcalde Arias remitió el lunes una carta de invitación al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para que participe de la reunión de este martes a las 14:00. La cita es en el Edificio Municipal 10.

«Considerando los problemas que se han generado por el paro de actividades del sector transporte los días jueves 10 y viernes 11, en la ciudad de La Paz, invito a usted a participar de la Mesa de Diálogo de manera que se puedan llegar a acuerdos entre el sector transporte y el Concejo Municipal sobre el futuro de la Ley Municipal No 552», reseña la parte final de la nota.