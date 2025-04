Difunden video que muestra cómo empezó la pelea: el agresor disfrazado de ‘Joker’ es rodeado por varias personas

Al respecto, una amiga del joven disfrazado del Joker afirmó que él y su pareja no son violentos y que actuaron en defensa propia. Además, observó que el imputado también resultó herido en una pierna.

eju.tv / Video: Periodista Pepe Pomacusi y BTV

Un nuevo video difundido por el periodista Pepe Pomacusi muestra el momento exacto en el que se inicia la pelea protagonizada por Alejandro Z. disfrazado de ‘Joker’, quien fue aprehendido ayer por presuntamente atacar y apuñalar a tres personas en las afueras de una discoteca en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz. Uno de ellos falleció y por el hecho, el Ministerio Público pide la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, por el lapso de seis meses.

En las imágenes se observa que, antes del altercado, el ahora acusado está rodeado por un grupo de personas que lo encara y lo empuja. Segundos después se desata la pelea, en la que se intercambian golpes en plena vía pública. Aunque el individuo caracterizado como el popular villano es acusado de iniciar la agresión, pero el video muestra que fue acorralado antes de reaccionar. El hecho está en plena investigación por la Fiscalía de La Paz y la Policía, con el fin de determinar la verdad de los hechos y el origen de la pelea que terminó con la vida de un joven de 20 años y dejó gravemente herido a otro de 18 años.

Al respecto, una amiga del joven disfrazado del Joker afirmó que él y su pareja no son violentos y que actuaron en defensa propia. Además, observó que el imputado también resultó herido en una pierna.

“Soy amiga de Mayra y ella no es violenta ni agresiva. Ni mucho menos Alejandro, quien trabaja y ese día se disfrazó por el día del Niño, pero no son personas violentas. He compartido muchas veces con ellos y jamás he visto violencia o que quieran atacar a las personas o que anden con armas blancas», manifestó una de las conocidas de los dos aprehendidos.

Consideró que se debe escuchar a ambas partes, tomando en cuenta que Alejandro igual está herido, debido a que fue atacado. Por tanto, pidió analizar las dos versiones.

Según los antecedentes, Alejandro de 25 años de edad, junto a su pareja, es investigado por presuntamente agredir el domingo por la madrugada a varias personas a las afueras de la discoteca. Uno de los heridos falleció, quien trabajaba con su hermano como guardia de seguridad en la discoteca.