Dirigente cruceño ratifica que Andrónico Rodríguez será candidato así no le guste a Evo Morales

Darwin Choquerive afirma que la campaña para el presidente del Senado no va a detenerse y más bien se masificará en todo el país.

Darwin Choquerive, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) que respalda la candidatura de Andrónico Rodríguez, aseguró que le guste o no a Evo Morales, el joven político se presentará como aspirante presidencial en las elecciones generales programadas para el 17 de agosto venidero; por ello, reiteró que la campaña va a continuar y prevé que el titular de la Cámara Alta esté presente en una proclamación organizada para este miércoles 16 en el municipio de Caranavi, en el norte del departamento de La Paz.

Choquerive fue un dirigente afín a Morales y uno de sus fieles defensores en Santa Cruz, incluso salió al frente para rechazar la orden de aprehensión emitida contra el expresidente por no haber declarado en un caso de trata de personas promovido por el Ministerio Público de Tarija; en esa oportunidad, señaló que era un intento de bloquear su candidatura presidencial, ‘porque las encuestas lo colocan como favorito para 2025’; sin embargo, desde hace unas semanas, defiende de manera pública la probable postulación de Andrónico Rodríguez.

“Ya no nos sorprende, es ataque tras ataque contra nuestro presidente del Senado, futuro candidato a presidente, no vemos el motivo ya de que le estén mandando cartas, convocándolo a reuniones cuando cada reunión es para humillar al compañero Andrónico, para decirle que no va a ser candidato a presidente, haciendo caso omiso a lo que piden los nueve departamentos que Andrónico sea el candidato, porque hemos visto que tiene bastante apoyo, incluso de gente que nunca respaldó a Evo Morales”, aseveró.

En consecuencia, defendió la renovación del instrumento político que encarna Andrónico Rodríguez, de quien aseguró que tiene la preparación suficiente como para dar soluciones a la crisis que atraviesa el país en la actualidad y la cualidades suficientes para convertirse en el ‘candidato de la unidad’, que tanto reclama la población en su conjunto; asimismo, cuestionó que el ‘derecho humano’ que tanto proclamaba el líder de las seis federaciones para ser candidato; ahora, al contrario, él y los dirigentes cocaleros traten de impedir el ejercicio de esa posibilidad cuando se trata del joven senador.

“Desde que estoy en el instrumento político nunca se ha visto, eso, más bien se hace el ampliado para impulsar a un compañero; aquí, al contrario, hemos llegado a eso, no entendemos, hacer un ampliado para decir ‘no vas a hacer eso’. El compañero Evo debería reflexionar, debería ver más allá del trópico de Cochabamba donde la gente lo quiere al compañero Andrónico. Peleamos por el compañero Evo, decía que era un derecho humano y ahora ese derecho humano se lo están quitando al hermano Andrónico”, enfatizó.

El dirigente cruceño recordó que las bases partidarias de todo el país son las que otorgan la organicidad al frente político y son los diferentes adherentes los que reclaman que Rodríguez sea el candidato; en tal sentido, recordó que las campañas en su favor fueron masificándose en todo el país, las cuales no serán paralizadas; es más, se analiza la posibilidad de instalar una mayor cantidad de casas de campaña no solo en Santa Cruz, sino en todo el país con la intención de consolidar el trabajo para esa postulación.

“Según nos dijeron los compañeros de Caranavi, este miércoles 16 estará el compañero Andrónico Rodríguez, ya habría garantizado su presencia en ee municipio en el evento que empieza a las 9 de la mañana, ojalá sea una linda fiesta con este sector de los interculturales de los Yunga que es muy reconocido por el aporte que ha hecho a Bolivia y que proclamará al compañero Andrónico como el candidato 2025-2030, ojalá que lo tengamos ahí presente”, refirió Choquerive.