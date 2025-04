Dirigente de gremiales de El Alto afirma que el incremento salarial solo favorece a los servidores públicos

Más bien, Toño Siñani exige al gobierno atender el pedido de la mayoría de la población boliviana de reducción de los salarios en la administración pública.

eju.tv / Video: Wara TV

El dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, rechazó el incremento salarial dispuesto por el gobierno de Luis Arce Catacora, debido a que solamente beneficiará a los servidores públicos y no así al grueso de la población nacional; además de incrementar el nivel de desempleo en el país debido a que muchas micro y pequeñas empresas se verán obligadas a despedir a sus trabajadores ante la imposibilidad de cumplir con ese aumento.

Según Siñani, el aumento salarial dispuesto por el gobierno no considera la realidad de los trabajadores del sector informal y de las microempresas, que representan una parte significativa de la fuerza laboral en Bolivia. El dirigente advirtió que muchas de las unidades productivas también se verán obligadas a cerrar sus puertas debido a la crisis económica que golpea al sector a lo que se suma la disposición de elevar el monto del salario mínimo nacional.​

“Luis Arce Catacora solo ha hecho un aumento salarial para los empleados públicos, no así para el pueblo boliviano, el 87 por ciento de la población vemos la crisis porque somos cuenta propia, vivimos del día a día, aquel compañero gremial no va a recibir el tema del aumento salarial, aquel albañil, el transportista campesinos, todos somos por cuenta propia, no vamos a recibir el aumento salarial; lo que le decimos a Arce Catacora es que el pueblo ha pedido que de una vez se bajen el sueldo”, afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Luis Arce justifica el incremento salarial en conferencia brindada el lunes. Foto: Abi

Siñani cuestionó que el gobierno no se haga eco de las peticiones de los diferentes sectores sociales, quienes pidieron en reiteradas oportunidades que se reduzca la carga que supone el aparato estatal, una de cuyas medidas era la rebaja de los salarios que perciben en la administración pública y que, en lugar de escuchar al pueblo boliviano y ser solidario con los sectores empobrecidos, incrementa el salario a un pequeño porcentaje de la población que sobre todo pertenece a los niveles gubernamentales.

“Por eso decimos que es el peor presidente de Bolivia que nos ha tocado, cuando el pueblo le pide que rebaje los sueldos, él peor los está aumentando; de esa manera, nosotros los gremiales rechazamos la postura de Luis Arce Catacora sobre el aumento salarial porque eso va a significar más incremento; el transportista va a querer elevar el pasaje, el panificador va a elevar el precio del pan y vamos a estar en un caos total donde no hay economía, no hay circulante, no hay para vender, repudiamos el aumento salarial”, espetó.

El gobierno, por su parte, defiende la medida con el argumento de que el incremento salarial contribuirá a la estabilidad económica y a reponer el poder adquisitivo de los trabajadores. La pasada jornada, en el anuncio hecho junto con Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de los trabajdores del país, el jefe de Estado aseveró que el aumento fue acordado con la Central Obrera Boliviana (COB) y que se enmarca en una política de justicia social.​

El dirigente gremial Toño Siñani cuestiona el incremento salarial. Foto: captura pantalla

“Arce Catacora, mientras el gobierno se está muriendo de hambre tú solo estás dando gusto a tus funcionarios públicos, va a haber desempleo, para el gremial va a haber más competencia, no va a haber venta”, subrayó el dirigente de los cuentapropistas alteños, quien recordó que los diferentes sectores empresariales alertaron sobre el peligro que entraña el aumento del salario mínimo nacional y del haber básico en momentos en que el aparato productivo está ahogado por la crisis.

Sectores empresariales expresaron su preocupación por las posibles consecuencias del incremento salarial. La Cámara Nacional de Comercio advirtió que la medida podría generar despidos en las empresas y un aumento de la informalidad laboral. Asimismo, la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) reiteró que el sector no podrá cumplir con el pago del incremento salarial, lo que podría llevar al cierre de unidades productivas y al incremento del desempleo.​