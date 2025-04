El impresionante físico de Ralph Fiennes a los 60 años: ¿Cómo lo consiguió?

Tras ser aclamado en “Cónclave”, Fiennes transformó su cuerpo para convertirse en Odiseo en su próxima película

El actor tuvo que trabajar intensamente su cuerpo para protagonizar la cinta de Uberto Pasolini, «The Return» REUTERS/Danny Moloshok El actor tuvo que trabajar intensamente su cuerpo para protagonizar la cinta de Uberto Pasolini, «The Return» REUTERS/Danny Moloshok

Por Ester Palomino

Ralph Fiennes ha dejado boquiabiertos a todos al presentar una transformación física impactante para su nuevo papel como Odiseo en The Return, la adaptación cinematográfica de La Odisea de Homero dirigida por Uberto Pasolini.

En sus sesentas, el actor británico —que tiempo atrás dio vida a Lord Voldemort en la saga de Harry Potter— ha esculpido un cuerpo delgado, musculoso y visiblemente trabajado, que refuerza la dimensión física y psicológica de su personaje.

En imágenes recientemente difundidas en redes sociales, Fiennes muestra el resultado físico que alcanzó con su entrenador personal.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No esperaba ver a Ralph Fiennes sin camisa esta mañana, pero estoy impresionado: está marcado”, escribió un fan sorprendido, mientras otro agregó: “No importa qué, tienes que poner mucho esfuerzo y dedicación para obtener estos resultados. Se ve fenomenal”

El físico logrado por el actor generó reacciones virales en redes sociales, donde fue elogiado por su compromiso (Instagram/Dan_Avasilcai vía @mrralphfiennes) El físico logrado por el actor generó reacciones virales en redes sociales, donde fue elogiado por su compromiso (Instagram/Dan_Avasilcai vía @mrralphfiennes)

La transformación fue fruto de un entrenamiento riguroso que se extendió por varios meses.

Para encarnar a Odiseo —el guerrero y marinero errante que regresa a Ítaca tras dos décadas de guerras y naufragios— Fiennes se sometió a una preparación intensa con el entrenador personal Dan Avasilcai. El actor tenía 60 años cuando comenzó a grabar el largometraje.

“Entrené intensamente durante dos meses y medio con Dan”, explicó el actor en una sesión de preguntas y respuestas posterior a una proyección privada. “El conocimiento de Dan sobre entrenamiento y nutrición fue clave. Trabajamos codo a codo — fue increíblemente preciso”

Avasilcai diseñó un programa enfocado en la resistencia, la definición muscular y la nutrición estricta. La rutina incluyó entrenamiento progresivo con pesas, sesiones de carrera regulares y una dieta basada en proteínas magras, carbohidratos complejos y vegetales.

El actor (que ahora tiene 62 años) trabajó intensamente bajo la guía del entrenador Dan Avasilcai. (Instagram/Dan_Avasilcai vía @mrralphfiennes) El actor (que ahora tiene 62 años) trabajó intensamente bajo la guía del entrenador Dan Avasilcai. (Instagram/Dan_Avasilcai vía @mrralphfiennes)

“Cortamos completamente el alcohol, el pan y los dulces”, señaló Fiennes en una entrevista con The Guardian. Ahí destacó que el objetivo no era lucir como un fisicoculturista, sino como alguien que ha sobrevivido años en el mar y en el campo de batalla.

“Uberto (el director) fue muy claro. No quería que tuviera un cuerpo de gimnasio hipertrofiado, sino que me viera como una cuerda vieja”, comentó el actor.

De hecho, el propio Pasolini confesó haber tenido dudas iniciales sobre el exceso de entrenamiento. “Al principio, debo confesar que estaba un poco escéptico porque había tanta proteína entrando y tanto ejercicio, que temía que tuviéramos un cuerpo que pareciera ‘trabajado’ en lugar de un cuerpo vivido, consumido. En la antigua Grecia no había gimnasio”.

La transformación corporal de Fiennes responde, además, a una decisión creativa dentro de The Return, una película que reinterpreta los últimos libros de La Odisea en clave contemporánea y sin elementos sobrenaturales.

Juliette Binoche interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo en la nueva adaptación (Foto Matt Licari/Invision/AP) Juliette Binoche interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo en la nueva adaptación (Foto Matt Licari/Invision/AP)

En lugar de dioses, monstruos o sirenas, esta versión se centra en el trauma humano y la culpa de la guerra.

“Aquí le damos una perspectiva al mendigo”, explicó el actor al periódico británico. “Un hombre que llega demacrado, hambriento — y también roto por dentro. Esa evisceración interior, la manera en que su sentido del yo ha sido destruido — eso era algo que el papel ofrecía, y me encantó”.

La cinta fue rodada en Corfú y al norte de Roma con un presupuesto de apenas 20 millones de dólares —una fracción del presupuesto que Christopher Nolan maneja para su propia versión de La Odisea.

El guion, escrito por Edward Bond y John Collee, elimina cualquier intervención divina y en cambio suma testimonios reales de veteranos de guerra. Una línea clave del personaje —“una ciudad que no podía ser conquistada, solo destruida”— proviene de un capitán estadounidense que describía la destrucción de Huế durante la guerra de Vietnam.

En lugar de monstruos o dioses, la película se enfoca en el trauma bélico y la culpa del protagonista (Captura: Tráiler) En lugar de monstruos o dioses, la película se enfoca en el trauma bélico y la culpa del protagonista (Captura: Tráiler)

Fiennes, quien ha interpretado a hombres profundamente atormentados en filmes como The End of the Affair o Conclave, intentó describir el conflicto de este personaje.

“¿Es bueno Odiseo? Básicamente, ha ido a la guerra y ha hecho cosas terribles a otras personas, y lo que saqué de este guion es que lleva todo eso sobre sus hombros”, reflexionó el actor. “Así que no es un héroe griego en el sentido tradicional, pero está intentando reclamar algo”.

Se trata de una reflexión existencial que llega con los años. “Creo que todo eso influyó en el salto imaginativo que tuve que dar. Aunque no hayas estado en guerras, puedes intuir esa sensación del peso del pasado”.