El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el Proyecto de Ley 207/2024-2025 de Protección y Resguardo de las Reservas Internacionales (RIN) y el oro.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores informó que se realizó una “cabal interpretación” de la normativa vigente y resguardar las reservas de oro. “No estamos autorizando la pignoración de las 22 toneladas de oro que tenemos”, remarcó.

El proyecto responde a la Resolución 028/2025 del Banco Central de Bolivia (BCB) para la administración de las RIN, que le faculta la posibilidad de “invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las mismas de la manera que considere más apropiada”.

Tras la aprobación de esa resolución, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que el BCB “pondrá en garantía” 18 de las 22,5 toneladas de oro de las RIN para la obtención de dólares.

Oro

“La resolución del Banco Central no está por encima de una ley y el Presupuesto General, en su artículo 19, no desconoce ni deroga el artículo específico de la Ley del BCB; que establece que la Asamblea Legislativa es la única instancia facultada para autorizar la pignoración de las reservas”, explicó Flores.

Aclaró que la Asamblea no autorizó ninguna pignoración, por lo tanto, la acción que pretenden realizar es ilegal; y “en algún momento el BCB tendrá que responder ante un proceso penal”.

Al respecto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena, dijo que la norma busca frenar la pignoración que buscan “para endeudarse con más de $us 1.000 millones poniendo en prenda 18 toneladas del oro con intereses por encima del 20%”.

“El Gobierno se ha dotado de un artículo en la Ley Financial, que no ha dejado que se discuta en la Asamblea; y ahí se permite poner en garantía, en prenda, 18 de las 22 toneladas que no deberían moverse según una Ley del Oro que este mismo Gobierno nos ha hecho aprobar. Es muy peligroso, peor en un gobierno que está desesperado y de salida”, cuestionó.

Además, anunció que presentará una acción judicial contra la “colaterización” del oro para impedir un “asalto” a los bienes del país.