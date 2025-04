El Tribunal Supremo Electoral emite la convocatoria oficial para las elecciones generales del 17 de agosto

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La Sala Plena emitió la convocatoria a las elecciones generales de agosto. Foto: Erbol

Boris Bueno Camacho / La Paz

El TSE emite la convocatoria para las elecciones generales del domingo 17 de agosto; vocero de Tuto acusa a Samuel de no cumplir acuerdos y dilatar la encuesta; y, Andrónico pide juzgar ‘¿Quién traicionó a quién? ¿Quién cometió el error al elegir al actual presidente?’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El TSE emite la convocatoria para las elecciones generales del domingo 17 de agosto

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este jueves la convocatoria a la elección de autoridades y representantes nacionales, que se realizará el 17 de agosto de este año. “La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó hoy la convocatoria a la elección de autoridades y representantes nacionales”, afirmó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en conferencia de prensa. El vicepresidente de la instancia electoral, Francisco Vargas, fue el encargado de leer la resolución que aprueba dicha disposición para los comicios de este año. “Convocar a las elecciones generales y representantes del Estado Plurinacional para elegir presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente; senadores, senadoras, diputadas y diputados y representantes ante organismos supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, señalando como día de votación el domingo 17 de agosto”, informó.

– Vocero de Tuto acusa a Samuel de no cumplir acuerdos y dilatar la encuesta

El bloque de unidad de la oposición atraviesa momentos tensos. El vocero de Jorge Tuto Quiroga, Tomás Monasterio, acusó este jueves a Samuel Doria Medina y su entorno de no cumplir los acuerdos internos y de impulsar una dilatación en la realización de la encuesta que definirá al candidato único. «Ya no hay confianza», dijo Monasterio. El vocero de Tuto no se guardó nada y criticó duramente a Samuel, mencionando como ejemplo la filtración de las preguntas de la encuesta del bloque opositor, que se conoció hace días. «Hemos visto la irresponsabilidad de la filtración de información. Los voceros de Unidad Nacional han dado el contenido de las preguntas, han revelado fechas, lugares y horas donde se van a desarrollar las encuestas; creemos que tiene que haber un principio básico de entender que sin confidencialidad no hay confianza», sostuvo Monasterio a Urgente.bo.

– Andrónico pide juzgar ‘¿Quién traicionó a quién? ¿Quién cometió el error al elegir al actual presidente?’

Andrónico Rodríguez se pronunció este jueves después de que integrantes del ala “evista” lo acusaron de traidor. El presidente del Senado invitó a la población juzgar quién incurre en traición e insinuó señalar a quien eligió al actual presidente. “Que el pueblo sea quien juzgue: ¿Quién traicionó a quién? ¿Quién cometió el error al elegir al actual presidente, llevando al país a esta delicada situación? Hoy, ¿quiénes son responsables de la división? ¿Quién está en el camino equivocado?”, publicó Rodríguez. Si bien Andrónico no mencionó nombres, se conoce que la candidatura por el MAS del actual presidente Luis Arce fue anunciada en 2020 por Evo Morales desde Argentina. Rodríguez, en su mensaje, recordó que fue atacado por el Gobierno de Jeanine Añez y que fue objeto de una campaña de desprestigio de parte del “arcismo”, pero ahora lamentó que a esta arremetida se sumen sus “compañeros”.

– Tras asesinato de un dirigente del Trópico, senador Loza pide un arma para defenderse de la Policía

El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza acusó este jueves al gobierno de Luis Arce de “asesinar y ejecutar” al dirigente en el Trópico de Cochabamba, Jhonny Cruz. En ese marco, dijo que no se siente seguro de transitar en el país y solicitó autorización para portar un arma de fuego para defenderse de la Policía. “Personalmente, voy a solicitar, como manda la ley, como manda el reglamento, tener un arma de defensa. Solicitaré, veré si nos dan. La Policía está en cada kilómetro, pero no protegiéndonos, sino esperando en qué momento nos van a ejecutar”, declaró Loza. El expresidente Evo Morales denunció el fin de semana que policías habían disparado al joven dirigente, cuando éste pretendía defender a otro representante de un operativo injustificado. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó el hecho, pero alegó que la Policía disparó en defensa propia.

– Comisión económica y COB instalan mesa de trabajo para negociar el incremento salarial

La mesa de trabajo técnico de la Comisión Económica y la Central Obrera Boliviana (COB) para negociar el incremento salarial y otras demandas de los trabajadores fue instalada e inaugurada por las autoridades del sector y del Gobierno nacional, este jueves en la ciudad de La Paz. “Hemos hecho la invitación a nuestro hermano (secretario ejecutivo de la COB) Juan Carlos Huarachi a la Comisión Económica para instalar nuestra mesa habitual de todos los años, por estas fechas, y empezar a hablar de temas relacionados al incremento salarial, a la subcomisión de pensiones, que son temas importantes que tenemos que tocar a lo largo de esta mesa económica”, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa. El ministro pidió a la Comisión Económica y a la COB trabajar coordinadamente con cronogramas; es decir, respetando fechas y tiempos.

– “La situación es alarmante”, señala el gobernador Aguilera en primera Comisión Ad Hoc con el Gobierno

El gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, manifestó que la situación es “extremadamente alarmante”, tras la conclusión de la primera Comisión Ad Hoc de Atención de Emergencias Climáticas del Departamento de Santa Cruz, que sostuvo con autoridades del Gobierno central. Tras la conclusión, también se mencionó que el total requerido son más de 56,8 millones de bolivianos, que servirán para atender la primera etapa de las emergencias y desastres. “Hoy nos acompañan autoridades locales, departamentales y nacionales en la construcción de esto que es el inicio de una solicitud formal y la coordinación para la explicación de los recursos de los que dispone el Estado actualmente para atender las necesidades humanitarias, como decía en el acta e inmediatamente recuperar los accesos a zonas productivas del departamento para recuperar esa cosecha que todavía se puede salvar”, indicó.

– YPFB debe remitir documentación sobre Botrading a comisión especial investigadora de Diputados

La comisión conformada en la Cámara de Diputados a iniciativa de la bancada de Comunidad Ciudadana para realizar una investigación exhaustiva a las denuncias de irregularidades que presenta la empresa Botrading y su relación con YPFB, llevó adelante su segunda sesión este miércoles 3 de abril, donde conformó su directiva y solicitó documentación a YPFB para recabar información necesaria y de primera mano para su trabajo. La comisión multipartidaria conformó su directiva de la siguiente manera: diputado José Luis Flores (MAS-IPSP) presidente, Enrique Urquidi (CC) vicepresidente; Rosa Añez (CREEMOS) secretaria; Miriam Martínez, Lidia Tupa (MAS-IPSP) y Carlos Alarcón (CC), vocales. A partir de la conformación de la directiva se definió solicitar a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), remita toda la documentación concerniente a la empresa Botrading y su relación con YPFB.

– En Santa Cruz se han cerrado al menos 100 lecherías; hay una caída del 20% en la producción, según la CAO

En Santa Cruz, la producción lechera ha caído en un 20% y se han cerrado al menos 100 unidades de negocios, según reportó el máximo ejecutivo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, quien advirtió que esto implica una caída de 21 millones de litros de leche. “Bolivia produce 1,8 millones litros de leche, de los cuales Santa Cruz produce un 1,2 millón entre la producción formal y la informal. Si hablamos solamente de la producción formal, desde la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), en este momento ha bajado la producción en un 20%”, sostuvo. Ante este escenario, los lecheros enfilan una reunión con autoridades nacionales para este viernes. Y el martes enfilan un congreso sectorial en Santa Cruz, en medio de las críticas al Gobierno por estar contemplando abrir mercados de exportación -como el chileno y el colombiano- en un contexto de crisis que aún debe resolverse.

– Ministro dice que se darán en «garantía» 18 de las últimas 22 toneladas de oro de las Reservas para conseguir dólares

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) dará en garantía 18 de las últimas 22 toneladas de oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para conseguir dólares. La jornada pasada se conoció que el BCB realizó el 6 de marzo una modificación al “Reglamento para la Administración de Reservas Internacionales” e incorporó un artículo para posibilitar que el oro pueda ser empeñado, como se dispuso en el polémico artículo 19 de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. “El BCB podrá contratar créditos y/o realizar operaciones de financiamiento con entidades financieras o no financieras sean estas públicas o privadas o con organismos internacionales, pudiendo constituir depósitos en custodia, instrumentos de cobertura, así como disponer y pignorar las Reservas Internacionales”, señala el artículo 27 que fue incorporado en el reglamento.

– Disparos en Santa Cruz: Abogado del hijo de la alcaldesa de San Ramón niega ajuste de cuentas

Luego que ayer por la noche dos hombres fueron abordados por sujetos armados que dispararon en su contra, que dejó como saldo una persona fallecida y otra herida de gravedad, en la zona del Cambódromo, en la ciudad Santa Cruz de la Sierra, el abogado del hijo de la alcaldesa de San Ramón, en Beni, Silvestre Ibáñez, negó que el hecho de sangre tenga que ver con un ajuste de cuentas, como señala la Policía Boliviana. Aseguró que su defendido se dedica a la venta de vehículos. “Es la primera hipótesis que estamos manejando (venta de autos), toda vez que la transacción de esa movilidad se hizo ayer en el momento en el que sucedió el hecho”, afirmó Ibáñez, ante la consulta sobre el origen del incidente. Confirmó que por el caso se registró un fallecido y otra persona que está en terapia intensiva, quien una vez que recupere su salud, prestará su declaración e indicará qué es lo que sucedió.

– Sebastián Delius es enviado al penal de Palmasola con detención preventiva

Sebastián Delius Vaca Díez fue enviado este jueves al penal de Palmasola con detención preventiva, mientras se realizan las investigaciones por la violación que presuntamente cometió contra un niño de 12 años. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó esta tarde que, «en audiencia de medidas cautelares se fundamentó con elementos de convicción suficientes que Delius, de 19 años, es con probabilidad autor del delito de violación en contra de un niño de 12 años», informó la Fiscalía General del Estado. El hecho ocurrió en 2023, en el Colegio Alemán de Santa Cruz de la Sierra. Por ello, el Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal de la capital oriental determinó la detención preventiva del sujeto que fue extraditado desde España. Delius llegó la noche del miércoles y después de pasar por Migración y ser sometido a un chequeo médico, fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

– Enfrentamiento minero: «La onda expansiva ha afectado casas, la escuela ha quedado destruida»

Durante los primeros minutos de la madrugada de este jueves, trabajadores de la Cooperativa Hijos de Ingenio sufrieron lo que, en versión de los lugareños, fue un ataque con explosivos que emprendieron mineros de Señor de Mayo. Aunque el campamento queda lejos de la población de Yani, la onda expansiva de los dinamitazos rompió las ventanas de las casas de la zona y la escuela quedó destruida. «La onda expansiva ha llegado a mi población que está en la parte de arriba, ha afectado casas, ha roto vidrios», declaró un dirigente vecinal del poblado ubicado en Sorata. Como resultado del enfrentamiento al menos seis personas perdieron la vida y otras se encuentran desaparecidas. Bomberos envió una brigada hasta el lugar, en tanto que la Policía abrió una investigación por el caso. El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo, precisó que cinco personas perdieron la vida en el ataque.

