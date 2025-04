En el Chapare prohíben a Andrónico ser candidato; en La Paz y El Alto suma adhesiones

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

En varias regiones se proclamó al presidente del Senado. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Sube la tensión en el evismo: Andrónico suma respaldo en La Paz y El Alto mientras los cocaleros alistan informe sobre la ausencia del senador; Reyes Villa y Chi irán por separado a las elecciones generales de agosto; y, Dunn anuncia acciones legales por «suplantación de identidad» para vincularlo como militante del MAS. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Sube la tensión en el evismo: Andrónico suma respaldo en La Paz y El Alto mientras los cocaleros alistan informe sobre la ausencia del senador

Mientras los cocaleros del trópico de Cochabamba alistan el informe sobre el caso de Andrónico Rodríguez, que volvió a faltar a una convocatoria de su dirigencia, el presidente del Senado suma respaldo, esta vez en las ciudades de La Paz y El Alto. Aunque dijo que no tiene intenciones de postular, los denominados androniquistas protagonizaron este domingo una caravana que recorrió las calles de ambas urbes para promover su candidatura a la Presidencia en las elecciones de agosto de 2025. “De la ciudad de El Alto hemos descendido 300 movilizados, también de la salida de los Yungas han salido 100 más, y el resto, 50 movilidades se ha unido de la zona Sur. Estamos hablando de más de 450 vehículos”, se indicó desde el bloque que apoya al senador. Los organizadores informaron que unas 5.000 personas participaron en la proclamación en la que no estuvo presente Rodríguez.

Diputado evista cuestiona que se intente vulnerar el derecho de Andrónico Rodríguez a ser elegido

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo, Freddy López, fustigó la determinación de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, las cuales habrían determinado prohibir que ninguno de los dirigentes del sector de cocaleros puede ser candidato en las elecciones generales de agosto venidero, decisión que afecta directamente a las probables intenciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de participar en esos comicios. En ese sentido, aseveró que existe una preocupación de dirigentes afines a Evo Morales, así como de asambleístas del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), a quienes exigió obrar con madurez política y no ‘con el hígado’, porque de acuerdo con las determinaciones que se tomen en de forma racional y en respeto a los derechos que contempla la Constitución Política del Estado (CPE) para todos los bolivianos.

«Ni a dedo ni entre cuatro paredes»: el MAS anticipa elección democrática de su binomio

La dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunió este lunes con el Pacto de Unidad y anticiparon que ninguno de sus candidatos será elegido «ni a dedo ni entre cuatro paredes», como sucedía en los tiempos de Evo Morales. «Ningún candidato se va a imponer al dedo, ningún candidato se va a elegir entre cuatro paredes, se va a elegir con la determinación y decisión de nuestras organizaciones sociales», sostuvo el presidente del MAS, Grover García. Hasta la fecha, en el oficialismo sólo se cuenta con precandidatos, desde el presidente Luis Arce, incluido el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hasta Andrónico Rodríguez, más cercano al evismo, pero militante del MAS. «Va a haber un análisis, pero hasta el 3 de mayo haremos conocer el binomio oficial, nosotros vamos a tomar de forma estratégica las fechas, como corresponden, de forma orgánica las decisiones de las organizaciones», sostuvo.

Reyes Villa y Chi irán por separado a las elecciones generales de agosto

Los precandidatos de oposición Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung decidieron ir por separado a las elecciones generales del 17 de agosto de este año. La decisión fue asumida este lunes luego de una reunión de ambos en Santa Cruz. En los últimos días, la tensión de dicha alianza creció luego de que ambos políticos indicaron que no les interesa la candidatura a la Vicepresidencia y que apuntarán a la Presidencia en los comicios. La mañana de este lunes, minutos antes de esa reunión, Chi insistió en que su aliado debía declinar su candidatura, a juzgar los resultados de los estudios de opinión. En otra entrevista, el político coreano-boliviano explicó que Reyes Villa “no tiene mucho tiempo” para definir las acciones que guiarán su alianza y su trabajo con miras a los comicios, debido al ejercicio en el cargo de alcalde de Cochabamba. Indicó que la reunión de esta mañana se llevó de manera “educada”.

Dunn anuncia acciones legales por «suplantación de identidad» para vincularlo como militante del MAS

El precandidato presidencial Jaime Dunn anunció este lunes que iniciará acciones legales por la supuesta suplantación de identidad que denuncia haber sufrido respecto a la militancia al MAS que se le atribuyó el fin de semana. Asimismo, indicó que nunca trabajó para el Gobierno de Evo Morales, como supuesto miembro del BDP. «Vamos a solicitar el secuestro de ese libro para ser investigado a fondo y mediante memorial al Órgano Electoral vamos a pedir que nos expliquen cómo un libro que está fuera de plazo ha sido sido readmitido por el Tribunal Electoral para registro de nuevos militantes», señaló Dunn. La hoja de registro del posible precandidato por ADN como militante del Movimiento al Socialismo (MAS) fue difundida el sábado. En el documento, que data del 9 de octubre de 2018, se observa la supuesta firma y huella dactilar de Dunn y el registro de su inscripción fue realizado en la ciudad de El Alto.

Valda busca frenar la emisión del documental del 26J con una acción constitucional

El abogado y activista Jorge Valda anunció que presentará una acción constitucional contra el Viceministerio de Comunicación para que el documental “¿Qué pasó el 26J?”, producido por el Gobierno, deje de difundirse. El jurista considera que el audiovisual vulnera su derecho a la imagen, al honor y a la presunción de inocencia, ya que lo señala como parte de un supuesto gabinete civil que acompañaría al exgeneral Juan José Zúñiga en un fallido intento de golpe de Estado. “Vamos a reunirnos con la comisión de abogados para interponer esta acción constitucional. No se puede acusar a personas solo por estar en un chat que ni siquiera se sabe cómo fue obtenido”, declaró Valda desde el Comité pro Santa Cruz, donde fue recibido tras recuperar su libertad. El jurista fue aprehendido el pasado viernes por la Policía y trasladado a La Paz sin orden judicial visible, según denunció su esposa y también abogada, Carmen Arista.

Senador denuncia que el Ministerio de Gobierno persigue a legisladores que investigan el caso Zúñiga

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Tórrez denunció que el Ministerio de Gobierno persigue a los legisladores que integran la comisión especial que investiga la toma militar de la Plaza Murillo. “Quiero denunciar públicamente que el Ministerio de Gobierno desplegó inteligencia para hacer persecución, seguimiento de quien habla, al presidente de la comisión investigadora del Senado y de los miembros. No tenemos miedo. Queremos decirle con claridad, de frente y de cara al pueblo, que no tenemos miedo a ninguna acción atemorizadora del ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo)”, señaló Torrez en declaraciones a la ANF. En julio del año pasado, el pleno de la Cámara de Senadores conformó una comisión especial para investigar la toma militar de la Plaza Murillo el 26 de junio de 2024. Desde que empezaron las pesquisas, los parlamentarios denunciaron obstaculización del Gobierno.

Caso Zúñiga: Fiscal de La Paz asegura que documental del Gobierno no será un elemento probatorio absoluto

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, aseguró que el documental “¿Qué pasó el 26J?”, producido por el Ministerio de Gobierno, no será un elemento probatorio absoluto en las investigaciones dentro del caso Zúñiga, pero indicó que solicitarán el desdoblamiento de ese material audiovisual. “Ya se está haciendo una solicitud por ciberpatrullaje a efectos de que nos puedan ayudar con relación a la filmación. Vamos a solicitar el desdoblamiento de ese documental, pero, no obstante, no vamos a hacer énfasis de que el documental es un elemento probatorio absoluto, no”, enfatizó Torrez. El jueves pasado, el Ministerio de Gobierno presentó un documental para explicar, desde su visión, el supuesto intento de golpe de Estado por parte del general Juan José Zúñiga el 26 de junio del 2024. Al día siguiente, Jorge Valda, uno de los señalados en ese video, fue aprehendido en Santa Cruz y conducido a la ciudad de La Paz.

En Beni se incautan más de 2,5 toneladas de cocaína valuadas en más de $us 6,9 millones

Entre el 5 de abril y el 9 de abril de este año, los uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautaron en dos operativos que se realizaron en el departamento de Beni más de 2,5 toneladas de cocaína, lo que generó una afectación al narcotráfico en más de 6,9 millones de dólares. “En los dos operativos del 5 al 9 de abril, se aprehendió a tres colombianos, cuatro armas de fuego, dos handies, un deslizador y se secuestraron más de 2 toneladas de cocaína valuado en más de 6,9 millones de dólares”, informó este lunes el viceministro de Defensa y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. El primer operativo se realizó en el Río Grande, en Beni, colindante con Santa Cruz y Cochabamba, como resultado se identificó una pista clandestina en la población Palermo, provincia Marbán, donde había 15 yutes de color celeste listos para ser cargados con rumbo a Brasil.

Mazamorra golpea un campamento minero de Apolo, en el norte de La Paz

La noche del domingo el desborde de un río generó una mazamorra que dejó serios daños en el campamento minero de Santa Rosa de Pata, en el municipio de Apolo, en el departamento de La Paz. Una cifra aún no establecida de viviendas ha quedado bajo el lodo. Los afectados piden ayuda a las autoridades puesto que algunos perdieron sus pertenencias. La mazamorra además afectó los muros de algunas viviendas y sus habitantes temen por un posible colapso. Según los videos y fotografías que los comunarios enviaron a Radio Tv Apolo se observa viviendas inundadas y vehículos en medio del lodo. Los reportes preliminares dan cuenta que las lluvias que cayeron el fin de semana derivaron en la crecida del río de la región, que se desbordó y luego generó el caos el domingo. Los comunarios piden que las autoridades regionales acudan al lugar con maquinaria pesada, pero además urgen otro tipo de ayuda, como agua potable y alimentos para quienes perdieron todo.

