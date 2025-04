Dunn anuncia acciones legales por «suplantación de identidad» para vincularlo como militante del MAS

Asimismo, el precandidato adenista indicó que nunca trabajó para el Gobierno masista y que hubo una confusión con el nombre de un emprendimiento de su creación.

eju.tv / Video: Jaime Dunn

El precandidato presidencial Jaime Dunn anunció este lunes que iniciará acciones legales por la supuesta suplantación de identidad que denuncia haber sufrido respecto a la militancia al MAS que se le atribuyó el fin de semana. Asimismo, indicó que nunca trabajó para el Gobierno de Evo Morales, como supuesto miembro del BDP.

«Vamos a iniciar acciones legales y pedir una apertura de investigación por suplantación de identidad, vamos a solicitar el secuestro de ese libro para ser investigado a fondo y mediante memorial al Órgano Electoral vamos a pedir que nos expliquen cómo un libro que está fuera de plazo ha sido sido readmitido por el Tribunal Electoral para registro de nuevos militantes», señaló Dunn.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La hoja de registro del posible precandidato por ADN como militante del Movimiento al Socialismo (MAS) fue difundida el sábado. En el documento, que data del 9 de octubre de 2018, se observa la supuesta firma y huella dactilar de Dunn y el registro de su inscripción fue realizado en la ciudad de El Alto.

En lo que respecta a la supuesta vinculación de Dunn en el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) estatal durante el Gobierno masista, el propio analista económico sostuvo que «sólo una mente estrecha» podría confundir esa sigla con la entidad de su creación que dio lugar a la confusión.

«¿De dónde viene la confusión? Viene del hecho que yo he trabajado para una entidad que yo he creado y he sido socio accionista: BDP Sociedad de Titularización Sociedad Anónima, que se confunde con Banco de Desarrollo Productivo, ahora el BDP es uno de los accionista que hay en esa empresa, pero eso no significa que yo trabaje para el Gobierno», manifestó.