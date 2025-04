Jaime Dun rechaza supuesta militancia en el MAS y denuncia “tácticas” para su desacreditación 

Mencionó que el 27 de marzo pasado solicitó formalmente su baja de este registro «falso», siguiendo los procedimientos establecidos por el Órgano Electoral. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha su nombre continúe figurando como militante del MAS.

eju.tv / Video: TikTok Jaime Dunn

El economista y precandidato presidencial Jaime Dunn rechazó este sábado de manera categórica las versiones que lo vinculan como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de que su nombre figura en la plataforma “Yo Participo” del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mismo que en esta jornada circuló en las redes sociales.

“Nunca he sido masista y nunca lo será, lo que sí soy y con mucho orgullo: soy liberal, no creo en el dedazo o en la imposición del Estado, no, sino que creo en la competencia. Obviamente, esta es otra de las tácticas de este régimen, sino pueden derrotarte con argumentos, te ensucian con mentiras”, enfatizó en un video publicado en cuenta de TikTok.

Dunn calificó esta situación como parte de las prácticas sistemáticas de manipulación y desinformación que viene empleando el oficialismo para desprestigiar a sus opositores, en referencia a su postulación como candidato presidencial con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “En todas las elecciones siempre aparezco inscrito en algún partido sin mi consentimiento, y ahora resulta que supuestamente soy masista. Si no pueden derrotarte con argumentos, te ensucian con mentiras”, lamentó.

Afirmó que el 27 de marzo pasado solicitó formalmente su baja de este registro «falso», siguiendo los procedimientos establecidos por el Órgano Electoral. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha su nombre continúe figurando como militante del MAS. “En el MAS son eficientes para perseguir, pero no para corregir”.

También observó que esta no es la primera vez que se lo vincula con estructuras del oficialismo. “Ya me habían nombrado presidente del BCB, parte de un gabinete fantasma, y ahora ¿qué sigue?, ¿ministro de Economía en la próxima novela?”, ironizó.