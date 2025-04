Diputado evista cuestiona que se intente vulnerar el derecho de Andrónico Rodríguez a ser elegido

Freddy López dice que algunos dirigentes mienten a Evo Morales sobre la situación del instrumento político y las intenciones del presidente de la Cámara Alta.

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo, Freddy López, fustigó la determinación de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, las cuales habrían determinado prohibir que ninguno de los dirigentes del sector de cocaleros puede ser candidato en las elecciones generales de agosto venidero, decisión que afecta directamente a las probables intenciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de participar en esos comicios.

En ese sentido, aseveró que existe una preocupación de dirigentes afines a Evo Morales, así como de asambleístas del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), a quienes exigió obrar con madurez política y no ‘con el hígado’, porque de acuerdo con las determinaciones que se tomen en de forma racional y en respeto a los derechos que contempla la Constitución Política del Estado (CPE) para todos los bolivianos.

“Imagínense hasta donde se está llegando con esta situación, se están vulnerando los derechos políticos, los derechos del ciudadano, de la población, o del mismo compañero Andrónico Rodríguez; no nos olvidemos que primero está nuestra Constitución Política del Estado y la resolución de un ampliado no puede estar por encima de la Constitución, los convenios internacionales y el respeto de los derechos humanos”, aseveró.

Asimismo, el parlamentario estimó que la resolución fue tomada por un grupo de dirigentes y no así con la gente de base, tal cual le hicieron conocer personas de esa región; en tal sentido, consideró que los cabecillas de las federaciones del trópico le mienten a Evo Morales; además, resaltó que Rodríguez no tiene ninguna intención de dividir al instrumento político, porque demostró que obedece la organicidad del movimiento cuyas bases piden que sea el próximo candidato presidencial.

“Andrónico Rodríguez representa a la clase indígena originaria, es del trópico y hoy hace política desde las bases, creo que aquí querer satanizar y hacer ver que hay una ruptura, no hay una ruptura, simplemente hay caprichos de algunas personas, no están haciendo una lectura con una madurez política sobre la coyuntura que está pasando, que para nosotros Andrónico Rodríguez es un líder emergente y lo que pasa es que hoy las bases y las organizaciones piden que sea candidato 2025-30”, subrayó.

En ese sentido llamó a la unidad del bloque de izquierda para que ese movimiento triunfe en primera vuelta ‘con Andrónico Rodríguez’, para ello, instó a los detractores del titular del Senado despojarse de sus intereses personales; “y, por otro, hay que dejarle de mentirle al compañero Evo, no sé por qué razones hoy le endulzan el oído al compañero Evo. (…) Creo que necesitamos un factor de unidad y el compañero Andrónico es el factor de unidad, si no nos damos cuenta no vamos a llegar ni a la primera ni a la segunda vuelta”, enfatizó.