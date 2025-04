Esposa de Jorge Valda: En presencia de mi hija de 8 años, mi esposo fue secuestrado

“A mi esposo no lo aprendieron ni lo detuvieron legalmente. A mi esposo lo secuestraron”, afirmó.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz- Carmen Arista, esposa del penalista Jorge Valda, denunció este viernes que su esposo fue “secuestrado” por personal no identificado, en un operativo irregular y en presencia de su hija de apenas ocho años de edad.

“Acabo de aterrizar en La Paz y estoy en plena búsqueda de mi esposo. A las 7:20 de la mañana, en presencia de nuestra hija de ocho años, fue violentamente sacado del vehículo en el que nos encontrábamos y subido a otro sin placas, por personal no identificado”, relató Arista en contacto con el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Según su testimonio, intentó seguir el vehículo sin éxito. No obstante, su intuición la condujo hasta el aeropuerto, donde logró identificar al grupo que habría realizado el traslado. “Llegué hasta las celdas del aeropuerto, donde pude verlo, aunque no me permitieron hablar con él. Continúa incomunicado”, señaló visiblemente afectada.

Arista recalcó que no se trató de una aprehensión legal. “Quiero dejar en claro: a mi esposo no lo aprendieron ni lo detuvieron legalmente. A mi esposo lo secuestraron. El papeleo posterior no justifica un procedimiento de esta naturaleza”, afirmó con firmeza.

También denunció que este hecho constituye un intento de criminalizar el ejercicio de la abogacía. “No se puede perseguir a un abogado por ejercer su labor, ni por ofrecer defensa legal a una persona, como en este caso ha sucedido con el señor Fernando Hamdan y mi esposo, Jorge Valda”, sostuvo.

Asimismo, informó que se está presentando una acción de libertad en favor de Valda. “La jueza de control de garantías ha solicitado que Jorge esté presente de forma presencial en Santa Cruz, ciudad donde reside, por lo cual estarían obligados a trasladarlo”, explicó.

Al momento de la declaración, Arista se encontraba en puertas de la Fiscalía intentando establecer contacto con su esposo y entregarle abrigo. “Agradezco la cobertura, pero les pido comprensión. Voy a hacer todo lo posible por hablar con él y saber en qué condiciones se encuentra”, concluyó.