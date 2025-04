Esposa de Zúñiga: «Ni que fuera el peor criminal mi esposo, no hay Estado de derecho»

La pareja del acusado por la toma militar de Plaza Murillo indicó que las autoridades deben escuchar a su marido y no sólo la versión del Gobierno.

Graciela, la esposa del exgeneral Juan José Zúñiga, agradeció este miércoles la visita de la comisión del Senado a la cárcel de El Abra, donde su marido está recluido por la toma militar de Plaza Murillo. En contacto con la prensa denunció que el exjefe militar está aislado en un cuarto y recibe el trato de un criminal.

«Ahora no lo podemos ver, está encerrado en un cuarto donde no tiene ni con quien hablar, no tiene ventana, qué ser humano puede vivir así, ni que fuera el peor criminal mi esposo, no hay Estado de derecho en este país», lamentó la pareja de Zúñiga.

La mañana de este miércoles, la comisión del Senado que investiga lo ocurrido el 26 de junio de 2024 durante el supuesto intento fallido de golpe de Estado, llegó al penal de El Abra, en Cochabamba, para la toma de declaración informativa al excomandante general del Ejército.

«Estoy muy agradecida que vengan los senadores y que tengan que ingresar al penal, yo no entiendo por qué no dejan que hable, mi esposo tiene que hablar, tienen que escuchar la verdad, por qué solamente se abocan a escuchar algo parcializado», señaló la mujer.

La pareja del exjefe militar aseguró que no tiene contacto con su marido y lamentó que por el caso que impulsa el Gobierno haya sido separado de su familia.

«Yo no tengo contacto, no me dejan ingresar, no puedo meter ni alimentos, vengo cada dos días a dejar alimentación, es algo sorprendente, tengo un niño de siete años que extraña a su padre, no hay sentimientos, lo que importa más es lo político, quedar bien», indicó.