Eva Copa abre la puerta a una posible alianza con Andrónico Rodríguez y le pide definir su futuro político

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez y Eva Copa. Foto: Brújula Digital

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Eva Copa no descarta una alianza con Andrónico Rodríguez para las elecciones presidenciales; Mesa pide a la justicia internacional que censure y sancione al gobierno de Arce por negarse a liberar a Camacho; y, encuestas: el 72% de los votantes no tienen definido su voto y pueden cambiar. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Eva Copa no descarta una alianza con Andrónico Rodríguez para las elecciones presidenciales

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no descartó la posibilidad de conformar un binomio con Andrónico Rodríguez de cara a las elecciones presidenciales de 2025, aunque señaló que la decisión dependerá de los miembros del Movimiento de Renovación Nacional (Morena). También destacó que, si bien no tuvo una conversación directa con Rodríguez, mantiene acercamientos con el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, para coordinar posibles alianzas. Según Copa, el evismo tiene a Andrónico Rodríguez como su «única opción», pero afirmó que el presidente del Senado también sufre presiones por parte de Evo Morales y sus seguidores. «Me da mucha pena porque Andrónico ya no debe poder ni respirar. Evo se volvió su sombra y en lugar de apoyarlo como joven líder, lo amedrentan y acosan», afirmó Copa, señalando que Rodríguez debería tomar una decisión sobre su futuro político.

– Andrónico Rodríguez no decidió aún su candidatura, asegura asesor del Senado

Andrónico Rodríguez «no ha tomado una decisión» respecto de si será candidato a la presidencia y esperará que se lance el calendario electoral para comunicar su postura, reveló el lunes el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Israel Quino. « Una vez se ponga en vigencia el calendario electoral y sea otra la realidad política, el presidente del Senado comunicará al pueblo su decisión de asumir no una candidatura», afirmó Quino en contacto con la prensa. Afirmó que en este momento el país vive un momento preelectoral y afirmó que es cuando se pase al tiempo «estrictamente electoral» que se analizará «los elementos de variación de preferencias o tendencias electorales». En más de una ocasión, Rodríguez manifestó que «en este momento» no es candidato y afirmó que respetará la decisión de las bases, que decidieron que sea Evo Morales el «candidato único» del bloque evista.

– Mesa pide a la justicia internacional que censure y sancione al gobierno de Arce por negarse a liberar a Camacho

“La decisión del gobierno de rechazar la conclusión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, y de negarse a liberar al Gobernador Luis Fernando Camacho, es una nueva evidencia de la naturaleza de Luis Arce, que la justicia internacional debe condenar y sancionar”, escribió hoy en su cuenta X, el expresidente Carlos Mesa. De esa forma, el expresidente se refirió a las declaraciones del Ministro de Justicia, César Siles, que rechazó un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que pide al gobierno de Arce la liberación inmediata del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y además le pague una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por una detención en la cual se habrían violado ocho derechos humanos de Camacho.

– Encuestas: El 72% de los votantes no tienen definido su voto y pueden cambiar

Luego de conocer la encuesta nacional del empresario Marcelo Claure, el investigador social, José Luis Gálvez, concluyó que el 72% de votantes no tienen definido su voto y pueden cambiar respecto a su elección por un candidato presidencial. “Hay que entender el proceso investigativo. La gente te dice que en un 72% no tengo definido mi voto y (por esa razón) puede cambiar. De todas maneras, a la pregunta, ¿si este domingo fuera la elección por cual (candidato) votaría? Este escenario, a estas alturas, no hay que darlo por escrito en piedra, sino que esta información puede cambiar en función del encuadre discursivo de cada campaña”, dijo Gálvez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. “Entender el contexto y entender las demandas de fondo que está planteando la gente debería ser más relevante que saber quién sale mejor en la fotografía a esta distancia de las elecciones generales”, agregó.

– Para validar el acuerdo, Manfred, basado en esta encuesta, tendría que declinar su candidatura, dice Chi

Luego de que se publicará la encuesta del empresario Marcelo Claure, el precandidato Chi Hyun Chung se dirigió a su aliado y líder de Súmate, Manfred Reyes Villa, a quien le sugirió decline su candidatura. No obstante, dijo que está dispuesto a someterse a una consulta interna. “Entonces, para mí no es hacer la alianza con Manfred, y que Manfred, bueno, si quiere validar esta encuesta él tiene que declinar, y de la misma manera, basado en la encuesta interna de la misma. Tiene que partir de la honestidad y honradez. Entonces, yo digo, sentémonos, yo no me corro de hacer la encuesta que quiera”, dijo Chi en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. La encuesta nacional de Claure reveló que Chi (13%) tiene una ventaja de 2% sobre su aliado Manfred (11%). Sin embargo, un 20% de los encuestados aún no define su voto o no se inclina por ninguna opción, lo que deja el escenario electoral abierto.

– Las encuestas demuestran que el MAS no está muerto, afirma Doria Medina

El líder político de Unidad Nacional y empresario, Samuel Doria Medina, afirmó que los resultados de la última encuesta realizada por Marcelo Claure, en la que Andrónico Rodríguez aparece liderando la intención de voto, demuestran que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue vigente en la escena política. Ante este panorama, hizo un llamado a la unidad de los líderes opositores con el objetivo de derrotar de forma definitiva al masismo en las elecciones generales. Consultado sobre la posición de Andrónico Rodríguez en las encuestas, Doria Medina fue contundente al referirse a la presencia del MAS en la contienda electoral. «Todas las encuestas nos muestran que el MAS no está muerto, y por tanto, es fundamental la unidad. Si hay unidad, podemos ganarle al MAS y lograr el cambio que todo nuestro país quiere. Pero es importante definir quién será realmente el candidato», expresó a La Hora Pico de eju.tv.

– Posesionan a Julián Toledo como nuevo presidente interino de la ABC

A pocas horas del paro nacional convocado por los choferes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cuenta con un nuevo presidente interino: Julián Toledo, quien reemplaza a Marcel Claure en el cargo. El sector transporte pidió la destitución de Claure, quien hasta el lunes fungía como presente de la ABC. Además, los transportistas exigen el cambio del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, por el incremento de precios de la canasta familiar, y el del presente de YPFB, Armin Dorgathen. La solicitud de destitución de Claure se debía a que habían identificado la falta de mantenimiento en las carreteras interdepartamentales y que debido a esta situación se han registrado varios accidentes de tránsito a principios de este mes, además que esto significaría un mayor costo en mantenimiento de las movilidades, por este mismo motivo, decidieron dejar de pagar peaje a nivel nacional.

– “Ya no es un dirigente que nos representa”: Sube la presión para que el líder de la COB renuncie y llame a un congreso

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ha dado un plazo de un mes para que la Central Obrera Boliviana (COB) convoque a un congreso para renovar su directiva. El sector cuestiona la representación de Juan Carlos Huarachi, a quien acusan de auto prorrogarse en la secretaría ejecutiva del ente matriz. “ (Huarachi) ya no es un dirigente que nos representa. Él tiene que dar cumplimiento y el Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros, seguramente con el concurso de todos los trabajadores de Bolivia, vamos a hacer cumplir la determinación de las bases”, anunció el nuevo ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye. “La Central Obrera Boliviana ya no representa al conjunto de los trabajadores del país y es por eso que debemos recuperar también está gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que ha perdido esa esencia revolucionaria”, añadió el dirigente Edwin Peredo.

– Suspenden hasta el 10 de abril la audiencia del caso Golpe I; defensa de Camacho desiste de convocar a Arce, Evo y García Linera

Otra de las audiencias que debía realizarse este lunes por la tarde por el caso Golpe de Estado I, en un juzgado de La Paz, fue suspendida para el jueves 10 de abril próximo, luego de la declaración de dos testigos convocados por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho. Asimismo, se informó que se desistió en la toma de declaraciones de Evo Morales, Álvaro García Linera y el presidente Luis Arce, quienes no se presentaron en esta jornada. “En consecuencia, ya no hay posibilidad de convocarlos, debido a que se cerró esta fase de producción de prueba testifical, por tanto, no corresponde la orden de aprehensión”, informó el abogado de la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina. Dijo desconocer del por qué se desistió en la convocatoria y que cada defensa tiene su método de probar o de demostrar lo contrario y que en esta jornada tenían la oportunidad de demostrar al Tribunal lo contrario de lo sucedido.

– Aguilera afirma que resultados de guantelete determinarán si dirigente abatido disparó

Después que Evo Morales denunció que el hombre que fue abatido a tiros por policías la madrugada del pasado miércoles en el Trópico de Cochabamba, era un dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y lo acribillaron; el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que esperan los resultados de la prueba de guantelete que se realizó al fallecido para determinar si disparó. El hombre fue identificado como Jhonny Cruz. Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cruz disparó primero contra los policías, cuando realizaban un operativo en el lugar, y los uniformados se defendieron con dos disparos, que lo hirieron de muerte. “Si es positivo, efectivamente existió el empleo de armas de fuego”, afirmó Aguilera el lunes.