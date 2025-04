Evistas dicen que no están «para rogar a nadie» y opositores ven a Morales cada vez más solo

Aseguran que tienen «otras ofertas» para acceder a una sigla con la que Morales vaya a las elecciones.

eju.tv / Video: FPV

Luego de la confirmación de la ruptura de la alianza entre el FPV y Evo Morales, los seguidores del líder cocalero afirmaron que no están «para rogar a nadie» y que tienen «otras ofertas» para conseguir sigla, en tanto que desde la oposición ven al exjefe del MAS cada vez más solo.

«Depende del FPV si no va con Evo Morales porque hay otras ofertas de siglas para candidatear», sostuvo el dirigente evista Isaac Ávalos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El diputado del ala radical del MAS Patricio Mendoza le restó valor al quiebre y aseguró que lo sucedido «no es para sentirse dañados» porque está seguro de la victoria de Morales en los comicios.

«El pueblo va a estar donde Evo Morales va a estar, cualquier partido o agrupación que esté con Evo va a ganar (…), no hay por qué sentirse ahora dañados, tenemos la militancia y la gente, no estamos para rogar a nadie», señaló.

La concejal alteña Fabiola Furuya apuntó que si el FPV no está dispuesto a respetar los acuerdos, hay otros partidos dispuestos a prestar sus siglas.

«Seguramente se van a analizar otras posibilidades, son cinco partidos los que se han acercado al hermano Evo para ofrecer su sigla, lo que está haciendo analizado también», dijo.

El legislador evista Ányelo Céspedes lamentó la decisión del FPV y consideró que detrás de la ruptura se pueden advertir los «espacios de poder» que ese partido buscaba al aliarse con Morales.

«Lamentamos mucho que no hayan respetado el acuerdo. Me pregunto, ¿FPV buscaba salvar Bolivia o buscaba más espacios de poder? Por lo visto no buscaba salvar Bolivia, quería más espacios de poder», cuestionó.

Desde la oposición, el vocero del precandidato Chi Hyun Chung, Jaime Soliz, opinó que el FPV sólo es un «taxipartido» y que la fractura de su alianza con Morales sólo muestra al exmandatario cada vez más solo.

«Evo se va quedando más solo y tiene menos apoyo político», indicó Soliz, quien anticipa que el exlíder del masismo no conseguirá sigla para postular.