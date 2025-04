Evistas responsabilizan a policías civiles por la muerte de un dirigente en Cochabamba

Incluso aseguró que los uniformados “ocultaron” el cadáver, por eso ni la familia ni la dirigencia pudo dar con el paradero del dirigente fallecido. “Como no aparecía, se hizo la búsqueda. No es como dice el viceministro (Jhonny) Aguilera, quien afirmó que hubo un cruce de armas de fuego».

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

El diputado evista Gualberto Arispe denunció y acusó a policías civiles de presuntamente quitar la vida al dirigente del trópico de Cochabamba, Johnny Cruz. Aseguró que los uniformados hasta “ocultaron” el cadáver y que el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, “miente” al afirmar que falleció en un enfrentamiento.

“Policías de civil mataron a mi hermano Jhonny Cruz. Llegaron en una vagoneta sin placa para asesinarlo, luego se escapan y hashtag se cambiaron de uniforme y son ellos mismos los que lo levantan”, aseguró el legislador, en conferencia de prensa.

Incluso aseguró que los uniformados “ocultaron” el cadáver, por eso ni la familia ni la dirigencia pudo dar con el paradero del dirigente fallecido. “Como no aparecía, se hizo la búsqueda. No es como dice el viceministro (Jhonny) Aguilera, quien afirmó que hubo un cruce de armas de fuego y que fue en defensa, porque fueron atacados”.

Indicó que Cruz era un dirigente joven, que era tranquilo y joven universitario, algo que se demostrará. “Prácticamente fue acribillado por los policías, por lo cual hemos pedido un informe al Comandante de la Policía a que pueda proceder como corresponde. Si ya le dispararon en el pie ¿qué sentido tenía que le disparen en el pecho?”.

En ese sentido, afirmó que pidió al Ministerio Público para que pueda investigar y asignar una comisión de fiscales, porque hay muchas dudas sobre lo ocurrido y porque hay videos que reflejan lo sucedido.

“Esto no puede pasar en nuestro país, mañana puede ser un diputado y sólo se da porque hablamos con la verdad y denunciamos hechos irregulares del Gobierno y la respuesta es quitar la vida a un dirigente del Trópico de Cochabamba. Personalmente me haré cargo para que esto no quede en la impunidad, era un afiliado MAS del municipio de Villa Tunari”, subrayó.