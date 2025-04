Exdiputado tarijeño afirma que la candidatura de la oposición está entre Samuel y Tuto

Wilman Cardozo pide que quien pierda, aun cuando sea por un punto, resigne su candidatura en favor de la unidad

El exdiputado tarijeño Wilman Cardozo estima que Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga son los precandidatos con mayor opción para liderar un frente de oposición que permita interrumpir los sucesivos mandatos del Movimiento al Socialismo (MAS) al frente del país; en consecuencia, pidió madurez política a todos los aspirantes para resignar sus aspiraciones cuando una encuesta seria y fiable muestre quién de todos es realmente el primero.

Cardozo afirma que Tuto y Samuel van por delante en virtud del respaldo de la población a sus propuestas; asimismo, considera que estos líderes políticos no tendrían problema alguno en bajar sus candidaturas si es que no logran la preferencia como resultado de las tres encuestas encargadas por el Bloque de Unidad para definir al candidato único de la oposición, reto que también fue extendido a los otros precandidatos con la intención de ofrecer un frente fortalecido en las elecciones de agosto venidero.

“Efectivamente, creo que el agua está llegando al cuello, va a depender mucho de esta semana que viene, que va a ser crucial para la oposición en el país, ojalá haya esa madurez que ellos mismos han expresado en esta semana; con el panorama que estamos parece medio complicado, esperemos que cada cual no esté inscribiendo una alianza política, porque va a ser una señal pésima para el país buscando la unidad de la propia oposición”, alertó.

En tal sentido, señaló que las encuestas conocidas hasta la fecha no tienen incidencia, porque no tienen valor legal ni sustento técnico, por tanto, estimó que no vale la pena ni analizarlas; empero, afirmó que las encuestas encargadas por el Bloque de Unidad corren contra el tiempo, porque una vez se conozca el calendario electoral, habrá una prohibición a la difusión de estos estudios de investigación si no tienen el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los tiempos que defina la Sala Plena.

Asimismo, consideró que Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung no tienen posibilidades reales para encabezar el frente de oposición, sobre todo el precandidato de origen coreano, quien más allá de cualquier encuesta que lo define como uno de los favoritos, es una ‘burbuja electoral’ que terminará desinflándose como en 2020; por ello, son quince días cruciales para la definición que se debe tomar en el Bloque de Oposición para encarar la campaña electoral como una alternativa sólida.

“Samuel está haciendo lo suyo con la campaña que lleva adelanten y Tuto es uno de los candidatos que pueden hacerle frente al actual régimen, eso vemos en el sur del país; pero, no va a ser difícil ganarle al MAS en el marco de la unidad”, afirmó político chaqueño, para quien el verdadero problema viene después, cuando el presidente elegido deba encarar los cinco años de gestión; “por ello, el país debe elegir cuál es el candidato que le dará garantía en los cinco años de gobierno: estabilidad económica, generar esperanza y recuperar Bolivia”.

Resaltó también que, como nunca, en la actualidad existe una gran posibilidad de bajar al MAS y sus ramificaciones del poder, pero que se necesita de los líderes políticos actitudes de desprendimiento y generosidad con el país con el objetivo de recuperar la democracia, la libertad y la estabilidad económica de Bolivia; en ese sentido, estimó que Doria Medina y Quiroga deben priorizar la unidad y el compromiso asumido así pierdan por uno por ciento en los estudios encargados por el Bloque de Unidad.