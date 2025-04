Exfuncionaria de Comunicación revela que entregó recursos del PETAENG a Decano de la UMSA desde 2023

Según el informe de la exfuncionaria, le entregó la suma de Bs 189.000 al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Bs 92.500 en dos oportunidades y en oficinas del PETAENG.

Fuente: ANF

La exfuncionaria de la carrera de Comunicación Social Dagner M. M. C. reveló que entregó la suma de Bs 189.000 al decano de la Facultad De Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Édgar D. P. C.. Recursos provenientes del Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Estudiantes No Graduados (PETAENG).

“Hasta la fecha ya se le había entregado la suma de Bs. 189.000 (ciento ochenta y nueve mil 00/100 bolivianos) al Decano de la Facultad para que realice los depósitos correspondientes como él se había comprometido, de los postulantes del PETAENG 2023”, dice el informe que remitió la exfuncionaria al director al jefe de la Unidad de Transparencia de la UMSA, a la que accedió la ANF.

El informe fue remitido el 12 de marzo del año en curso al jefe de la Unidad de Transparencia de la UMSA, Franz Laura, en el que la exfuncionaria detalla las actividades que realizó desde 2020 cuando ingresó a trabajar como secretaria auxiliar del PETAENG. En ese entonces Carlos Aguilar era coordinador de esa modalidad.

Las irregularidades

La exfuncionaria contó que entre el 24 hasta el 31 de julio de 2023 se inscribieron un total de 27 estudiantes para titularse bajo esa modalidad, el primer depósito de Bs 3.500 se realizó en cuentas bancarias de la UMSA.

En octubre de ese año, en una reunión con el entonces director de la carrera Carlos Aguilar y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, se le instruyó pedir a los postulantes que efectúen el segundo depósito en efectivo y en oficinas del PETAENG, ubicado en el quinto piso del edificio René Zabaleta y ya no en las cuentas de la UMSA como se hacía.

Una vez concluida la recaudación ella debía entregar esos recursos al Decano para que él haga el depósito a las arcas de la entidad académica, indicó que Aguilar y ella expresaron su desacuerdo pero el Decano les señaló que deben hacer lo que disponga porque ambos estaban en esos cargos gracias a él.

“Me instruyen que saque un comunicado escrito e indique que tienen que realizar sus segundos depósitos al finalizar el mes de octubre de ese año y que además eso habilitaría para la defensa de perfiles y que los depósitos se lo haría en la oficina del PETAENG ubicada en el quinto piso de la Carrera, y que los depósitos lo harían a mi persona como secretaria del PETAENG y que luego mi persona entregaría ese dinero en efectivo el Director de carrera o al Decano de la Facultad y se encargarían de hacer los depósitos correspondientes. Yo me opuse en primera instancia porque firmaría los comprobantes de depósitos al igual que el Director porque era instrucción del Decano el Lic. Pomar, quien me indicó que yo estaba ahí para seguir instrucciones y no para hacer tranca a los trámites de los postulantes”, dice otra parte del informe.

A la vez, indicó que el 24 de octubre falleció el director de Comunicación Carlos Aguilar lo cual derivó en que el decano impusiera como director interino a Fidel Rojas, actual Vicedecano, quien debía seguir sus instrucciones. Asimismo, le instruyó notificar a los 27 estudiantes para que realicen el segundo pago de Bs 3.500 hasta el 31 de ese mes, la suma total de lo recaudado ascendió a Bs 92.500.

“Cuando ya se recaudó todos los segundos depósitos correspondiente a los 27 (veintisiete) estudiantes cada depósito de Bs 3.500, el dinero fue entregado por mi persona al M. Sc. Édgar P. Decano de la Facultad donde nos reunimos en la oficina del PETAENG a puerta cerrada como siempre se lo hacía cuando eran temas muy delicados o confidenciales. Le quise entregar la suma de dinero que ascendía a Bs 94.500 con un respaldo de la lista de los postulantes y el monto de cada uno, además que se verificó uno por uno los depósitos realizados porque era bastante dinero. El Decano me indica que no es necesario, que él se encargaba de realizar el depósito correspondiente, además que estábamos en confianza y que solo le entregue con una lista de quienes habían pagado y sus correspondientes números de cedula de identidad y Registro Universitario, por lo que no procedió a firmar el documento entregado que sería mi respaldo y el dinero fue entregado en su totalidad”, explicó la exfuncionaria.

En febrero de 2024, el Decano le ordenó nuevamente que saque un comunicado indicando a los aspirantes que deben realizar el tercer depósito de Bs 3.500 para agilizar sus trámites, la mayor parte de ellos ya contaban con el primer borrador de su trabajo. La exfuncionaria emitió el comunicado y los estudiantes realizaron el pago en diferentes fechas y también se recaudó un total de Bs 92.500.

“La entrega de esta suma de dinero se la hizo por partes en diferentes fechas y también reunidos en la oficina del PETAENG a puerta cerrada para evitar cualquier situación. Como la oficina del PETAENG estaba muy expuesta porque estaba al frente a la Dirección de Carrera y siempre veían que yo me reunía con el Decano de la Facultad a puertas cerradas, él decidió hacer una remodelación de las oficinas instruyendo sacar toda la documentación al depósito para evitar la acumulación de peso y de esa manera trasladándome de lugar”, precisó.

Transparencia de la UMSA presentó una denuncia penal contra la exfuncionaria y el exdirector de la carrera Édgar D. P. C., actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, por los delitos de malversación de fondos, peculado, conducta antieconómica y falsedad ideológica. La fiscalía admitió la demanda y convocó a declarar a ambos sindicados previsto para la semana pasada, pero no se presentaron.