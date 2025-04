FPV busca acercarse a Andrónico como posible precandidato tras ruptura con Evo

La apertura del FPV hacia una posible candidatura de Andrónico Rodríguez se da en un contexto de reconfiguración del panorama político, tras el distanciamiento con el expresidente, con quien tenían un acuerdo electoral con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

eju.tv / Video: DTV

El Frente Para la Victoria (FPV) evalúa nuevas alianzas con miras a las elecciones presidenciales de 2025, luego de oficializar la ruptura de su acuerdo político con Evo Morales. En este nuevo escenario, la figura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, comienza a perfilarse como una posible opción para una candidatura conjunta, afirmó el presidente de ese partido político, Eliseo Rodríguez.

“Sí, se puede (impulsar su candidatura), y creo que hay contactos con ellos. Vamos a ver en los próximos días cómo se definirá esta situación”, respondió ante la pregunta si se puede impulsar la candidatura de Andrónico. Incluso mencionó que tuvieron contactos preliminares con allegados del ahora presidente de la Cámara de Senadores.

Rodríguez precisó que, si bien no ha existido un encuentro directo entre Andrónico y su persona, sí hubo acercamientos con otros representantes de FPV y los asesores del titular de la Cámara Alta, aunque no mencionó con quiénes. “Algunos compañeros ya se acercaron, y sus asesores también nos han buscado, no a mi persona, sino a otros dirigentes”, afirmó.

La apertura del FPV hacia una posible candidatura de Andrónico Rodríguez se da en un contexto de reconfiguración del panorama político, tras el distanciamiento con el expresidente, con quien tenían un acuerdo electoral con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

Antecedentes

La candidatura de Andrónico Rodríguez para las próximas elecciones generales es inminente. Sectores ‘evistas’ y ‘arcistas’ perfilan una tercera opción y esperan oficializar la postulación del titular del Senado próximamente.

Este martes, en diferentes puntos de Santa Cruz de la Sierra, un grupo de jóvenes colgó vallas en apoyo a Andrónico Rodríguez, indicando que presidente de la Cámara de Senadores puede llegar al sillón presidencial.

Este grupo de jóvenes, que hizo circular un video en redes sociales, se denomina activistas del Movimiento Al Socialismo. No es la primera vez que Andrónico recibe apoyo en la capital cruceña, pues vecinos del Plan Tres Mil y Distrito 8 lo proclamaron como el candidato para las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 17 de agosto.

Aunque ayer el director jurídico del Senado, Israel Quino, enfatizó que el presidente del Senador se aboca a las actividades propias de su cargo y evita participar en proclamaciones a su persona y que no se tiene nada oficial sobre alguna posible aceptación a la candidatura presidencial.