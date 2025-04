Gobernador de La Paz: «No habrá incremento, vamos a estar los cinco años con el mismo sueldo»

Santos Quispe indicó que para concretar un aumento salarial primero se debería crear una ley departamental que hasta el momento no existe.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, anunció este martes que su institución no acatará el incremento salarial anunciado por el Gobierno y que cumplirá los cinco años de su gestión con el mismo sueldo con que ingresó a trabajar.

«Nosotros no estamos predispuestos a incrementar, estos cuatro años no se ha incrementado, van a ser cinco años, no lo vamos a hacer, vamos a estar los cinco años con el mismo sueldo», señaló la autoridad departamental en conferencia de prensa.

La tarde del lunes 28 de abril, el Gobierno y la COB acordaron un incremento del 10% para el salario mínimo nacional y 5% para el haber básico que alcanza a cuatro sectores; desde 2000, el salario mínimo en Bolivia creció en 604%.

«Como Gobierno Departamental de La Paz, estos cuatro años no hemos incrementado ni 10 centavos, hemos sido muy respetuosos con la población, porque para incrementar los salarios no es hacerlo directamente, tiene que crearse una ley departamental y eso se va a la Asamblea», sostuvo Quispe.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró este martes que el incremento salarial acordado por el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no alcanzará al Presidente, Vicepresidente ni a otros funcionarios del aparato público.

Por eso, el Gobernador paceño indicó que «sería loco» que él autorice un aumento salarial en medio de la crisis que atraviesa el país.

«Entendemos a la población, estamos viviendo una crisis total, sería loco que nosotros nos aumentemos, nos van a juzgar que éste fácilmente gana y otra población está ganando un peso cada día, no voy a aceptar el incremento tampoco a los asambleístas departamentales, respetamos la austeridad que hemos creado», afirmó.