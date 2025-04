Gobierno elabora un informe sobre el caso Camacho que será enviado a la ONU y sus organismos para revertir informe de grupo de trabajo

Se trata de una solicitud de revisión y modificación. Para el ministro César Siles el documento presentado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas «es un informe parcial».

El Gobierno elabora un informe sobre el caso de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho en procura de la modificación del documento presentado por un grupo de las Naciones Unidas y para ello acudirá al Consejo de Derechos Humanos, al Alto Comisionado y al organismo como tal.

«Inmediatamente hemos sido comunicados con esta opinión del grupo de trabajo hemos empezado a trabajar las cuatro instituciones competentes por la materia para presentar el informe que en esta semana lo vamos a hacer llegar», anunció el ministro de Justicia y Transparencia Instituciona, César Siles, en una entrevista con el programa Que no me pierda que se difunde por la red Uno.

«Vamos acudir no solo al grupo de trabajo, sino también al propio Consejo de Derechos Humanos y a Naciones Unidas y Alto Comisionado que ha emitido un pronunciamiento con relación a lo que sucedió el último trimestre de 2019, y estamos convencidos de que este informe va a ser modificado», afirmó Siles.

«Estamos seguros que con la información que se va a proporcionar no va a suceder ello (una posible sanción), no se ha considerado en primer lugar todos los argumentos que ha presentado la Procuraduría en julio de 2023 ni tampoco se ha considerado lo que sucedió de julio de 2023 a la fecha», sostuvo.

Camacho informó en sus cuentas de redes sociales que su equipo jurídico internacional presentará demandas contra los funcionarios que participaron «de forma directa o indirecta» en el operativo del 28 de diciembre de 2022, que derivó en su detención en La Paz.

La decisión surge tras conocerse un documento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que precisamente calificó como arbitraria la detención de Camacho y recomendó su liberación e incluso una indemnización.

«Es el resultado de un grupo de trabajo que va a ser revisado seguramente cuando presentemos la información complementaria y finalmente va a ser puesto en consideración del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año», dijo Siles.

La autoridad precisó que en el documento del informe se precisa que «cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representa necesariamente los de la Organización de Naciones Unidas ni del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos humanos».

«No es un documento, no es un instrumento, no es una sentencia, no tiene carácter vinculante y obligatorio y en todo caso corresponderá remitirse a lo que dice el propio manual de procedimientos especiales que señala que corresponde a la jurisdicción local, proceso judicial que está ventilándose en Bolivia, previamente pronunciarse sobre la responsabilidad o no del señor Camacho», señaló Siles.

El juicio por el caso «golpe de Estado I» contra Camacho está en la fase de presentación de testigos de descargo y luego ingresará a la presentación de alegatos para después conocer una sentencia.

«Está a punto de dictarse sentencia. Seguramente existe temor, alguna susceptibilidad en lo que vaya a salir. Nosotros, como entidades que somos parte de la acusación, estamos claros en que se va a lograr una condena porque se han cometido graves delitos y no solamente terrorismo, sino financiamiento al terrorismo y uso indebido de bienes y servicios del Estado, son los tres delitos por los cuales se acusa al señor Camacho y al señor Pumari», afirmó Siles.