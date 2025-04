Gobierno: «No podemos abrir las exportaciones cuando el sector ganadero no ha cumplido los compromisos»

El Ministro de Desarrollo Productivo aseguró que «las puertas están abiertas para seguir negociando» con los sectores que demandan levantar el veto.

El Gobierno descartó este martes liberar las exportaciones de carne porque considera que los ganaderos y el sector industrial todavía no cumplen con los compromisos acordados para bajar el precio del producto en el mercado interno.

«No podemos como Gobierno abrir las exportaciones cuando aún estamos en una época en la que el ganado esta siendo afectado, cuando no tenemos una evaluación cabal de las afectaciones y donde los compromisos aún no se han cumplido por parte del sector ganadero e industrial», informó el ministro de Desarrollo Productivo, Yamil Flores.

Pasado 70 días desde la imposición del veto a la exportación de carne, los ganaderos, productores de leche y otros del sector demandan que el Gobierno libere la salida de productos cárnicos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que los precios no bajaron lo suficiente como para suspender el veto.

«No ha bajado la carne, más bien se ha incrementado; cuando hemos firmado los acuerdos el año pasado era que una vez empiecen las lluvias iba a haber oferta de pasto e iba a bajar, pero ha sido todo lo contrario, por lo tanto hemos exigido que los ganaderos bajen y han bajado dos, tres bolivianos», detalló el Ministro.

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo agregó que el Gobierno no descarta liberar las exportaciones de carne, siempre que el precio del alimento comience a bajar en los mercados locales.

«Las puertas están abiertas para seguir negociando para que una vez se cumplan los acuerdos y una vez la carne empiece a bajar, las exportaciones estén abiertas plenamente (…), pero cuando tenemos escasez, subida de precios, no podemos ser irresponsables y aperturar (sic) las exportaciones en este momento», sostuvo.