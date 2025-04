Gómez: Tuto Quiroga, así mande muchas cartas, ya perdió la credibilidad

El analista afirma que el precandidato rompió el compromiso asumido con el Bloque de Unidad y eso le pasa factura ante la opinión pública.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político y periodista Andrés Gómez afirmó que el precandidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga perdió credibilidad, y no servirá que envíe diversas cartas asegurando que no se apartará de la encuesta que realizará el Bloque de Unidad para definir al candidato único de la oposición con miras a los comicios de agosto.

“Mira, yo pienso que cuando criticas a tu adversario por no cumplir su palabra, por actuar con cartas bajo la manga, y tú haces lo mismo, pierdes. Porque hay algo que la opinión pública sí ve: la palabra empeñada. Si tú te comprometiste a un mecanismo y ahora no lo cumples, la gente percibe que quien falló fue Tuto Quiroga”, afirmó Gómez en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En una carta enviada este viernes al portavoz del Bloque de Unidad opositor, Carlos Mesa, el precandidato y expresidente, Tuto dijo que él no abandonó el acuerdo y que para seguir con la encuesta que definirá un candidato de ese bloque se debía cumplir con dos preceptos.

Ante ello, Gómez sostuvo que la percepción pública ya está formada. “Así mande muchas cartas y haga todo tipo de explicaciones, no lo va a poder revertir. Sencillamente, ya perdió la credibilidad”, sostuvo.

Gómez considera que “es muy probable” que Tuto baje en la intención de voto. “Si se mantiene, será solo con el apoyo de sectores de la extrema derecha. Una parte de quienes pensaban votar por él terminarán respaldando a otros candidatos, probablemente a Samuel Doria Medina”, dijo.

Además, el analista criticó la estrategia comunicacional de Quiroga, acusándolo de promover narrativas similares a las que antes solía condenar. “La campaña que está pretendiendo hacer en redes se parece mucho a las construcciones de post-verdades que él mismo criticaba. Sabe muy bien que los argumentos que utiliza no se sostienen”, añadió.

Tuto desestimó las encuestas porque se entraría en una ilegalidad, puesto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido la convocaría de las elecciones y los sondeos tienen que ser registrados de acuerdo con la norma.

Gómez recordó que el TSE ha sido claro respecto a que no existe inhabilitación para ningún candidato en esta etapa, ya que aún no están registrados oficialmente. También aclaró que las encuestas con fines investigativos están permitidas, y que en caso de infracción, las sanciones recaen sobre las empresas encuestadoras y no sobre los postulantes.

“Al asumir esa actitud, Jorge Quiroga pierde políticamente. Porque no solo se aleja del bloque, sino que lo hace contradiciendo los principios que antes defendía”, manifestó Gómez.