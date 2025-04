Horóscopo de hoy, 10 de abril: predicciones para cada signo del zodiaco

Horóscopo del jueves de Josie Diez Canseco. Foto: Interlatin

Fuente: https://www.colombia.com

Los astros podrían alinearse a tu favor o en tu contra, y Josie Diez Canseco te ayuda a descubrirlo con su horóscopo de hoy, jueves, 10 de abril, según el signo del zodiaco que rige tu vida; hoy te compartimos sus impactantes predicciones.

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Has prometido muchos cambios en tu actitud y mayor atención a tu relación, pero hasta ahora no los pones en práctica, no esperes que el ser amado te reclame y empieza a mostrar mayor interés por el romance. Según el horóscopo, tendrás el apoyo de tu entorno para poner en marcha tus proyectos laborales, harás uso de tu paciencia y constancia en todo lo que hagas y el éxito estará asegurado. Número para la buena racha: 2.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Estás pasando buenos momentos con la persona que tanto quieres, pero hoy una sensación de soledad te embargara, expresa tus temores y juntos encontrarán la solución para conservar la armonía. Tu perseverancia y entrega en lo laboral están brindándote muy buenos resultados, tendrás muy cerca la posibilidad del ascenso, aprovéchala. Número para la buena racha: 8.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: La actitud un tanto indiferente de tu pareja te está haciendo pensar que ya no te quiere, pero las cosas cambiarán hoy, según las predicciones de Josie Diez Canseco, empezará a acercarse sutilmente y te darás cuenta de que sigues siendo la dueña de su corazón. Hazle caso a tu intuición, esa persona que te promete tanto solo busca su propio beneficio, aléjate. Número para la buena racha: 6.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: La etapa de inseguridad terminará, esa persona que tanto te interesa dará claras muestras de corresponderte, aprovecharás la oportunidad para acercarte más y declararle tu amor. El reconocimiento y los éxitos ganados han aumentado tus responsabilidades, no descuides nada pendiente, tu buena reputación podría verse afectada. Número para la buena racha: 17.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: El dejarte llevar por tu imaginación está haciendo que siembres desconfianza en el ser amado, tu actitud a la defensiva terminaría por distanciarlos, rectifica y cambia por el bien de tu relación. Las mejoras que atraviesas en el ámbito laboral te harán pensar en otras alternativas para conseguir nuevos ingresos, encontrarás interesantes opciones. Número para la buena racha: 5.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: La mejor manera de dar a conocer tu insatisfacción en lo sentimental no son los conflictos, busca el diálogo será la clave para la reconciliación, esa persona te entenderá y recuperarás tu felicidad. Tu actual trabajo no te brinda los beneficios económicos que esperabas, hoy tendrás nuevas propuestas, aprovéchalas. Número para la buena racha: 3.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Tu horóscopo te recomienda tener cuidado, tu desconfianza e inseguridad te pueden conducir al fracaso sentimental, acércate más a la persona que amas, sus detalles y cariño te devolverán nuevamente la confianza en su amor. No te precipites, esa propuesta laboral no está siendo clara y podría ser riesgosa, analiza con cuidado antes de dar una respuesta. Número para la buena racha: 14.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Con una actitud esquiva y cortante no lograrás la atención de quien amas, usa toda tu sensualidad y encanto para tenerlo a tu disposición. Te sentirás liberado de esa situación estresante que había en el ámbito laboral, tendrás más tiempo para planificar proyectos personales que serán exitosos. Número para la buena racha: 1.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Ganarte el amor de esa persona se ha convertido en tu meta, no hagas promesas que no llegaras a cumplir, gánate tu corazón con sinceridad sin crear ilusiones irreales. Un compañero tratará de perjudicarte haciendo comentarios desagradables sobre tu trabajo, mantén la calma, todo se aclarará en tu beneficio. Número para la buena racha: 18.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Tu relación sentimental ha encontrado la estabilidad y el equilibrio anhelado, pero hoy podrías tocar temas del pasado que podrían desencadenar conflictos, evítalos por el bien de tu relación. En las predicciones se revela que, tu trabajo, aunque estresante, será bien manejado gracias a tu constancia y empeño en lo que haces. Número para la buena racha: 20.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: No ocultes aquello que te hace sufrir por temor a reproches, hoy busca la manera de hablar con tu pareja, estará dispuesto a escucharte y apoyarte en todo. Tu habilidad y buena organización te harán culminar exitosamente con trabajos que venían retrasándose, tu esfuerzo será reconocido por tus superiores. Número para la buena racha: 16.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Inconscientemente, estás poniendo una muralla que evita el buen entendimiento en tu relación sentimental, sé tolerante y estate más dispuesta al diálogo, le brindaras mayor solidez a tu relación. Dale tiempo al tiempo, las demoras que vienen surgiendo están por terminar, pronto disfrutarás de los resultados de todo tu esfuerzo. Número para la buena racha: 4.