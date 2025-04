“La demagogia no va con nosotros, hay que ver la realidad del país», señala el vocero de Chi sobre propuesta de Manfred  

La posición de Soliz se da luego que ayer el alcalde de Cochabamba y precandidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, anunció que, de llegar a la presidencia, aplicará medidas económicas inmediatas con el objetivo de estabilizar la economía nacional.

eju.tv

El vocero de Chi Hiung Chu, Jaime soliz, se pronunció este martes sobre la propuesta del precandidato Manfred Reyes Villa, quien ofreció el litro de la gasolina a Bs 5, al igual que el diésel, sin subvención del Estado. Indicó que la demagogia no va con ellos y lo que se tiene que hacer es encarar la realidad del país.

“Nosotros tenemos un plan de Gobierno, que todavía no lo hemos discutido, para eso son las mesas técnicas, ya que se tiene que ver cuáles serán las políticas en materia de hidrocarburos. La demagogia no va con nosotros, nosotros vamos a encarar la realidad del país y en este momento no creo que sea oportuno”, indicó Soliz, consultado sobre el tema.

La posición de Soliz se da luego que ayer el alcalde de Cochabamba y precandidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, anunció que, de llegar a la presidencia, aplicará medidas económicas inmediatas con el objetivo de estabilizar la economía nacional. Entre sus propuestas más destacadas es vender gasolina y diésel a Bs 5 por litro, eliminando la subvención estatal.

Según Soliz, no es momento oportuno para este tipo de propuestas, a menos que lleguen a coincidencias con el precandidato Reyes Villa, en mesas técnicas, algo que aún no se ha dado.

“Esto puede darse a menos que lleguemos a coincidencias con Manfred, algo que no ha sucedido, porque no nos hemos reunido en mesas técnicas y una vez que suceda eso, firmarán los acuerdos entre los candidatos”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que no han visto el plan de Gobierno de Manfred y que ahora participan de una exposición del plan de Chi, viendo los detalles en cómo van a dirigir el Estado.