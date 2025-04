La Paz: Senasag realiza operativos por Semana Santa

«De 0 a 4 grados centígrados» así deben estar conservados los mariscos para evitar contaminación.

Video: RTP

eju.tv

Debido al incremento de venta de pescado y mariscos, Senasag junto a la intendencia paceña realizan operativos de control, con el fin de precautelar la salud de los consumidores, hoy dan algunos tips para que tenga en cuenta al momento de comprar este producto muy requerido en estas fechas.

Personal de Senasag, indicó que los mariscos deben estar conservados en una temperatura entre 0 a 4 grados centígrados, en recipientes plásticos aireados, con hielo escamado, no sumergidos en hielo. «Las escamas deben ser brillosas, las agallas no pueden ser de un rojizo intenso, deben ser rosado, pálido, el pescado no puede ser flemoso, no puede estar inflamado y se puede evidenciar los ojos hundidos cuando un pescado está en descomposición y despide malos olores».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Senasag está controlando que las vendedoras que proporcionan este producto lo distribuyan en buenas condiciones, que se encuentre bien refrigerado o congelado, ya que la presencia de estas bacterias que causan la descomposición del pescado, pueden generar enfermedades alimentarias que pueden ser hasta mortales