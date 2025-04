Las 50 Mejores Artistas Pop Latinas de todos los tiempos, clasificadas: Selección de los editores

Omara Portuondo alcanzó reconocimiento mundial en 1997 como parte de Buena Vista Social Club, un proyecto organizado por el ejecutivo de World Circuit Nick Gold, producido por el guitarrista estadounidense Ry Cooder y dirigido por Juan de Marcos González, quienes reclutaron a una docena de músicos veteranos en Cuba para mostrar estilos como el son, el bolero y el danzón. El álbum debut homónimo del grupo se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional, alcanzando el No. 1 en la lista Tropical Albums de Billboard, que lideró por 24 semanas, y encabezando Top Latin Albums y World Albums. También pasó 19 semanas en el Billboard 200 y ganó el Grammy al mejor álbum tropical tradicional y el Premio Billboard de la Música Latina al álbum del año tropical/salsa de un grupo.

Pero a sus entonces 65 años, Portuondo ya tenía una brillante carrera. Miembro esencial de la escena jazzística habanera de mediados del siglo XX, fue parte integral del movimiento filin, que creó un nuevo tipo de bolero cosmopolita que incorporó el swing cubano a las canciones de jazz con influencia estadounidense – de allí su apodo de “La Novia del Filin”. También fue miembro del cuarteto femenino Las D’Aida, con su hermana Haydee, Elena Burke y Maraima Secada, actuando en el icónico Tropicana, realizando giras internacionales y apareciendo en una ocasión en The Steve Allen Show.

En su era post-Buena Vista, reapareció en los charts de Billboard con los álbumes Buena Vista Social Club Presents Omara Portuondo (2000) y Flor de Amor (2004), que entraron en Top Latin Albums (No. 3 y No. 70, respectivamente), Tropical Albums (No. 2 y No. 7) y World Albums (No. 2 y No. 6). Portuondo se despidió de los escenarios en 2019 con la gira Omara is Cuba – The Last Kiss. Aún viva a los 94, su historia continúa en Broadway a través del nuevo musical BUENA VISTA SOCIAL CLUB. — SIGAL RATNER-ARIAS