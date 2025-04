Malas noticias para el gobierno: Bolivia es la segunda economía con mayor riesgo de la región y la ALP rechaza crédito de Jica

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Riesgo País: Bolivia registra su mayor índice a lo que va el 2025; el crédito de $us 100 millones del JICA fue rechazado: la ALP niega reconsideración pese a pedido del Gobierno; y, Jorge Tuto Quiroga es el primer precandidato en inscribir su alianza ante el TSE. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Riesgo País: Bolivia registra su mayor índice a lo que va el 2025

Con base en los últimos datos de EMBI (Emerging Markets Bonds Index), RIESGO PAÍS, elaborado por J.P. MORGAN, con corte al 14 de abril de 2025, hicimos un breve análisis de su comportamiento en la región, sobre todo enfocándose a las 4 economías con mayor riesgo de inversión como lo son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Ya a mediados de este mes, si hacemos un rápido RANKING, Venezuela ocupa el primer puesto con 18.307 puntos, de ahí le sigue en 2do lugar Bolivia con 2.190 puntos, en tercer puesto está Ecuador con 1.282 puntos y en cuarta posición la Argentina con 726 puntos. Ecuador, a lo que va el mes de abril presente, ha bajado su calificación negativa o ha reducido su riesgo país en 20%, influenciado por la realización de las elecciones y el triunfo de Noboa, un candidato conservador, quien tendrá su segundo mandato consecutivo, quien venció a Gonzales, de una línea socialista.

El crédito de $us 100 millones del JICA fue rechazado: la ALP niega reconsideración pese a pedido del Gobierno

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó este miércoles por la tarde la “reconsideración” del crédito de apoyo de emergencias para respuesta al Covid -19, por un monto de $us 100 millones financiado por Japón. El rechazo se dio pese a la insistencia del Gobierno nacional. El presidente de la ALP, David Choquehuanca afirmó que no se logró los dos tercios, debido a que se requerían en total 89 votos por el sí, pero sólo se lograron 72. La pregunta planteada fue: ¿Está de acuerdo con la reconsideración del proyecto de Ley Nro 156/2023-2024, convenio de préstamo para el programa de apoyo de emergencia para respuesta al Covid-19? Choquehuanca fue el encargado de leer la pregunta e insistió en que la votación es obligatoria. Tras el conteo, comunicó que no se logró los dos tercios. Los secretarios de Cámara, tanto de Diputados como del Senado, coincidieron en informar que no se logró la votación requerida.

Comité Multisectorial ratifica marcha en El Alto para el 23 de abril en reclamo por “crisis económica”

El Comité Multisectorial ratificó la marcha “por el hambre y la pobreza” para el 23 de abril, donde demostrarán el descontento de la población boliviana ante el Gobierno por la crisis económica y adversidades que se tienen para generar empleo y futuro. En una conferencia, el dirigente nacional de los Gremiales, César Gonzáles, indicó que los diferentes sectores que confirman este comité están pasando días complicados por las normativas que asfixian el circulante económico, la inversión, exportación e importación. Además, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señaló que las respuestas de solución tienen que ser entregadas por el Gobierno. “Vamos a demostrar el descontento, los únicos responsables de la crisis económica, energética y democrático es el Gobierno, ellos tienen que dar las reglas claras, decir que no hay bolivianos de primera ni de segunda, todos somos iguales.

Más de 700 cisternas bolivianas están varadas en Paraguay por falta de pago

Más de 700 camiones cisterna bolivianos están varados en la ciudad de San Antonio, en Paraguay, desde hace dos semanas a la espera de cargar combustible, pero no lo pueden hacer debido a que el gobierno de Luis Arce no paga las importaciones hechas. Desde medios paraguayos informaron que los conductores tienen que sobrellevar si tienen dolencias o necesidades por su estadía. “Está llenísimo, no están dejando ni entrar en la parte principal. Indican que es por falta de pago del Gobierno que no nos están atendiendo. Haber cuándo se resuelve esto, porque ya es preocupante, hay camiones que están más de dos semanas y en lo personal estoy una semana, pero sí hay otros (conductores) que están mucho tiempo”, manifestó uno de los conductores que está a la espera de cargar. Según su relato, por el lugar hay casi 800 camiones sin cargar y muchos de ellos deben buscar lugar para esperar el carguío

Jorge Tuto Quiroga es el primer precandidato en inscribir su alianza ante el TSE

Tal cual había sostenido desde el pasado lunes, el expresidente Jorge Tuto Quiroga fue el primer precandidato en presentar una alianza ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE); acompañado de decenas de sus adherentes y de sus aliados como Branko Marinkovic, Tomasa Yarhui y Luis Vásquez Villamor, entre otros, a media mañana de este miércoles, ingresó a las oficinas del Órgano Electoral para registrar la coalición que está conformada por Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), El Movimiento Social Demócrata (Demócratas) y al menos otras quince agrupaciones políticas. A la salida del edificio del ente electoral, ubicado frente a la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi de la sede de Gobierno, en medio de los vítores de sus seguidores, el exmandatario manifestó su complacencia por haber cumplido con ese requisito del Calendario Electoral.

Cochamanidis: «Empezó la operación secuestro de la democracia por parte del MAS»

El diputado Israel Huaytari presentó una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de incluir como requisito la paridad y equidad de género en las duplas de Presidencia y Vicepresidencia. Esta iniciativa ha generado críticas, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Stello Cochamanidis, advirtió al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el MAS ha empezado a mover los hilos para pretender que el Gobierno de Luis Arce Catacora se prorrogue en el poder de manera ilegal y arbitraria. «Empezó la operación secuestro de la democracia por parte del MAS», aseguró el líder cívico cruceño. Asimismo, dejó en claro que es notorio que el MAS, no tiene apoyo de la población y mucho menos de sus organizaciones sociales para poder encarar unas elecciones transparentes. Aseguró que los cívico no permitirán que Luis Arce y su Gobierno se prorroguen en sus cargos de manera ilegal e ilegitima.

Creemos advierte que el recurso de Huaytari es un fusible para boicotear las elecciones nacionales

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, advirtió que el recurso planteado por el diputado arcista, Israel Huaytari, es un fusible y artimaña para boicotear y aplazar las elecciones generales, en favor del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Apareció Huaytari, el expresidente de la Cámara de Diputados, aparece con esta situación. Esto es el fusible que está utilizando (Luis) Arce Catacora para poder entorpecer que es el proceso electoral y buscar artimañas para que esto se pueda boicotear y aplazar. El primer paso que está dando el arcismo para que no exista las elecciones nacionales, (con el recurso) planteado el día de ayer”, afirmó. Tras las denuncias de corrupción, Huaytari señaló que no volvería “ni pagado” a la presidencia de Diputados y desapareció, pero la víspera surgió con un recurso ante el Tribunal Constitucional para que los binomios presidenciales respeten la paridad de género.

Tuto pide que el presidente Arce explique la idea de gestar un ‘fujimorazo’ con Zúñiga

El candidato a la presidencia, Tuto Quiroga, pidió que el mandatario Luis Arce deba explicar sobre el presunto plan para dar un golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional junto con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. “Señor tilín (Luis) Arce ¿en qué anda? (Juan José) Zúñiga ahora dice que no hay tal gabinete en la sombra, que usted evaluó hacer un fujimorazo, cerrar el congreso como (Pedro) Castillo y él está preso en Perú y (Alberto) Fujimori terminó pagando por eso. Debería responder sobre eso el señor tilín (Luis) Arce”, afirmó. En una entrevista concedida a ERBOL, el excomandante del Ejército afirmó que antes de la asonada militar del 26 de junio de 2024 y en medio del “bloqueo” de los créditos en el Legislativo, al mandatario le interesó la idea de gestar un “fujimorazo”, para darle gobernabilidad el Ejecutivo. El exjefe militar también negó que se haya planificado un golpe de Estado.

Tras versión de Zúñiga, senador evista afirma que «el autogolpe está totalmente confirmado»

El senador evista Leonardo Loza aseguró este miércoles que luego de las declaraciones del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, «totalmente confirmado el autogolpe» que el Gobierno plantea como un intento fallido de golpe de Estado. «Hay personas de adentro y de afuera que trabajaron este famoso supuesto golpe de Estado y todos ellos, como se menciona en las declaraciones del señor Zúñiga y otros, tienen que ser investigados y sancionados con todo el peso de la ley, totalmente confirmado el autogolpe», sostuvo. Zúñiga reveló desde su encierro que sólo había ejecutado una orden del presidente Luis Arce para perpetrar un «autogolpe» que suba su popularidad, una maniobra que, en sus palabras, terminó convertida en una «protesta militar» en Plaza Murillo. «Esconden una cosa fea, inaceptable para nuestro país, el Gobierno una vez más ha jugado con el pueblo boliviano», declaró Loza.

“Nada tengo que ver ni con fierros ni con armas”: Moldiz niega vínculos con la toma militar tras aseveraciones de Zúñiga

El exministro Hugo Moldiz fue mencionado por el exjefe militar Juan José Zúñiga, quien, de acuerdo con su relato, lo llamó días antes de la toma militar en el centro paceño y le preguntó si ya “había movilizado sus fierros”, en relación con las tanquetas militares, un extremo que el señalado negó de manera rotunda. Moldiz dijo que conocía al exgeneral desde hace tiempo, pero que ya no le parecía aquel militar que consideraba “bolivariano” y que destacaba en términos de compromiso. Además, dijo que durante el gobierno de Luis Arce lo vio “muy cambiado”. En ese contexto, negó que hubiera tenido alguna conversación en la que se hiciera alusiones a la movilización de armamento de guerra. En su relato a un medio argentino, Zúñiga aseguró que “el presidente tiene un círculo íntimo de decisión” que “está por encima del nivel de los ministros, ahí está el señor Hugo Moldiz y el señor Fernando Rodríguez”.

