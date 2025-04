Marchas multitudinarias del Comité Multisectorial y de las cooperativas mineras convulsionan a La Paz

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La marcha multisectorial parte de El Alto. Foto: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

Cinco representantes del Comité Multisectorial dejan su pliego en la Casa Grande del Pueblo; mineros cooperativistas abandonan el diálogo y exigen la presencia del presidente Arce; y, Alianza Chi-MNR tiene «99% de avance» y partido lleva a consulta el acuerdo para hacerlo su candidato. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Cinco representantes del Comité Multisectorial dejan su pliego en la Casa Grande del Pueblo

Cinco representantes del bloque multisectorial entregaron unos minutos después de las dos de la tarde su pliego petitorio en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo. «Siempre ha estado el diálogo abierto, hemos estado todo 2024 reunidos con el Gobierno, esta carta resume el sentimiento de más de 60 sectores que mueven la economía en el país, ¿qué necesitamos? Seguridad jurídica para seguir generando economía», declaró a los medios el presidente de la CAO, Klaus Frerking. El denominado Comité Multisectorial reúne al menos a 60 sectores productivos del país que en esta jornada se movilizaron ante lo que consideran la falta de atención gubernamental a la crisis económica del país. En el pliego cuestionan el encarecimiento de los productos de primera necesidad, la escasez de diésel y gasolina, y la desaparición de los dólares en el sistema financiero formal, factores que obstaculizan el normal desarrollo de la economía.

Sectores de todas las regiones del país están representados en la marcha del Comité Multisectorial

Como nunca antes, sectores que históricamente difieren en su visión política, económica y social, se reunieron en un denominado Comité Multisectorial bajo el paraguas de una causa común: la falta de atención gubernamental a la crisis económica que golpea a todos los estamentos sociales del país y que se traduce desde hace varios meses en el encarecimiento de los productos de primera necesidad, en algunos casos con un incremento de hasta cien por cien en los precios; la escasez de combustibles, diésel y gasolina y la desaparición de los dólares en el sistema financiero formal. Todos los gremios también tienen sus propias peticiones, como el de los exportadores que cuestiona el veto a la exportación de la carne de res o de soya; los productores, que reclaman por las malas condiciones para desarrollar sus actividades; los gremiales, quienes cuestionan lo que denominan una persecución de la Aduana Nacional.

Mineros cooperativistas abandonan el diálogo y exigen la presencia del presidente Arce

La dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) afirmó este miércoles que decidieron abandonar el diálogo con los ministros, entre ellos de Minería, Alejandro Santos; de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, además de otros, debido a que exigen la presencia del presidente Luis Arce, ya que las anteriores autoridades no tienen poder de decisión. El encuentro inició pasadas las 13.00 horas de esta jornada. El presidente de Administración de la Fencomin, Richard Caricari, enfatizó que el sector cooperativista minero merece respeto y que ya agotaron todas las instancias posibles con los ministros del área, sin haber llegado a ningún acuerdo concreto. Asimismo, denunció que se tiene una intención de dilatar las demandas planteadas por las cooperativas mineras, razón por la cual mantendrán sus medidas de presión hasta obtener una respuesta directa del primer mandatario.

Alianza Chi-MNR tiene «99% de avance» y partido lleva a consulta el acuerdo para hacerlo su candidato

El precandidato Chi Hyun Chung y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tienen un «99% de avance» en su alianza, por lo que ahora el partido llevará a consulta el acuerdo suscrito para convertir al líder político en su candidato en las elecciones generales. El coordinador nacional del MNR explicó que los estatutos movimientistas obligan a llevar a consulta en Asamblea Nacional la postulación de Chi. Explicó que se trata de un formalismo que, una vez superado, dará paso a la firma del acuerdo. No obstante, el jefe nacional del partido, Johnny Torres, agregó que la decisión está tomada y que apuestan por Chi como «el hombre capaz de liderar un gran pacto nacional para salvar Bolivia». «Veníamos hablando con diferentes, pero sí, el MNR es la más cercana», sostuvo por su parte Chi, antes de la conferencia de prensa que ofreció este miércoles junto a la dirigencia del partido rosado.

Rodrigo Paz afirma que confió en ‘la palabra’ del presidente del PDC

La candidatura de Rodrigo Paz Pereira por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), está en duda luego de que, tras su proclamación de este martes, una facción enviara una nota al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar que el senador no es candidato por el partido. Paz dijo que confió en la palabra del presidente reconocido por el ente electoral, Roberto Castro. “Yo no he estado tocando las puertas a diferentes grupos políticos para ver quién me presta el vehículo o el avión”, dijo. “Lo que he hecho es trabajar sobre valores que comparto (…) Yo he hecho mi parte de confiar en la palabra, de establecer una relación transparente a través del presidente del PDC, el señor Roberto Castro, y respetar sus procesos internos”, añadió. Indicó que el viernes 18 el PDC tuvo una conferencia nacional de dirigentes donde se definió los nombres de los posibles candidatos. “Y al final eligieron el mío”, explicó.

Distritos juveniles de El Alto proclaman como candidato a Andrónico Rodríguez

Los 15 distritos políticos de organizaciones juveniles de la ciudad de El Alto proclamaron este miércoles a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial para las elecciones generales del 17 de agosto. «Los presidentes de los 15 distritos políticos de la ciudad de El Alto, en base a una reunión, una idea, proclamamos al hermano Andrónico Rodríguez para la Presidencia del Estado», afirmó la dirigencia de las juventudes alteñas. Mientras eso sucedía en la ciudad de El Alto, el presidente de la Cámara de Senadores descartó desde Inquisivi cualquier posibilidad de ser candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista. Si bien la negativa es al masismo del presidente Luis Arce, el senador y dirigente cocalero tiene abierta las invitaciones del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y del recién creado Morena, partido de la alcaldesa alteña Eva Copa.

Andrónico Rodríguez descarta candidatura por el arcismo

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, descartó ser candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista y acusó al Gobierno desamparar al pueblo. “Algunos compañeros están inculcando la idea: ‘Andrónico dice que es candidato de Arce’. Totalmente falso. Están inculcando ese mensaje a nivel nacional”, señaló el titular del Senado, durante el acto de aniversario de la provincia Inquisivi, La Paz. El legislador reiteró su “respeto y compromiso” a la decisión orgánica y de las bases respecto a una posible candidatura de cara a los comicios presidenciales del 17 de agosto. También, el senador acusó al Gobierno de desamparar al pueblo y replicó las palabras del líder indígena Felipe Quispe, el Mallku, al señalar que el “q’ara es q’ara nomás”, en alusión al presidente Luis Arce. Rodríguez pidió continuar con este proyecto y afirmó que requiere unidad de todo el movimiento popular.

El diputado Richard Ribera es liberado con medidas sustitutivas por el caso Zuñiga

El Juzgado 13 de Instrucción en lo Penal de La Paz dispuso en la audiencia cautelar, la liberación del diputado de Creemos, Richard Ribera, bajo medidas sustitutivas. La Fiscalía lo imputó por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado y atentado contra el presidente en grado de complicidad, dentro de uno de los tres procesos de investigación por la asonada militar del 26 de junio de 2024 (26J). El legislador podrá continuar su defensa en libertad, aunque bajo ciertas restricciones impuestas por la justicia. Sin embargo, la defensa del legislador cruceño anunció que apelará la decisión, argumentando que no existen elementos suficientes para justificar dichas medidas. La audiencia cautelar inició pasadas las 11:00 de este miércoles. El fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torres explicó que dentro de la investigación hay elementos de probabilidad de autoría por presuntas conversaciones con Fernando Hamdan.

Senadora Arce señala que la ley del TREP ya fue aprobada por la comisión

La senadora Patricia Arce señaló este miércoles que la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores ya aprobó el Proyecto de Ley Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y dijo que se aguarda su tratamiento en el pleno de esa instancia camaral. “Hemos aprobado y seguramente lo vamos a tratar cuando haya al pleno”, indicó la legisladora. Arce indicó que es el único proyecto de ley del paquete de normas enviados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para blindar las elecciones generales del 17 de agosto. “Como comisión hemos aprobado y nos han pedido en el pleno que podamos ampliar, abrirnos un poco más y eso es lo que hemos hecho. Hemos dado espacio para que las otras comisiones puedan participar y presentar sus propuestas, y mandárselos al pleno”, aseveró. El 20 de marzo, Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto del TREP y lo remitió al Senado para su revisión.

El TSE prepara veredicto sobre denuncias contra Pan-Bol y FPV

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que concluyó la fase de pruebas con relación a las denuncias presentadas por la personería jurídica de los partidos Frente Para la Victoria (FPV) y Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). Anunció que el Órgano Electoral prepara a un veredicto sobre la acusación. “La sala plena ha decidido clausurar la fase de pruebas respecto aquella denuncia en contra del Frente Para la Victoria y Pan-Bol, respecto a que estos dos partidos no habrían logrado el 3% de votos válidos en el año 2020”, indicó el vocal electoral. El TSE admitió una denuncia que solicita cancelar la personería jurídica de Pan-Bol y FPV debido a que ambas siglas políticas no obtuvieron el mínimo de 3% de votación en las elecciones presidenciales de 2020. En las elecciones de 2020, el FPV logró 95.255 votos, el 1,55% de la votación nacional. Pan-Bol obtuvo 31.795 votos, el 0,52%.

