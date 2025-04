Mientras los sectores productivos rechazan el incremento salarial, Luis Arce ingresa de pleno en la campaña electoral

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Luis Arce: «A partir de aquí empieza la carrera electoral»

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, dio por iniciada, este martes en La Paz, la carrera electoral en la perspectiva de las elecciones generales de agosto. “A partir de aquí empieza la carrera electoral (…), nosotros estábamos esperando la venia del Pacto de Unidad, de nuestra Dirección Nacional y, hermanas, hermanos, es momento ya de mostrar de qué estamos hechos los masistas, demostrar que somos capaces de seguir haciendo y seguir construyendo nuestro país”, exclamó el mandatario. En un masivo acto en la plaza Villarroel, las organizaciones sociales del Pacto de Unidad y la militancia del MAS del departamento de La Paz proclamaron al presidente Luis Arce como candidato a la presidencia del Estado 2025-2030. Representaciones de diferentes regiones de La Paz colmaron la plaza Villarroel enarbolando pancartas de apoyo y banderas del MAS. El acto fue organizado por el Pacto de Unidad de La Paz.

– Arce se hace proclamar con funcionarios públicos, acusan los afines a Andrónico Rodríguez

“Lamentamos que el presidente (Luis Arce) está siendo proclamado por todos los funcionarios de los diferentes ministerios y direcciones que son la estructura del gobierno central”, acusó el representante de la Organización Whipalas Insurgentes, Roberto Menacho, organización que proclamó el pasado 27 de marzo a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia. El Pacto de Unidad organizó la proclamación de Arce en la Plaza Villarroel, zona de Villa Fátima, La Paz, evento en el que planteó su reelección como presidente 2025-2030. “Es una sinvergüenzura del presidente Arce, lo elegimos para que trabaje por las necesidades del pueblo, pero no muestra reciprocidad para con el pueblo. Cuando debiera velar por los intereses económicos de la sociedad, que estamos pasando una crisis económica por la inoperancia de sus ministerios, cuando la canasta familiar se encarece, y el pan también está subiendo”, reclamó.

– Industriales piden reconsiderar el aumento salarial y advierten sobre seis efectos de la medida

Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), demandó este lunes la reconsideración del aumento salarial pactado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Además, advirtió de seis efectos que tendrá la medida en la economía nacional. “Demandamos la reconsideración de la medida para evitar profundizar el estancamiento económico e impulsar una inflación descontrolada en el país”, se lee en la primera parte del comunicado. Este lunes, luego de un diálogo entre el Ejecutivo y la COB, se conoció que el aumento al Salario Mínimo Nacional (SMN) será del 10 %, lo que elevará el monto de Bs 2.500 a Bs 2.750, mientras que el haber básico subirá hasta un 5 %. “El incremento salarial en 2025, en las actuales condiciones económicas, representa un riesgo significativo para Bolivia con una economía en problemas y alta inflación”, se lee en la parte final del comunicado.

– Microempresarios sobre el incremento salarial: “Es una medida electoral para ganar votos”

Luego que el presidente del Estado Luis Arce anunció el incremento salarial para este año, los microempresarios lo rechazaron y dijeron que esta determinación tiene tinte político con miras a las elecciones generales. “Esto es una medida política y electoral para ganar votos, el Gobierno está tratando de congraciarse con los empleados públicos para tener un voto seguro”, dijo la presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de Bolivia, Helen Rivero. La microempresaria señala que su sector estará afectado con el nuevo incremento y prevé problemas económicos en todas las unidades productivas que operan en el país. “Lo mínimo que debería hacer el presidente (Luis Arce) es austeridad o congelar los salarios. A todos los micros y pequeños empresarios no nos cae bien. Vamos a tener que dialogar o la mayoría vamos a estar con problemas en el Ministerio de Trabajo”, dijo.

– Presidente de la Cainco asegura que 80 % de la población no recibe el aumento salarial, pero sí paga más por el pan

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Jean Pierre Antelo, aseguró este lunes que el 80 % de la población no recibe un aumento salarial; sin embargo, ya paga más por el pan. “El 80% de bolivianos que vive del día no recibe ni un peso más, pero hoy paga el pan al doble”, escribió el empresario en su cuenta en la red X. Este lunes se conoció que el aumento al Salario Mínimo Nacional (SMN) será del 10 %, lo que elevará el monto de Bs 2.500 a Bs 2.750, mientras que el haber básico subirá hasta un 5 %. De acuerdo con el empresario, no hay decreto que tape lo que ven todos, “la crisis es real y cada día más profunda”. Agregó que la informalidad se perpetúa y las medidas del Gobierno solo aplauden los cómplices del modelo económico agotado. Por tradición, el Gobierno presenta el decreto supremo que sustenta el aumento salarial el 1 de mayo en homenaje el Día del Trabajador.

– «No se ha registrado un incremento del salario mínimo de 10% desde el 2016, generará especulación, inflación y desempleo», afirma Subirana

El economista Juan Fernando Subirana advirtió que el reciente incremento del 10% al salario mínimo nacional, anunciado por el Gobierno de Luis Arce, podría tener graves consecuencias para la economía del país, entre ellas el aumento de la inflación, la especulación de precios y un incremento en el desempleo. Subirana señaló que no se había registrado un aumento salarial de esta magnitud desde 2016, lo cual convierte a esta medida en un hecho «un poquito complicado» que afectará directamente a la microempresa y a las empresas en general. «Esto va a afectar notablemente las tasas de desocupación hasta fin de año lastimosamente, y el problema en sí, me parece que más que el efecto que trae es el ruido que esto lo que genera al final es una especulación», sostuvo en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– “Va a generar mayor inflación”, señala economista ante el incremento del 10% al salario mínimo

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, consideró que el incremento del salario mínimo nacional del 10 por ciento, anunciado este por el Gobierno, generará mayo inflación, incrementará la informalidad y pondrá en riesgo la estabilidad laboral y el dinamismo de los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas. El economista señaló que el incremento salarial anunciado para este 2025, es el más alto desde el 2017, cuando se anunció un alza del 10,8 por ciento. Según los datos de Romero, en ese entonces la inflación anual fue del 2,71 por ciento y el crecimiento económico fue del 3,9 por ciento. En contraste, Romero señaló que el 2024 la inflación fue del 9,97 por ciento y que para este 2025 se estima una inflación del 15 por ciento. Romero también consideró que “no es un incremento del 10 por ciento, sino de mucho más”.

– ¿Cuánto cambiaron el salario mínimo, el público y el privado desde 2000?

Desde 2000, el salario mínimo nacional boliviano se incrementó en 604%, pasando de 355 bolivianos a 2.500 en la gestión pasada. Con el incremento del 10% al salario mínimo nacional, anunciado esta jornada por el Gobierno, para 2025, este pasará a ser de 2.750 bolivianos. “En los últimos 25 años, en el país, hemos tenido un incremento de siete veces al mínimo nacional. Entre 2000 y 2024 ha habido un 604% de aumento”, señaló el Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. Hasta el 2010, cuando llegó a 680 bolivianos, los incrementos se fueron dando en porcentajes bajos. Fue en 2011, cuando se aprobó un monto de 815 bolivianos, que el salario empezó a subir de forma más notoria. Para 2013 ya alcanzaba los 1.200 bolivianos y, para 2017, ya había llegado a los 2000 bolivianos. El año de la pandemia, 2020, fue el único en el que no se registraron incrementos.

– Magisterio urbano de La Paz rechaza el 5% de aumento salarial y denuncia que apenas equivale a Bs 4,90 por día

El representante de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, José Luis Álvarez, rechazó de manera enfática el incremento salarial del 5% al haber básico anunciado por el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB). Cuestionó que este tipo de ajustes representa apenas Bs 148 por mes y Bs 4,90 por día para los maestros. En el caso del salario mínimo nacional subió de Bs 2.500 a Bs 2.750. “Los politiqueros quieren resolver la crisis haciendo que los trabajadores coman menos, no tengan salud, educación ni trabajo. Ese famoso 5% que ha negociado de espaldas un funcionario del Gobierno como es (Juan Carlos) Huarachi, para los maestros significa un incremento al mes de Bs 148 y si se divide entre 30 días de Bs 4,90 por día, es lo que nos están aumentando”, lamentó. Álvarez calificó el aumento de «insuficiente y una burla» frente al alto costo de vida.

– Exministro Arturo Murillo saldrá de la cárcel en menos de tres meses, según la Oficina Federal de Prisiones de EEUU

El exministro Arturo Murillo será liberado este 21 de julio, según los datos que se encuentran en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. La condena inicialmente era de 70 meses de reclusión, es decir cinco años y 10 meses, por la compra de gases con sobreprecio. Según la ficha del sitio web, Murillo, quien tiene el número de registro 02358-506, saldrá en libertad el 21 de julio de 2025. El 4 de enero del 2023, Murillo fue condenado por un tribunal de Estados Unidos tras haberse declarado culpable de haber participado en el delito de lavado de dinero y la recepción de sobornos a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato de venta de gases lacrimógenos y material antimotines cuyo comprador era el Estado de Bolivia. El exministro de Jeanine Añez, fue detenido en mayo de 2021 por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.