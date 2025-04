Ministro de Educación da por cerrado el diálogo con los maestros, asegura que atendió «todas» sus demandas y aguarda la firma del acuerdo

Los maestros exigen la creación de más ítems, mejoras salariales y la nivelación de horas pagadas.

El ministro de Educación, Omar Veliz, ha dado por concluido el diálogo con la dirigencia del magisterio urbano, que se moviliza en la ciudad de La Paz. En ese marco, dijo que su despacho «atendió el 100%» de las demandas del sector y solo restan las firmas, que considera se inscribirán una vez que el preacuerdo se pongan en conocimiento de las bases.

«Queremos hacer conocer al pueblo boliviano que hemos sido amplios en la negociación, hemos sido amplios en el debate, hemos visto la vía de concertación a las diferentes demandas que tiene el Magisterio Urbano Boliviano», señaló la autoridad de Gobierno en una conferencia de prensa que brindó en la primera hora de este miércoles.

«Queremos indicar que se ha atendido a todas las demandas, un debate exhaustivo, un debate amplio y nosotros queremos indicarles que tenemos toda la voluntad para seguir atendiendo en las medidas correspondientes a las necesidades con un objetivo bien claro, con un objetivo de mejorar la calidad educativa, con un objetivo de que no se perjudique a las niñas, niños, a los jóvenes, señoritas en edad escolar y también en lo que corresponde a los avances curriculares», señaló.

Conflicto

El dirigente del magisterio urbano, Wilfredo Ajllahuanca, denunció que en muchos casos los padres deben cubrir el salario de algunos profesores o realizar actividades como kermeses para recaudar fondos destinados al mantenimiento de las escuelas, ambas responsabilidades de las autoridades.

Veliz indicó que la dirigencia del Magisterio «bajó» a sus bases para hacer conocer el documento redactado en el diálogo de este martes para que después «se vaya firmando todos los acuerdos que se han plasmado en el presente acta».

«Nosotros somos amplios en ello, no queremos obligar, no queremos presionar, pero queremos que el pueblo boliviano esté consciente de que tenemos la predisposición de dialogar y lo estamos mostrando», sostuvo.

En criterio de la autoridad del Gobierno de Luis Arce «no habría motivo» para que los maestros «se movilicen como ellos han expresado».

«También en uno de los puntos indican de que van a levantar todo tipo de movilización referente a lo que es esta cartera de Estado», sostuvo.

Diálogo

Veliz dijo que su cartera «ha atendido al 100% de las demandas», aunque admitió que «hay demandas que no corresponden dentro de las normativas».

«Por ejemplo, están pidiendo lo que es la jubilación con el 100%, pero eso no cabe, eso no va. Y otro, están pidiendo lo que es el ascenso automático que no corresponde, tenemos un reglamento de ascenso de categoría, entonces tienen que sujetarse a ello», afirmó.

«Entonces, cosas que no podemos tocar, que están normadas, se les ha indicado que se tiene que dar cumplimiento a la ley y se tiene que dar cumplimiento a la norma», sostuvo.

Firmas

Veliz espera que este miércoles la dirigencia del Magisterio retorne a la mesa instalada en el Ministerio de Educación para ratificar el acuerdo.

«Consideramos de que hemos ya debatido, el día de mañana (miércoles) ellos van a traer el documento bien asentado con sus firmas y rúbricas, respectivamente, para luego a partir de ello se va a empezar a operativizar lo que son los puntos abordados y plasmados en el presente acta», señaló

«De lo contrario, nosotros veremos de que cualquier documento que no sea reconocido con firmas y rúbricas, yo considero que estaríamos quedando en foja cero y eso no está bien», advirtió.

No obstante, dijo: «Tenemos fe al compromiso que ellos han indicado y vamos a volver a hacer una conferencia de prensa de manera detallada, mostrando el compromiso y la lealtad de las firmas que están haciendo las 31 federaciones y todo lo que es la Confederación de Maestros de Educación Urbana de Bolivia».

¿Cuarto intermedio?

En ese marco, puntualizó que no se trata de un «cuarto intermedio» porque «ya hemos cerrado de manera conclusiva con los diferentes puntos con el único compromiso de que ellos han indicado que mañana (miércoles) lo van a firmar, porque tienen que hacer conocer a sus bases, porque expresan que son orgánicos».

«Respetamos sus decisiones, no les vamos a imponer, porque imponer o hacer algo bajo presión no tiene sentido. Esto tiene que ser de manera amplia, de manera voluntaria y si la voluntad y la conciencia sobre los temas que hemos abordado y la amplitud que hemos tenido para atender a muchas de sus demandas al 100% y otras de sus demandas que han venido haciéndole hace 10 años atrás», dijo.

Veliz afirmó que el Gobierno de Luis Arce «heredó» el déficit de horas históricas. «Estamos atendiendo a ello, entonces consideramos que nosotros estamos siendo muy amplios a las peticiones, pero siempre tomando en cuenta el marco de la racionalidad y de la legalidad», concluyó.